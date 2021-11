La Virgen de Medjugorje: apariciones luminosas, censura comunista y las dudas del Papa Francisco

La estatua de la Virgen María en el Monte de la Aparición en el poblado bosnio de Medjugorje, rodeada de fieles (Photo by Manuel Romano/NurPhoto. Getty Images)

Medjugorje es una ciudad suroccidental de Bosnia y Herzegovina, en el cantón de Herzegovina-Neretva, al suroeste de Mostar y cerca de la frontera con Croacia. Podría ser una ciudad de tantas, ¿cómo es posible que sepamos de la existencia de este enclave ubicado a 11.579 kilómetros de nuestras costas? Por un hecho que hasta el día de hoy sigue siendo estudiado. Allí, desde el 24 de junio de 1981 la Virgen María, bajo la advocación de “Reina de la Paz”, se habría aparecido diariamente a unos videntes.

En 1981 Medjugorje pertenecía a la desaparecida Yugoslavia y no era más que un caserío que vivía esencialmente del tabaco, la viña y de la ganadería. La tarde el 24 de junio Ivanka Ivanković y Mirjana Dragičević iban por el camino que va de Bijakovici a Cilici, y observaron sobre el Monte Podbrdo una “silueta luminosa”. Se asustaron y se escaparon, pero su curiosidad fue mayor y regresaron acompañadas por Vicka Ivanković. Aparentemente, identificaron a esta aparición como la Virgen María.

Intrigadas por el hecho, al otro día regresan pero con más amigos: Marja Pavlović, Jakov Čolo e Ivan Dragičević. Así queda completo el grupo de videntes. La noticia comenzó a correr por todo el pueblo y las ciudades lindantes. En un país comunista, este evento no sería tolerado. Todo el grupo es puesto en prisión y se les realizan exámenes psiquiátricos. Quedaron libres porque no revestían ningún síntoma de problemas mentales.

Un fiel se hinca frente a la imagen de la Virgen. Se cree que en en ese sitio se produjo la aparición en la forma de una silueta luminosa (Photo by Damir Sagolj/Getty Images)

Los videntes volverán al lugar de las apariciones, y una y otra vez serán detenidos. La noticia de las supuestas apariciones aparece en un periódico católico en Zagreb y los primeros peregrinos del exterior comienzan a acercarse a Medjugorje. Las autoridades yugoslavas ordenan vallar el Monte Podbrdo y el 12 de agosto de 1981 es arrestado el Padre Jozo Zovko, padre custodio (superior) de la comunidad franciscana de Medjugorje, congregación a la que pertenece la parroquia de esta ciudad, que se encuentra bajo la advocación de Santiago apóstol. Las autoridades lo acusan de instigar e influenciar a los niños. Fue sentenciado a ocho años por el delito de “ataque a la seguridad y a la unidad de la patria” pero apeló el fallo y partes de la acusación fueron retiradas por el tribunal federal de Belgrado. La sentencia se redujo a un año y medio. Estuvo en la prisión de Foca. El gobierno supuso que una vez encarcelado el “instigador” todo concluiría. Error.

A partir de este momento las apariciones irán variando de lugar. La visión aparecerá en algunas casas individualmente, otras veces en la iglesia parroquial de Santiago apóstol, otras en la sacristía de la iglesia. La aparición comenzará a dictar a los videntes infinidad de mensajes, los primeros en torno a la reconciliación y el perdón. Hecho interesante si observamos que las apariciones iniciales tuvieron lugar cerca de un sitio que durante la Segunda Guerra Mundial varios centenares personas fueron masacradas por la Ustacha, una organización terrorista nacionalista croata basada en el racismo religioso.

Vicka Ivankovic, una de las videntes de la Virgen en el pueblo bosnio

Las apariciones serán diferentes para cada uno de los videntes. Y cada uno recibirá diferentes encargos. Mirjana Dragićević tuvo apariciones diarias desde el 24 de junio de 1981 hasta el 25 de diciembre de 1982. Aquel día, después de confiarle el décimo secreto, la Virgen le dijo que durante toda su vida se le aparecería una vez al año, el 18 de marzo. Desde el 2 de agosto de 1987, según sus palabras, los días 2 de cada mes.

Ivanka Ivanković tuvo apariciones diarias hasta el 7 de mayo de 1985. Aquel día, después de confiarle el décimo secreto, la Virgen le dijo que durante toda su vida se le aparecería una vez al año, en el aniversario de la primera aparición, el 25 de junio. Jakov Čolo Tuvo apariciones diarias hasta el 12 de septiembre de 1998. Aquel día, después de confiarle el décimo secreto, la Virgen le dijo que se le aparecería una vez al año, en Navidad, el 25 de diciembre.

Ivan Dragićević, Vicka Ivankovic y Marija Pavlović continúan teniendo apariciones diarias. A través de ellas, la Virgen transmite los días 25 su mensaje mensual a la parroquia y al mundo. Desde el año 1984 hasta 1987 eso sucedía cada jueves, y a partir del año 1987, cada 25 del mes.

El tema llego a los oídos del Obispo de Mostarm Mons. Pavao Žanić, dentro de cuya jurisdicción se encontraba Medjgorje, y el 11 de enero de 1982 estableció una comisión para investigar profundamente los eventos. En 1984, la comisión llegó a tener 15 miembros. Esta celebró siete reuniones en total y estos miembros eran 12 sacerdotes y tres médicos psiquiatras. La conclusión de la misma fue que las apariciones no estaban aprobadas, pero tampoco se prohíben y solicitan más estudios sobre este fenómeno.

Mirjana Dragičević, otra de las jóvenes videntes, frente a la Virgen y rodeada de miles de fieles

Al desaparecer Yugoslavia, las apariciones toman un tinte nacionalista croata. Y se crea una tercera comisión, pero esta vez bajo la dirección de la conferencia episcopal croata. Los obispos revisan el trabajo de las comisiones anteriores y realizan su propia investigación. Al término de los estudios, la conferencia ordenó que no se organizaran peregrinaciones a Medjugorje en nombre de la Iglesia como comunidad.

En 10 de abril de 1991, la conferencia episcopal croata emitirá otro documento al respecto, en el cual continúa sugiriendo prudencia y remitirá todo a la Santa Sede. En 1995 el por entonces arzobispo Tarcisio Bertone, secretario de la congregación (ministerio) para la doctrina de la fe bajo el cardenal Ratzinger, solicita que las parroquias y diócesis católicas no organicen peregrinaciones a Medjugorje ya que eso podría dar la impresión de un respaldo canónico a las apariciones que seguían en estudio.

El cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena realizó una peregrinación a Medjugorje y en el 2004 en París declaró:

“La posición no ha cambiado desde las primeras opiniones de la conferencia episcopal de Yugoslavia, en aquellos tiempos. La congregación de la doctrina de la fe, de la cual soy miembro, ha confirmado dos veces lo mismo, que yo sepa, mediante cartas del secretario de la congregación. La fórmula empleada por los obispos de Yugoslavia en la época fue la de “no constatación de sobrenaturalidad”, lo cual ni excluye ni afirma la sobrenaturalidad. Solo no se constata. No es una negación ni una afirmación. La conclusión es doble. El magisterio lo ha confirmado dos veces. Primeramente, no está permitido hacer peregrinación oficial a Medjugorje. ‘Oficial’ quiere decir que no se puede hacer peregrinación diocesana a Medjugorje, lo que implica que no está prohibido ir en peregrinación no oficial. En segundo lugar, se pide explícitamente que exista un acompañamiento pastoral para aquellos que se reúnan en Međugorje. Estas dos afirmaciones han sido de nuevo confirmadas por M. Bertone. Creo que esta es una posición muy clara. No intentemos tirar hacia un lado o hacia el otro, sino que conservemos esta sobriedad del Magisterio de la Iglesia en relación a este fenómeno cuyo juicio definitivo no se dará ciertamente más que cuando acaben los fenómenos, ya que la Iglesia no va a dar un cheque en blanco para las revelaciones privadas que quizá estén por venir.”

Un católico reza en el lugar donde, se cree, la Virgen se apareció a seis jóvenes en la cercanía de Medjugorje (Photo by Damir Sagolj/Getty Images)

Con el paso del tiempo y de los acontecimientos, las personas que rodearon el grupo inicial de los hechos también sufrieron cambios. El padre Tomislav Vlašić, sacerdote franciscano que desde 1981 fue el director espiritual de los videntes en Medjugorje en octubre de 1981, trabajo activamente para el reconocimiento de esta aparición y fue el creador del festival internacional de la juventud en Medjugorje. Luego fue trasladado a Italia y allí fundó la comunidad “Reina de la Paz”. En 2008, la congregación para la doctrina de la fe informó a Vlašić que estaba siendo investigado “por difusión de doctrina dudosa, manipulación de conciencias, sospecha de misticismo, desobediencia a órdenes emitidas legítimamente” y cargos de conducta sexual inapropiada y no involucrarse en contratos jurídicos o actos de administración, y no dedicarse a la predicación, dirección espiritual, declaraciones públicas o actuaciones el sacramento de la confesión, bajo pena de incurrir en la pena de interdicción automática. Pero el Padre Vlašić, desobedeció las ordenes, por tanto el papa Benedicto XVI, en el 2009, decretó su pérdida del estado clerical y en el 2020 fue excomulgado de la Iglesia Católica. El motivo: nunca había cumplido con las prohibiciones que le imponía el precepto penal canónico dictado en su contra por la misma Congregación el 10 de marzo de 2009 cuando perdió el estado clerical.

Los hechos de Medjugorje seguirán siendo investigados por la Santa Sede y en el 2010 se establece otra comisión la cual culmina su trabajo en el 2014.

En el 2019, la Santa Sede autorizó oficialmente la peregrinación a Medjugorje. Y la 1ra peregrinación oficial tuvo lugar durante cinco días del 2 al 6 de agosto de 2019 en la cual participaron aproximadamente 60.000 jóvenes de todo el mundo, catorce arzobispos y 700 sacerdotes. En Septiembre del 2021, y con el flagelo de la pandemia azotando al mundo y con fronteras cerradas o casi, el fenómeno prosiguió y se repartieron 117.000 comuniones.

Medjugorje, Bosnia-Herzegovina. El templo y la imagen de la Virgen. El 24 de junio de 1981 se les habría aparecido a un grupo de jóvenes. El Vaticano aún estudia el fenómeno - Photo by Vittoriano Rastelli

No obstante las dudas y reparos tomados por parte de la jerarquía católica y muchas comisiones investigadoras, las muchedumbres cada vez más concurrían a ver a la Gospa (así la llaman a la virgen en croato) cientos de miles de todas partes del mundo convergen en el otrora pequeño pueblo, ahora convertido en ciudad gracias a este fenómeno.

Hoy Medjugorje sigue convocando a cientos de miles de peregrinos y la “Virgen de la Paz” sigue siendo invocada. El antiguo villorrio hoy es una ciudad pujante, pero el misterio continúa y los estudios sobre las apariciones también. El papa Francisco es cauto al respecto y lo ha manifestado en varias ocasiones.

Al regresar en avión de Fátima a Roma, fue interrogado por los periodistas a bordo y señaló: “Sobre las primeras apariciones, cuando los videntes eran niños, el informe más o menos dice que se debe continuar investigando. Sobre las presuntas apariciones actuales el informe presenta sus dudas. Yo, personalmente soy más malo. Prefiero a la Virgen Madre, nuestra madre, y no a la Virgen jefa de una oficina de correos que todos los días envía un mensaje a tal hora... Esta no es la madre de Jesús. Y estas presuntas apariciones no tienen tanto valor. Esto lo digo como opinión personal”. Pero, en la misma charla, admitió las conversiones que generan las apariciones: ”Hay gente que va allí y se convierte, que encuentra a Dios, que cambia de vida. Para esto no hay una varita mágica y este hecho espiritual y pastoral no se puede negar”.

El fenómeno, no obstante, es imparable y solo el tiempo dará su juicio.

Parafraseando al sabio rabino Gamaliel, hablando sobre los apóstoles de Jesús (Hch 5. 38-40): “…no tengáis nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá con los hombres; pero si es de Dios, no podrán destruirlo y no sea que estén luchando contra Dios”.

