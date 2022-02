TodosSomosUcrania: la tendencia viral en redes sociales que rechaza los ataques de Rusia

Autos tratan de abandonar la ciudad después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, autorizó una operación militar en el este de Ucrania

Las redes sociales suelen servir para instalar tendencias de diversos temas de actualidad, y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no es la excepción. A través del hashtag #TodosSomosUcrania, un nutrido grupo de usuarios de Twitter se congrega para apoyar al pueblo ucraniano y condenar los ataques de la Rusia de Vladimir Putin.

El mensaje se replica desde distintos puntos del país. “#TodosSomosUcrania ante el INVASOR PUTIN” , escribió el periodista Eduardo Feinmann en su publicación de Twitter, a la cual acompañó con un corazón pintado con los colores azul y amarillo para representar la bandera ucraniana.

El periodista Eduardo Feinmann se sumó a la tendencia en Twitter #TodosSomosUcrania.

🕊️ Rechazamos contundentemente el uso de la fuerza por parte de la Federación Rusa a la República Popular de Ucrania, la cual viola todas las normas del Derecho Internacional y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.#TodosSomosUcrania 🇺🇦 pic.twitter.com/om6yJBbtlQ — Naty (@natuchidzi) February 24, 2022

Apoyando a los pueblos libres pic.twitter.com/CmQEXk7w7m — Marcos Galperin (@marcos_galperin) February 24, 2022

En contrapunto, los moderadores de la red social del pajarito efectúan suspensiones de algunas cuentas que comparten videos y fotos de lo que viene sucediendo en Ucrania. Según el director de seguridad de Twitter, Yoel Roth, el motivo de los bloqueos es “una pequeña parte de un error humano en nuestro trabajo para abordar de manera proactiva el contenido manipulado que impulsa estas malas aplicaciones”.

Al igual que en gran parte de las redes sociales, los distintos sectores de la política nacional también se expresaron en la misma sintonía y confluyeron en el repudio absoluto contra los bombarderos rusos.

Gabriela Cerruti, vocera del Gobierno, brindó hoy la tradicional conferencia de prensa de los jueves y, en relación al conflicto entre Rusia y Ucrania, expresó que “las soluciones justas y duraderas sólo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica”.

Explosión en Ucrania por bombardeo ruso. Crédito: @Karmabash

Según el comunicado oficial de Presidencia que leyó Cerruti, Argentina “reitera su firme rechazo al uso de la fuerza armada y llama a Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania”. Al mismo tiempo, “reafirma su compromiso y confianza en que puedan activarse para ello todos los mecanismos de la comunidad internacional, con activa participación de las Naciones Unidas”.

Desde el sector opositor coincidieron con la postura del oficialismo. El ex presidente Mauricio Macri apeló a las redes sociales para manifestar que los ataques rusos “son una flagrante violación a la integridad territorial de una nación independiente”. Asimismo, pronosticó “una etapa sombría de consecuencias imprevisibles“ para el mundo por el conflicto en Europa del Este.

“Quiero condenar la acción de la Federación Rusa como un ataque directo a la vida humana, la paz y la libertad de Ucrania y del mundo. Envío mi solidaridad al pueblo de Ucrania y a la comunidad de ucranianos en Argentina”, escribió Macri en otro de sus tuits.

Mauricio Macri condenó los ataques de Rusia contra Ucrania.

Patricia Bullrich, titular del PRO, se manifestó en la misma línea que Macri. “Lamentablemente lo advertí! El objetivo de Putin es la expansión mediante la conquista y la guerra para imponer un régimen. Argentina no puede, no debe avalar este avasallamiento a la soberanía de Ucrania. No queremos una Argentina del lado de los invasores ”, dice el tuit publicado por la ex ministra de Seguridad de la Nación.

Por su parte, la diputada Graciela Ocaña también habló en nombre del bando opositor: “Condenamos la invasión Rusa con brutal criterio expansionista sobre su vecina Ucrania. Ningún país puede violar la integridad territorial de otra nación bajo ningún pretexto. Nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano”.

Los primeros bombardeos de Rusia ocurrieron durante la madrugada ucraniana, a partir del anuncio del presidente Vladimir Putin en la televisión de su país. Hasta el momento, las autoridades ucranianas reportaron un total de 40 soldados y 10 civiles muertos por los reiterados ataques rusos. “Sé que más de 40 militares murieron y varias decenas resultaron heridos. También hay una decena de civiles muertos”, dijo Oleksiy Arestovich, asesor del presidente Volodimir Zelenski, a la prensa.

