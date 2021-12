Los centros de testeos porteños funcionan con un refuerzo de seguridad luego de la agresión a un médico

El episodio violento ocurrió en el hospital Santojanni (Nicolás Stulberg)

A raíz de la grave agresión que sufrió un medico del hospital Santojanni, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires reforzaron la seguridad en todos los puestos de las Unidades Febriles de Urgencia (UFU). Según confirmó a Infobae el jefe de Gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel, los 20 centros de testeos instalados por la pandemia del coronavirus cuentan con un oficial de seguridad , ya sea un representante de la Policía de la Ciudad o un integrante de seguridad privada.

“ Las UFU ya están funcionando con normalidad y con un refuerzo de seguridad” , aseguró el funcionario a este medio. Y señaló que en el transcurso del sábado se realizó la denuncia policial por la agresión que sufrió el viernes pasado el médico Oscar Swarcman, responsable de la UFU del hospital Santojanni.

El galeno sufrió la fractura del tabique nasal a raíz de un golpe de puño en el rostro, propinado por un hombre que se encontraba haciendo la cola para someterse a un testeo de Covid-19.

La investigación del ataque quedó en manos del Ministerio Público Fiscal porteño. Aún no se pudo identificar al agresor, pero desde el sábado y primera hora del domingo ya se realizan las tareas de análisis para poder dar con su paradero.

“Se habló con el médico, la conducción del hospital y se hizo la denuncia”, finalizó Felipe Miguel.

Desde el gobierno porteño recordaron que sólo deben acudir a las Unidades Febriles de Urgencia los ciudadanos que presenten síntomas y no aquellos que necesitan hacerse un testeo por haber sido contacto estrecho de una persona contagiada.

Así son las Unidades Febriles de Emergencia (UFU) de la Ciudad de Buenos Aires

A lo largo de las últimas horas y debido al rebrote de contagios de coronavirus que surgió en las últimas semanas, los centros de testeos de la Ciudad de Buenos Aires se vieron desbordados. En muchos casos, la sobre demanda se vio previo a las reuniones familiares por la navidad o en la previa de los viajes por las vacaciones.

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer, sábado, que en 24 horas se registraron 12 muertes y 7.183 nuevos contagios de coronavirus. En el marco de la celebración de Navidad, el número de casos volvió a caer tras varios días en constante incremento.

El viernes se habían registrado 16.279, la cifra más alta desde julio. Además, por séptimo día consecutivo, la positividad superó el 10% recomendado por la OMS y llegó al 19,86% .

La agresión al médico Oscar Swarcman significó el destape de una olla de presión que iba en incremento a lo largo de los últimos días. El propio médico agredido analizó el escenario en declaraciones al canal TN: “Las situaciones de violencia vienen incrementando desde hace ya un tiempo. La gente viene cada vez más nerviosa. Se incrementó mucho la demanda de testeos. Veníamos de una demanda de entre 100 y 200 diarios y nos estamos encontrando con una demanda de 500 diarios ahora”.

”Empezamos la atención a las 7.30, antes de lo previsto, pero el tema es que éramos tres médicos nada más”, agregó

El problema se inició cuando los profesionales de la salud informaron a la gente que realizaba la cola que no harían más testeos en el transcurso de la jornada.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Salud, Fernán Quiros

”La violencia empezó a crecer hasta que los médicos y las enfermeras se atrincheraron con la gente de seguridad privada del hospital tratando de evitar que esta gente rompa la entrada del UFU”, describió Swarcman

Y agregó: “ Apareció una persona de la nada y me preguntó: ‘¿Vos sos el jefe de Febriles? Quiero decirte algo’. En ese momento me saco la máscara y me doy vuelta para preguntar qué quería y en ese momento me encuentro con el puño en la cara ”.

A raíz de este suceso, la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires (AMM CABA) anunció un paro por tiempo indeterminado de los profesionales de la salud hasta tanto no se reforzaran las medidas de seguridad en cada centro de testeo.

“Las guardias solo realizarán hisopados a pacientes con criterios de internación”, aseguraron desde la AMM.

En horas de la mañana, Jorge Gilardi, presidente de la AMM CABA aseguró a Radio Mitre que la medida de fuerza fue levantada: “El gobierno ha respondido con mayores custodias, eso hace que estemos trabajando. Nuestro reclamo es mayor seguridad, cuando el escenario es seguro, nosotros trabajamos”, aseguró.

