Video: pescaron una enorme raya de 90 kilos en las costas de Rosario

Pescaron una raya gigante en las costas de Rosario

Un grupo de pescadores logró su cometido y encontró una raya de casi 90 kilos que ellos mismos habían ido a buscar a las costas del río Paraná en Rosario, Santa Fe.

Se trata de una especie autóctona pero que es muy difícil de ver en la zona. “La fuimos a buscar especialmente, hay temporadas en que come, otras no, y ésta es la que come. Estuvimos cinco o seis horas esperándola y tuvimos la suerte de dar con una”, contó Manuel, experimentado pescador de río, en diálogo con el canal El Tres de Rosario.

Raya gigante en las costas de Rosario.

Debido al tamaño del ejemplar, el grupo de pescadores fue preparado con todas las herramientas necesarias. Con ellos llevaron hasta “una caña para tiburones”, gracias a la cual pudieron pescar a la raya gigante después de estar “peleando una hora y media”.

Si bien Manuel no dio precisiones del lugar exacto donde realizaron la captura del animal acuático, sí contó que fue en el brazo principal del río Paraná, debido a que la bajante actual dificulta el ingreso de embarcaciones en los brazos aledaños. Además, dijo que él y sus compañeros de travesía debieron afrontar “unos 70 u 80 kilómetros de navegación de ida”, para luego empezar a volver y buscarla en un radio determinado.

“Es difícil sacarla y verla porque muchas veces gana la pelea ella. Es un animal hermoso”, aseguró el hombre sobre la raya, a la cual le tomaron unas fotos y la devolvieron a su hábitat natural. Además, destacó que este tipo de animales “no tiene el castigo de otras especies porque no queda (atrapada) en las redes”.

Gracias a su experiencia de pesca en la zona, Manuel informó: “Tenemos unas cinco especies de raya y ésta es la gigante”.

Otro ejemplar enorme en Corrientes

Días atrás se dio una situación similar en la zona de Esquina, provincia de Corrientes, donde tres turistas santafesinos pescaron una enorme raya y compartieron las fotos y el video en sus redes sociales.

“Increíble lo vivido hoy, pudimos dar con este tremendo ejemplar de raya de río, después de las fotos al agua, como siempre”, expresó.el guía de pesca Mariano Antonacci en su cuenta de Instagram.

puertoescondidopesca

De acuerdo al testimonio de los pescadores al medio Actualidad Esquina, el animal fue pescado en un afluente del río Paraná y luego devuelto al agua con mucho esfuerzo, tras las fotos de rigor.

El video compartido por los pescadores muestra que es un ejemplar bastante similar al sacado en las costas de Rosario, y también exhibe la dificultad que tuvieron para devolverlo al agua.

“Devolución de esta hermosa raya de rio”, expresó Antonacci junto a las imágenes.

Pescaron una raya gigante en Corrientes

La localidad correntina de Esquina es famosa por el turismo pesquero, y por tal motivo allí se celebra la “Fiesta Nacional del Pacú” todos los años.

Y si bien esta es la especie característica de la región, no es la primera vez que pescadores sacan una raya de este tamaño. Según consignó El Once, en julio pasado, sacaron una raya de más de 100 kilos.

