“Ahí tenés los restos”: la denuncia de una familia de La Plata que asegura que una funeraria les entregó las cenizas equivocadas

Los Ferrer acusan a la funeraria de cambiarles las cenizas, en la casa de sepelios denuncia una extorsión

Una familia de La Plata y una funeraria de la ciudad protagonizaron este fin de semana una fuerte disputa que por poco no pasó a mayores: dos hermanos denunciaron, mientras esperaban la devolución de los restos de su padre, haber recibido las cenizas de otra persona.

De acuerdo al relato de los hermanos Mariano y Marcos Ferrer, todo comenzó el domingo 19 de diciembre pasado, cuando su padre, Daniel Estanislao, falleció. En ese momento, según contaron al sitio 0221.com.ar, la familia decidió contratar los servicios de Río Sepelios, una funeraria con dos sucursales en la capital provincial.

El día lunes, explican los Ferrer, la familia hizo el pago total por el velatorio, que se llevó a cabo el martes siguiente, entre las 17 y las 20. Tras el velorio, los restos del hombre fueron llevados hasta el cementerio Parque La Plata, sobre la Ruta 36, al que no ingresaron, pero donde les informaron que les avisarían cuando estuvieran listas para retirar las cenizas.

Finalmente, el 22 de diciembre fueron citados para buscarlas. Ahí comenzó el escándalo. Mariano Ferrer fue el primero, según cuentan, en notar que dentro de la urna con las cenizas había un papel con otro apellido distinto al de su papá. En ese momento llamaron a la casa de sepelios, donde les pidieron que enviaran una foto que lo probara y al cementerio, a donde el personal los invitó a acercarse para aclarar la situación.

Daniel Estanislao falleció el 19 de diciembre

En el cementerio, el empleado que lo atendió le mostró cómo trabajaban y le aseguró que tenían estrictos estándares de control, por lo que el error tenía que haber sido de la funeraria. Aún a pesar de la explicación, los Ferrer pidieron que les reintegraran el dinero que habían pagado por el servicio.

“En cualquier caso, hay una situación irregular que genera un malestar. De mínima pedí que me reconocieran lo que había pagado y me dijeron que me podían dar el 10% porque el resto era de Río Sepelios”, explicó Mariano al portal local.

Tras recibir la devolución, Mariano fue hasta la funeraria a reclamar lo mismo. En Río Sepelios, sin embargo, el personal se negó a realizar la devolución y ahí comenzó la pelea. Siempre de acuerdo al relato de los hermanos, mientras estaban en el lugar uno de ellos escuchó que uno de los empleados hablaba por teléfono con otro cliente y que en la conversación mencionaba el apellido de una mujer que él había visto en el papel dentro de la urna. Por eso, explican, se acercó al mostrador y gritó cerca del teléfono: “Tengo los restos de tu señora”.

El papel que los hermanos habrían encontrado dentro de la urna con otro apellido

Ese gesto provocó el enojo del empleado, que lo increpó por no respetar los protocolos de distanciamiento por la pandemia y, de acuerdo a su testimonio, le arrojó un insecticida en la cara y tiró las cenizas que supuestamente eran de su padre y que quedaron esparcidas en el piso.

“Yo entré en furia, él salió del escritorio, pateó las cenizas que volaron por los aires en una escena dantesca y me dijo ‘ahí tenés los restos’”, detalló Ferrer, que aseguró que luego se dirigió a la Comisaría 4ta con su hermano a radicar una denuncia.

En la funeraria, sin embargo, dan otra versión de los hechos. “No hubo tal discusión”, respondió, ante la consulta de Infobae, un empleado. “El señor se sacó el barbijo, gritó, tiró una silla contra un vidrio que separa el mostrador y lo están cambiando en ese momento”, explicó el hombre. “Las cenizas se le cayeron a él y nosotros salimos corriendo atrás”.

Mientras tanto, la funeraria se niega a devolver el dinero. “Les explicamos cómo era el trabajo y ellos lo que pretendían era una extorsión. Querían la devolución de la plata. Les dijimos que vayan a la Justicia y que ellos resuelvan quién tiene razón”, continuó. “Yo tengo las fotos que me mando donde se ve claramente el nombre de su padre en la urna. Sabemos que hizo lo mismo en el cementerio, lo que quiere es la plata”.

