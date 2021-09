El Gobierno suspendió los estudios de impacto ambiental de actividades off shore en Mar del Plata

Se suspendió por los retrasos en la elaboración del plan de transición alineado con los compromisos de acción climática

El Ministerio de Ambiente de la Nación suspendió, sin fecha, los estudios de impacto ambiental para realizar la exploración petrolera off shore en tres zonas frente a las costas de Mar del Plata. Así lo comunicó hoy mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.

“ Suspéndase el curso de los plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Proyecto denominado “CAMPAÑA DE ADQUISICIÓN SÍSMICA OFFSHORE ARGENTINA; CUENCA ARGENTINA NORTE (ÁREAS CAN 108, CAN 100 Y CAN 114)”, en trámite por ante EX-2020-11258246-APN-DNEP#MHA, hasta tanto se reciba respuesta de todos los órganos que deban ser consultados conforme su competencia en la materia”, indica el documento oficial.

A principios de julio pasado, luego de que se celebrara una audiencia pública con gran participación, la cartera ambiental había adelantado que no aprobaría nuevos permisos para buscar petróleo sin tener un plan oficial que explique cuáles son los objetivos de descarbonización de la Argentina.

“Es importante considerar y comprender que, incluso en cumplimiento de los planes más ambiciosos de transición energética, será necesario contar con aprovisionamiento hidrocarburífero por varios años más, de modo que resulta necesario y urgente establecer los lineamientos para el sector conforme a la nueva realidad ambiental. Las exposiciones realizadas durante esta audiencia visibilizan la necesidad de impulsar una discusión sobre la política energética en la cual se inscribe el proyecto bajo análisis. Necesitamos definir claramente de dónde extraeremos los recursos energéticos, cómo lo haremos y por cuánto tiempo. Es necesario y urgente darnos un diálogo honesto y realista sobre cómo llevaremos adelante esta transición”, indicó en el cierre de la convocatoria virtual Rodrigo Rodríguez Tornquist, secretario de Cambio Climático nacional.

Hoy en el Ministerio de Ambiente indicaron a Infobae: “ Se está trabajando en el plan de Transición energética y aún no está terminado . Cómo se cumplía el plazo administrativo estipulado en la resolución, decidimos suspenderlo por los retrasos en la elaboración del plan de transición alineado con los compromisos de acción climática”.

Ese plan de transición está a cargo de la Secretaría de Energía, encabezada por Darío Martínez, quien hace dos días presentó un plan para incentivar la producción de hidrocarburos, algo que todos los organismos financieros internacionales desaconsejan.

El proyecto para la exploración off shore presentado por la empresa noruega Equinor para operar frente a las costas de Mar del Plata, se produjo en el marco del concurso para la búsqueda de nuevas áreas marinas para obtener gas natural y petróleo , que fue abierto por la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Nación. Se trata de tres áreas en las que también están interesadas Shell, British Petroleum, Total, Wintershall, todas en asociación con YPF.

Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace sostuvo: “Esta suspensión surge principalmente por la preocupación y los argumentos presentados por la ciudadanía en la Audiencia pública 1/21 que se llevó a cabo a principios de julio. Pese a que dicha audiencia no fue vinculante, el contundente rechazo de las más de 350 personas que se expresaron ha sido escuchado por parte de las autoridades de gobierno, sobre todo por la necesidad de ampliar los argumentos del estudio presentado por la empresa Equinor y la falta de consulta a áreas de gobierno expertas o sectores impactados”.

Enrique Viale, de la Asociación de Abogades Ambientalistas de la Argentina, se pronunció en el mismo sentido: “Esto es resultado de la presión popular y la increíble participación de la gente en la audiencia pública. Las autoridades no tienen otro camino más que el rechazo si quiere cumplir con sus compromisos internacional, como el Acuerdo de París, y preservar al mar argentino de una de las actividades más peligrosas”.

Para Vueso, además, este es sólo un paso que debería llevar al rechazo oficial de la solicitud. “El Gobierno debe priorizar su compromiso con la protección ambiental, y que ello se refleje en políticas públicas que amplíen la ambición climática y la protección de nuestro patrimonio natural. En el día de la movilización mundial por el clima, celebramos que el pedido de la ciudadanía haya sido escuchado . No hay más tiempo para dilaciones, la acción climática es ahora. Por eso exigimos que se avance con medidas drásticas para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles”, agregó.

En Ambiente reiteraron a Infobae que no se entregarán nuevos permisos de exploración en el mar argentino hasta que no se presente ese plan . Entre 2017 y 2019 se entregaron permisos para efectuar esta actividad en más de 1.000.000 de km2 de mar hasta el año 2025 ya que los proyectos están incluidos en el Plan Gas.

Desde hace 20 años se hacen prospecciones en el mar argentino ya que, se cree, que podría tener, como el lecho del continente africano, riqueza fósil. Agustina Iwan, becaria del Conicet y participante de la audiencia, denunció un “hermetismo profundo” para evitar difundir los documentos y estudios de impacto ambiental. Así lo consignó la publicación 0223, que recolectó testimonios de ciudadanos de Mar del Plata.

Greenpeace explica qué pasa cuando hacen prospecciones: “Ensordecen la fauna. La desorientan. La matan. Esos seres son muy sensibles a la contaminación acústica, que se puede sentir a 4000 km. La contaminación, directamente es imposible de limpiar”.

Catalina Gonda, licenciada en Ciencias Biológicas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn): “Si Argentina se toma en serio la crisis climática y el derecho constitucional de sus habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, no puede autorizar una actividad que busca ampliar la explotación de hidrocarburos. Existe una fuerte disonancia entre los compromisos asumidos [en el Acuerdo de París] y la actividad que se pretende impulsar. Los yacimientos de petróleo y gas explotados actualmente podrían, por sí solos, hacer saltar el presupuesto de carbono para 1,5ºC con un amplio margen ”.

