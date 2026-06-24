Asfura llama a fortalecer la unidad de América durante Asamblea General de la OEA

El presidente Nasry Asfura participó en la 56 Asamblea General de la OEA, donde hizo un llamado a fortalecer la unidad continental. Durante su intervención, Asfura destacó la importancia de una América más integrada para enfrentar los desafíos del futuro. (Foto: Cortesía)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, hizo un firme llamado a consolidar la unidad entre las naciones del continente durante su participación en la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde destacó la necesidad de avanzar de manera integrada para responder a los desafíos económicos, sociales y políticos que enfrenta el hemisferio.

Durante su discurso ante representantes de los países miembros y observadores permanentes del organismo, el mandatario hondureño señaló que el contexto internacional exige una mayor coordinación entre las naciones americanas para generar oportunidades de desarrollo, fortalecer las instituciones y mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos.

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Asfura manifestó que la integración regional debe convertirse en una prioridad para todos los gobiernos del continente, al considerar que los retos actuales requieren acciones coordinadas y una visión compartida que permita transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento.

“Necesitamos una América desde Canadá hasta Argentina fortalecida, una América que pueda dar respuestas a la gente y poder tener un futuro más claro. Una América que tiene muchos retos que tenemos que transformarlos en hechos reales, y estoy seguro que lo podemos lograr”, expresó el gobernante durante su intervención.

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El mandatario hondureño aseguró que la cooperación regional permitirá generar mayores oportunidades para los ciudadanos. Nasry Asfura sostuvo una reunión bilateral con el presidente panameño José Raúl Mulino durante el encuentro hemisférico. (Foto: Cortesía)

El presidente sostuvo que los países del continente poseen un enorme potencial para impulsar el desarrollo económico, incrementar las inversiones, fortalecer el comercio y promover políticas públicas que beneficien directamente a la población, siempre que exista voluntad de cooperación y trabajo conjunto.

Asimismo, enfatizó que el mundo atraviesa una etapa de grandes desafíos que hacen indispensable mantener una estrecha coordinación entre las naciones americanas. En ese sentido, aseguró que la unidad y la complementariedad entre los gobiernos permitirán construir soluciones más eficaces frente a problemas como el cambio climático, la migración, la seguridad, el desarrollo económico y el fortalecimiento democrático.

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Como parte de su agenda en el marco de la Asamblea General, Asfura sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, encuentro en el que ambos mandatarios intercambiaron opiniones sobre los principales retos que enfrenta la región y analizaron oportunidades para ampliar la cooperación entre Honduras y Panamá en distintos ámbitos de interés común.

El mandatario hondureño reiteró que el diálogo permanente entre los países del continente constituye una herramienta esencial para fortalecer las relaciones diplomáticas y avanzar hacia acuerdos que generen beneficios compartidos para sus ciudadanos.

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Ambos mandatarios intercambiaron opiniones sobre los principales retos que enfrenta la región y las oportunidades de cooperación bilateral. Saira Ponce agradeció el respaldo de los observadores permanentes durante su intervención en la Asamblea General. (Foto: Cortesía)

Por su parte, la ministra consejera y representante alterna de Honduras ante la OEA, Saira Ponce, agradeció a Panamá y a los Estados miembros del organismo por facilitar un espacio de diálogo que, según afirmó, reafirma la importancia de la cooperación internacional como un instrumento indispensable para enfrentar los desafíos que afectan al hemisferio.

La diplomática destacó que Honduras considera a los observadores permanentes de la OEA como aliados estratégicos, cuyo respaldo fortalece la confianza internacional y contribuye a consolidar los esfuerzos que el país realiza para fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas.

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“La delegación de Honduras considera que los señores observadores permanentes de la OEA no solo son cooperantes, son aliados estratégicos. Su acompañamiento fortalece la confianza internacional que valida nuestros esfuerzos por fortalecer el Estado de Derecho”, manifestó Ponce durante su participación.

Asimismo, la representante hondureña invitó a profundizar las alianzas con los observadores permanentes y agradeció el apoyo brindado durante los procesos democráticos desarrollados en Honduras en 2025, señalando que dicha colaboración contribuyó al fortalecimiento de la transparencia y la institucionalidad electoral.

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La representante hondureña afirmó que los observadores permanentes son aliados estratégicos para fortalecer el Estado de Derecho. Honduras reiteró su compromiso con la cooperación internacional y la integración regional durante la reunión de la OEA. (Foto: Cortesía)

Ponce también expresó que el diálogo con los observadores debe evolucionar hacia mecanismos de cooperación cada vez más estratégicos que permitan atender de forma conjunta los desafíos políticos, sociales y económicos de la región.

“La delegación de Honduras considera que el diálogo con los observadores permanentes debe seguir evolucionando hacia asociaciones cada vez más estratégicas. Señores observadores permanentes, les agradecemos infinitamente toda la cooperación y el firme compromiso que tienen con la Organización de los Estados Americanos”, concluyó.

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La participación de la delegación hondureña en la 56 Asamblea General de la OEA reafirmó el interés del Gobierno por fortalecer las relaciones multilaterales, impulsar una mayor integración continental y promover la cooperación internacional como una herramienta clave para enfrentar los desafíos comunes que afectan a las naciones americanas.