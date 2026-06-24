Guatemala: Autoridades acuden a San Miguel Petapa tras desbordamiento del río Platanitos, cientos de familias afectadas

Más de 300 familias quedaron sin hogar en San Miguel Petapa, Guatemala, tras el desbordamiento del río Platanitos. (Cortesía: Noti7)

Zona 7 de San Miguel Petapa, ubicada en el área metropolitana de Guatemala, es escenario de una emergencia desde el lunes tras el desbordamiento del río Platanitos, que ocasionó el colapso de más de quince viviendas.

El aumento repentino del caudal del río arrastró varias casas por completo. Algunas familias intentaron rescatar pertenencias básicas, aunque el flujo de agua arrasó con muebles y efectos personales.

La mayoría de los damnificados permanecen en la zona, apoyados provisionalmente por personal de la Municipalidad de San Miguel Petapa y agentes de la Policía Municipal, quienes colaboran en el retiro de las pertenencias que aún se pueden salvar. Los objetos rescatados son trasladados a bodegas ofrecidas de manera temporal, en tanto las familias buscan una solución más estable.

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Algunas de las casas afectadas por el desbordamiento corresponden a inmuebles que eran alquilados.

(Cortesía: Redes sociales)

El reporte de TV Azteca Guatemala indica que más de trescientas familias han perdido sus viviendas o han sufrido daños severos. Hasta el momento, no se han registrado personas heridas ni víctimas mortales, aunque la magnitud de la destrucción deja a muchas familias sin resguardo y sin certeza sobre el futuro inmediato.

Las lluvias intensas de los últimos días han incrementado los riesgos en distintas áreas del sur de Guatemala. Mientras las familias de San Miguel Petapa enfrentan las consecuencias inmediatas, la atención permanece centrada en la respuesta de las autoridades y la capacidad de los organismos locales para mitigar nuevas tragedias.

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El río Platanitos provocó el colapso de más de 15 viviendas en la zona siete de San Miguel Petapa. (Cortesía: Noti Barcena Villa Nueva)

Pronunciamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a través de la Auxiliatura de Villa Nueva, llevó a cabo este martes una verificación interinstitucional para supervisar las acciones preventivas ante el incremento del caudal del río Pinula. Esta intervención tuvo el objetivo de orientar y sensibilizar a la población sobre el peligro de permanecer en áreas con riesgo de inundación y deslizamientos.

Durante este operativo, la PDH constató que la mayoría de los núcleos familiares en situación de riesgo ya había abandonado sus viviendas por precaución. No obstante, algunas personas optaron por permanecer en el sitio debido a la preocupación de perder sus pertenencias y la falta de opciones claras de reubicación. Las autoridades procedieron a resguardar los accesos y a facilitar alternativas temporales, aunque la incertidumbre continúa siendo un factor dominante para los afectados.

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La PDH informó que algunas familias abandonaron sus viviendas por precaución y otras permanecieron por falta de opciones de reubicación. (Cortesía: Procurador de los Derechos Humanos)

La PDH insistió en la necesidad de fortalecer las acciones preventivas y de asistencia inmediata, subrayando que solo una respuesta coordinada entre las instituciones podrá evitar una mayor afectación en la vida y el patrimonio de las familias expuestas. La verificación de la Procuraduría pretende asegurar que los derechos fundamentales de los damnificados sean respetados y que reciban la protección adecuada frente a nuevos eventos derivados de las lluvias y el desbordamiento de ríos en el departamento de Guatemala.

Según medios locales, de igual manera, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) ya se hizo presente en la zona afectada para llevar a cabo una evaluación de daños. Personal de esta entidad realizó un recorrido por el área impactada por el desbordamiento.

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