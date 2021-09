La testigo “fantasma”, falsedades y nuevas pericias: el plan de Nahir para no pasar toda su vida en la cárcel

La joven de 23 años, condenada por el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido en Gualegueychu el 30 de diciembre de 2017, recién podría salir en libertad en 2052. A los 54 años

“Ya me siento vieja”, broméo el 11 de este mes, cuando cumplió sus 23 años en la cárcel de Mujeres de Paraná. Mientras busca que sus días lejos de su familia y la calle sean lo menos tristes de su vida, hay un plan que la desvela. No quiere perder su juventud entre rejas. Pasar gran parte de su vida condenada.

“No nos imaginamos que salga en libertad a una edad mayor a la que tenemos nosotros ahora. No podemos soportar que se esté perdiendo la vida”, piensan sus padres, según dicen allegados.

La idea de Nahir no es fugarse, como trascendió hace un año, cuando fue sancionada después de que las guardias que requisaron su celda le encontraron un muñeco de trapo hecho con una escoba durmiendo en su cama. Ella y una compañera aseguraron que era una broma a otra chica del pabellón. Aun así, la mandaron diez días al calabozo.

“Nahir no quiere pensar en ese destino que le marcó la Justicia”, dice una persona que la conoce bien.

Ella y su familia tienen la esperanza de que el juicio en el que la condenaron, hace poco más de tres años, sea declarado nulo y se haga otro en el que pena sea menor. Para eso, la abogada defensora de Nahir, Raquel Hermida Leyenda, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de queja, expediente 1438/2020/RH1, que se basa en cinco puntos.

“Es el primer escrito que se presenta fuera del ámbito de la provincia de Entre Ríos. Nos referimos acerca de las irregularidades que tuvieron los distintos tribunales judiciales entrerrianos que trataron no de analizar la causa, sino de ir cubriéndose entre ellos y tratando de aceptar lo que el anterior juez decía”, dijo a Infobae Hermida Leyenda.

La abogada tiene experiencia en revertir algunos casos de condenas altas a la hora de la revisión del máximo tribunal de Justicia. Remarcó que en el escrito hay una crítica de la sentencia.

La joven condenada a perpetua no quiere pasar toda su vida tras las rejas

Las claves de la estrategia a favor de Nahir se pueden sintetizar en estos cinco puntos claves.

1) Uno de los puntos de la presentación judicial sobre la que deberá resolver la Corte tiene que ver con las pericias que le hicieron a Nahir. La Justicia autorizó a que el médico psiquiatra, doctor Enrique Stola, y la psicóloga perito, licenciada Alicia Castro, pudieran hacer nuevas pericias a Nahir si es que se realiza un nuevo juicio.

“Las pericias no se hicieron bien en la causa. Cuando yo hago una crítica es porque fundamentalmente ninguna fue bien hecha. Es simple: el perito psiquiatra hace la pericia cuando ella le está diciendo que no quiere continuar y que se sentía mal después de haber pasado unas horas en el hospital. Debió haberse suspendido”, afirma la abogada.

La letrada calificó a las pericias psicológicas como “vergonzantes” porque, según ella, se presentó una perito de parte que no era psicóloga y apareció otro perito de parte que “parcializó la temática en la relación de ambos, no en un análisis de Nahir”. “Hubo un psicólogo que dice haberle hecho una pericia que marca que hay un problema en Nahir. Eso lo debió haber derivado en forma urgente a un neurólogo y a un psiquiatra, pero no lo hizo”.

Las nuevas pericias que harán Stola y Castro, cree la abogada, durarán mucho tiempo. “Esos psicodiagnósticos advirtieron una problemática orgánica ajena a lo que decían públicamente varios psicólogos de que ella era una psicópata. Psicópata es aquella persona que tiene problemas con el vínculo con el otro porque el otro no existe”.

“El otro -asegura Hermida Leyenda- es suplantado por el agresor y en este caso no nos encontramos con una psicópata sino con un problema orgánico. Psicópata es el que entiende la criminalidad del acto y puede dirigir sus acciones y lo hace de manera de gozo para continuar eliminando a la cosa que tiene enfrente, que puede ser tanto una mujer como un hombre”.

Nahir y Fernando Pastorizzo- La abogada de la joven condenada asegura que tenían una relación "tóxica"

2) Otro punto fundamental que incluyó la defensa en el recurso de queja es la falta de una perspectiva de género.

“No la hubo en todo el proceso. ¿Qué es perspectiva de género? Es hacer cumplir el artículo 16 de la Constitución Nacional que está relacionado con la igualdad ante la ley. El juicio exprés y el modo en que se trató a Nahir Galarza, evitando todo tipo de pruebas pedidas por la defensa, fue altamente discriminatorio con respecto a otros imputados por homicidio. Nos referimos al trato igualitario, que no fue tenido en cuenta en ningún momento”, analiza Leyenda.

Según la penalista, la relación tóxica entre Nahir y Fernando Pastorizzo quedó demostrada. “Era una relación donde este hecho de homicidio hacia Fernando pudo haberse llevado a cabo como femicidio contra Nahir”.

Además se refirió al día en el que un abogado de la querella amenazó con mostrar un video sexual de Nahir y Fernando en pleno juicio. Nahir amenazó con suicidarse si lo mostraban. O el hecho de que, de acuerdo con su opinión, dejaron afuera las pruebas o testimonios presentados por la defensa. Y cuestionó la frase de un fiscal de juicio, que dijo: “¿Quién no le ha dado alguna vez un sopapo a una mujer?”.

Nahir cuando fue trasladada a Tribunales (Ricardo Santellán)

3) El análisis de la causa. Leyenda asegura que no hubo un análisis judicial del caso. “El Tribunal de Casación no revisó la causa. O sea: nosotros tuvimos una sentencia en un Tribunal Oral después y debió haber una sentencia en Casación. Esa era la oportunidad”, dice Leyenda.

“Es preocupante la falta de igualdad probatoria. Fue un juicio en el que necesitaban que fuese la culpable. La Corte podrá analizarla en profundidad y marcar si lo que decidimos es acertado”.

4) La perito que no era perito. Uno de los escándalos del caso es una revelación impensada: Gabriela Estefanía Laiño, presentada como perito informática y que en el juicio testificó contra Nahir, era licenciada en Bromatología. Ese dato salió publicado en el libro de Jorge Zonzini, ex asesor de Nahir, y fue investigado por Hemida Leyenda, quien chequeó que la mujer denunció que fue obligada por decreto a asumir esa función por parte de la fiscalía.

“Eso es una manipulación muy grave, un declaración nula que sin embargo fue tomada en cuenta para condenar a Nahir, además el fiscal (Sergio) Rondoni Caffa ni estuvo en las pericias, se paseaba por un programa de América en vez de trabajar”, reflexiona Leyenda.

Nahir espera ansiosa la decisión de la Corte, que podría llegar antes de fin de año

5) La amiga de Nahir que no quiso declarar. La joven, cuyo nombre se mantiene en reserva, en el momento del juicio tuvo miedo de dar su testimonio. Pero este año mandó un audio en el que cuenta detalles reveladores. La transcripción, que en su momento fue publicada en exclusiva por Infobae, fue incoporada al recurso de queja in extremis (con carácter de urgencia) presentado por Leyenda a la Corte.

“Fernando no la dejaba en paz. Vi cosas muy feas de parte de él. Cuando yo la llamaba a Nahir, ella solía tener el celular apagado porque él no paraba de llamarla. Le dejaba decenas de mensajes. Entonces ella usaba el celular de la mamá y yo la llamaba ahí. Él la llamaba todo el día. Él no soportaba que ella saliera con otros. Él la quería sólo para él”, dijo la amiga de Galarza.

Leyenda opina que lo que dice la joven es determinante. “Aunque sea una declaración fuera del ámbito de la justicia extemporáneamente, y de alguna manera tratando de subsanar alguna culpa que tiene por no haber prestado declaración, es importante. Esperamos que Nahir se juzgada como se debe y que el juicio anterior sea declarado nulo”.

Mientras tanto, Nahir espera ansiosa la decisión de la Corte, que podría llegar antes de fin de año. No se imagina viviendo toda su vida en la cárcel.

