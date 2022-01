El último enero de Perón: su política del “vaso de agua y el micrófono” que no alcanzó para detener a Montoneros

El 22 de enero de 1974, Perón se reunió en Olivos con los diputados de la Tendencia Revolucionaria Peronista

El pensamiento de Juan Domingo Perón volaba mucho más lejos de los conflictos de aquel enero. Había convocado un grupo de intelectuales y estaba trabajando en el Proyecto Nacional, un conjunto de ideas para construir una nación para los próximos cien años. Le decía en un reportaje al periodista Henry Raymont: “ se ha iniciado en el mundo una crisis (...). están convirtiendo la tierra en basurales, en cloacas los ríos, no hay agua potable, el oxígeno se va también enrareciendo, han destruido los bosques.(…) Lo primero que hay que hacer es llegar a un acuerdo universal para la preservación ecológica de la tierra. Si no hacemos eso seguiremos destruyendo” . Hoy resulta un lenguaje familiar, pero en 1974, ningún líder político planteaba la lucha por los recursos y la preservación ecológica. También hablaba de la necesidad de preservar las culturas nacionales y la unidad continental para hacer frente a la universalización (que hoy llamamos globalización). Le preocupaba el desafío científico-tecnológico. El nuevo rol de la mujer.

La economía en auge

La inflación había pasado del 31 % en el primer semestre del año, cuando aún estaba el gobierno militar, al 0,8 % en los seis primeros meses de gobierno democrático. El dólar, de 15 a 9,85 pesos. La desocupación bajó al 5,5 %. La participación en el ingreso de los trabajadores subió del 33 al 42,5%. La inversión creció el 7%. Se iniciaba la construcción de 200 mil viviendas. Se inaugura Atucha I y daba inicio a la Central Nuclear de Embalse. Fidel festejaba porque rompimos el bloqueo con Cuba (ni Salvador Allende se había animado a tanto) y le otorgamos créditos por 1600 millones de dólares para compra de vehículos y maquinarias. Se firmaron acuerdos de comercio con China, distintos países de África, Rusia y otras naciones del Bloque Soviético. Se firmó el acuerdo para construir Yacyretá.

El 3 de enero de 1974, Perón habla con sus oficiales en la residencia de Olivos

La violencia que no se detiene

El troskista Ejército Revolucionario del Pueblo ERP, de julio a diciembre de 1973, había realizado 185 acciones. La mayoría actos de propaganda armada, tomas de fábricas y escuelas, reparto de víveres, bombas, atentados a policías y secuestros.

En enero se encontraban secuestrados: Samuelson de la ESSO, Yves Boisset de Peugeot; el ejecutivo Charles Heynes; el industrial Osmar Cardozo; el armero De Bonis; el Coronel Florencio Crespo; José Ludvick de Schcolnik; Douglas Roberts de Pepsi Cola, Charles Hayes de Mckee Tecsa, Nyborg Andersen del Banco de Londres, Francisco Ventura, empresario pesquero y Enrique Patteta, del Frigorífico La Florida de Rosario.

El ministro de Economía José Ber Gelbard, al regreso de su gira por el exterior, le manifiesta a Perón que “el capital es miedoso” y que tantos secuestros ahuyentan a los inversores.

También los grupos de derecha, alentados por los nostálgicos de las dictaduras, aportaban su cuota de violencia. A fines del 73 son asesinados Enrique Grinberg; el periodista Colombo de San Nicolás; Ramon Razzetti de la JP de Rosario; Pablo Fredes de la JTP; el abogado Antonio Delleroni y su esposa y Ramon Martinez de la JP. Además hay varios atentados con bombas a imprentas y locales partidarios.

El padre Carlos Mugica predicaba contra la violencia: “Este es el tiempo de dejar las armas y tomar los arados, como dice la Biblia”. Mensaje que pocos escuchaban.

El ataque del ERP a la guarnición militar de Azul el 19 de enero de 1974

El ERP ataca la Guarnición de Azul

En la noche del 19 de enero , 100 guerrilleros del ERP al mando de Gorriarán Merlo, intentan tomar la Guarnición Militar de Azul. En las acciones matan al Coronel Gay, su mujer Hilda Caseaux y al conscripto Daniel González. Tres oficiales resultaron heridos y el coronel Jorge Ibarzábal fue secuestrado. Del lado del ERP hubo dos heridos, Carrara y Altera. Otros dos, Antelo y Roldan, son denunciados como desaparecidos. La magnitud de la acción guerrillera, el saldo en muertos y heridos, y en especial la muerte de la mujer del Coronel Gay, produjeron una enorme conmoción nacional. Hubo una reacción de condena de todos los sectores políticos nacionales contra la guerrilla.

Así, de una manera desgarradora, la hija del Coronel Ibarzábal, secuestrado por el ERP en el ataque a Azul, mostró en Twitter cómo le devolvió a su padre la guerrilla

La acción tenía tres objetivos: humillar al ejército, robar armamento y provocar a Perón para acelerar sus contradicciones con la JP-Montoneros.

Gorriarán, en sus Memorias, dirá: “la conclusión general fue que no deberíamos haber actuado en forma armada durante el periodo constitucional (de 1973)” . Aunque en 1989 (gobierno de Alfonsín) vuelve a repetir su trágica equivocación al atacar al mando del MTP (Movimiento Todos por la Patria) el regimiento de La Tablada con un saldo de 36 guerrilleros y 11 militares muertos.

Los Diputados de Firmenich

A diferencia del ERP, la organización Montoneros y el amplio espacio denominado Tendencia Revolucionaria tenían una importante participación en el gobierno nacional e influencia en siete provincias. En especial la Provincia de Buenos Aires, en la cual Perón había pedido a Bidegain que les dé espacio a los muchachos (como los llamaba). Los dirigentes montoneros Norberto Habberger y Gabriel Soler funcionaban como “comisarios políticos” en el gobierno y la mayoría de los ministerios estaban ocupados por dirigentes afines a la JP.

Cuando el empresario Jorge Antonio le advirtió que le iba a ser difícil encuadrar a los jóvenes montoneros, Perón le respondió “Quédese tranquilo Jorge cuando lleguemos a la Argentina (...) yo voy a tomar un vaso de agua, micrófono, les hablaré y les diré que se vayan a su casa tranquilos y me dejen gobernar.” Y esa fue su actitud hasta el último día de su vida: tratar de persuadir a esos jóvenes que cesaran con la violencia y aceptasen las reglas de la democracia.

El padre Mugica apoyó a Perón en su intento de diálogo con Montoneros para que cesaran con la violencia. Fue asesinado

El 6 de septiembre el General tuvo una larga reunión a solas con Roberto Quieto y Mario Eduardo Firmenich, los dirigentes más importantes de Montoneros. Pero a la salida de la reunión un exultante Firmenich declaró: “el poder político brota de la boca de un fusil. Si hemos llegado hasta aquí ha sido en gran medida porque tuvimos fusiles y los usamos; si abandonáramos las armas retrocederíamos en las posiciones políticas.” Acto seguido, el 25 de septiembre, los volvieron a usar para matar al Secretario General de la CGT, Jose Ignacio Rucci.

Sin embargo, a pesar de la tremenda afrenta, Perón no los acusó públicamente y siguió con su idea del vaso de agua y la charla. Ante la necesidad de contener la guerrilla del ERP, Perón envió al Congreso una serie de modificaciones al Código Penal. Montoneros se oponía y mandó a sus diputados a cuestionar la ley directamente ante Perón. El General los recibió el 22 de enero, pero ya, un poco cansado del doble discurso, los puso frente a las cámaras de TV. La voz cantante del grupo la tuvo el Diputado Santiago Díaz Ortiz quien con un tono por momentos insolente y en otro de disculpas cuestionó los artículos del proyecto. Pacientemente durante una hora Perón los escucho admitió sus interrupciones y reiteró larguísimas explicaciones: “Desde hace 7 meses estamos diciendo que queremos la paz, y estos señores, en 7 meses, no se han dado cuenta que están fuera de lugar.” ¿Y le parece que hemos esperado poco (...) Lo mataron al secretario general de la Confederación General del Trabajo, están asesinando alevosamente y nosotros con los brazos cruzados, porque no tenemos ley para reprimirlos (…) Para nosotros es un problema bien claro. Queremos seguir actuando dentro de la ley y para no salir de ella necesitamos que la ley sea tan fuerte como para impedir esos males.(…) Tengo entendido que esto se ha discutido dentro del bloque y se ha votado. Y para eso están los bloques se discute y luego se acata la decisión de la mayoría, o se va del bloque. No hay términos medios, así funcionan los bloques en el Congreso”.

La tapa de Clarín del 23 de enero tras la reunión de Perón con los diputados de la Tendencia Revolucionaria. De los 14 legisladores, 8 renunciaron por orden de Firmenich

A la salida Firmenich dió la orden de renunciar a las bancas. Ocho diputados acataron y otros seis no. Entre el golpe de Azul y la actitud frente al proyecto de ley, Perón le quitó el apoyo al Gobernador Oscar Bidegain. Montoneros perdió su principal espacio de gobierno y aceleró así su confrontación con Perón. De los tres objetivos de la toma de Azul, el ERP solo obtenía el tercero, forzar las contradicciones entre Montoneros y Perón. Aunque días después volverían las reuniones del vaso de agua y el micrófono, el diálogo era cada vez más difícil, a la vez que los sectores sindicales y de derecha aumentaban su presión y acción.

El viejo general, que durante dieciocho años había acumulado grandiosos sueños para su patria y su pueblo, veía como se les escurrían entre sus manos, mientras el caliente enero de Buenos Aires deterioraba su ánimo y su salud.

Aldo Duzdevich es autor de “La Lealtad - Los montoneros que se quedaron con Perón”

