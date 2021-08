Caos de tránsito en el centro porteño por una marcha de movimientos sociales

En el primer día de Juan Zabaleta como ministro de Desarrollo Social, movimientos sociales marchan en la 9 de Julio

Apenas horas después de que Juan Zabaleta asumiera como ministro de Desarrollo Social y en sintonía con las constantes manifestaciones registradas en el último tiempo, una nueva marcha se realiza este miércoles en el microcentro porteño, generando caos en el tránsito.

En esta ocasión se trata del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que tras realizar una concentración en el Obelisco a las 11 de la mañana, marchó posteriormente hasta la sede del Ministerio de Desarrollo Social para realizar varios pedidos, entre los que se destaca un presupuesto para políticas públicas integrales con perspectivas de género y contra la violencia de género . “Sin políticas públicas integrales no hay ni une menos” , insistieron desde las redes sociales oficiales de la agrupación.

La protesta, que encuentra en la tarde de este miércoles a una multitud apostada a los pies de la sede oficial, se realizó a poco de cumplirse 24 horas de la asunción de Zabaleta al frente de la cartera. Los manifestantes solicitan acceder a una entrevista con el ex intendente de Hurlingham para acercar de manera oficial la lista de peticiones.

En horas de la tarde, el área de Asistencia Crítica del ministerio recibió a una delegación de las organizaciones que se movilizaron y se acordó una reunión de trabajo para el martes próximo, de la que participarán también representantes del Ministerio de la Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.

Por la marcha del Frente de Organizaciones en Lucha desde el Obelisco y hasta el Ministerio de Desarrollo Social, se registró un corte total de la Avenida 9 de julio. Una vez que las personas llegaron al edificio del Gobierno, se apostaron en el cruce de 9 de julio y Moreno realizando un corte parcial. Por el momento, el Metrobus funciona con normalidad.

Ayer, en la previa a la jura del flamante ministro, fue el Polo Obrero el que realizó una actividad similar en el lugar, generando complicaciones de tránsito en horas de la tarde y parte de la mañana. En la noche, otra agrupación se acercó a 9 de Julio y Moreno para acercar nuevos reclamos.

Zabaleta, después de que el Presidente le tomara juramento en Casa Rosada, se refirió a lo que él pretende de su gestión al frente de la cartera. “Conmigo ya no va a hacer falta cortar calles para poder dialogar”, señaló el sucesor de Daniel Arroyo, mientras que al mismo tiempo se registraban manifestaciones de organizaciones sociales frente al Ministerio que pasó a encabezar. “Este va a ser un Ministerio de puertas abiertas, de diálogo y de contención social , como lo ha venido haciendo el gobierno del presidente Fernández en estos años muy complicados”, había agregado.

“Estamos acá por las promotoras de género que salen a los barrios a atender a al gente que necesita. Los gobernantes no se ocupan de la gente de los barrios. Nos llaman negros planeros, pero nosotros somos los que trabajamos en merenderos y comedores atendiendo a los chicos que no tienen para comer. Los de arriba no van a fijarse a los barrios bajos”, comentó en el canal Crónica TV uno de los manifestantes.

Con el desembarco de Juan Horacio Zabaleta -54 años, seis hijos y una nieta- en el Ministerio de Desarrollo Social, en lugar de Daniel Arroyo, el presidente Alberto Fernández se garantizó la presencia de un hombre de su confianza política en una de las áreas más complicadas, tanto por los temas que debe afrontar como por el “reparto” interno que se había hecho del organismo entre organizaciones sociales y políticas para administrar un presupuesto multimillonario en asistencia, subsidios y planes.

El perfil de “Juanchi” se inicia con su militancia desde los 15 años en el Partido Justicialista, donde ocupó diversos cargos partidarios a nivel nacional, provincial y municipal. Según el informe difundido por sus colaboradores, ejerció cargos en ANSES como director de Relaciones Gremiales en 2004 y como gerente coordinador de Gestión a partir de 2007, para luego ocupar la Secretaría General del organismo.

