Separado, viajó con sus hijos a la Florida y quedó varado: “Mi nena llora porque extraña a su mamá y no podemos volver”

Leo Midgal (41) tiene vuelo de reprogramación no confirmado para el 6 de agosto

Hace ocho meses, Leo Midgal (41), encontró una oferta aérea para volar hasta Florida. “Estoy separado, y hace un par de años que quería hacer este plan con mis tres hijos por las vacaciones y para celebrar mi cumpleaños. Cerraba todo”, le cuenta a Infobae. Nunca pudo imaginar la odisea que viviría.

Los cuatro llegaron a los Estados Unidos por American Airlines el 19 de junio. Al día siguiente se vacunaron e hicieron vida de playa en Miami.

En total tenían previsto una estancia de 20 días. La segunda semana emprendieron viaje hasta los Parques Temáticos de Disney, en Orlando. “Fue una linda semana de vacaciones donde los cuatro nos pudimos relajar”, resalta.

En Orlando con sus hijos

Volviendo de Orlando, un amigo le pregunta si su vuelo había sido suspendido. “No estaba enterado aún de las restricciones. No había recibido ningún mail por parte de la Aerolínea, así que me comuniqué por teléfono como pude. Allí me avisaron que estaba suspendido el vuelo y que recién tendría la oportunidad de volver a Buenos Aires el 6 de agosto, un poco más de un mes de reprogramación. Un delirio” , dice.

En esta incertidumbre se encuentran los Midgal, que tenían pasaje de regreso para el 5 de julio. “Al principio me desesperé. Mis hijos tienen que estudiar, ir a la escuela, lo pueden hacer virtual pero no es la idea. Por mi parte, empecé a trabajar remoto. Dirijo una agencia de transformación digital y al menos puedo hacerlo”, cuenta.

Para abaratar los costos, se mudaron a un departamento de alquiler temporal en la afueras de Miami, en Fort Myers, en la Costa Oeste. “Es un lugar más tranquilo y bastante económico. Les pedí a los dueños del condominio una atención porque el costo de vida es más alto que en la Argentina. Lo tuve que pagar por adelantado. Tengo la suerte de poder financiarlo... hasta agosto aunque sea, si esto se extiende mucho más, es imposible”.

Por su trabajo Leo está acostumbrado a viajar. Lo hizo durante toda la pandemia. “Volé en diciembre, febrero y marzo para dar charlas y asesoramiento. Ya tengo un centenar de PCRs, siempre respete los aislamiento... y no tuve COVID-19. Solo quería unos días de vacaciones en familia y garantizarles la vacuna a mis hijos”.

Debido a estas restricciones impuestas tuvo que cancelar todas sus responsabilidades laborales. ”Tenía viajes para julio, y agosto que no voy a poder hacer, ni cobrar por mi trabajo”, se lamenta.

Leo en el departamento que debió alquilar hasta agosto en las afueras de Miami

Pero para Leo la mayor angustia son sus hijos: los más grandes tiene 13 y 15 años y pueden comprender la situación, pero la menor cumple 8 en unos días. “Me pregunta todo el tiempo por su madre y si va poder festejarlo con ella. No paró de llorar cuando le dije que no iba a poder estar juntas... Esta angustia no se arregla con plata”.

“Ya tengo mi pasaje comprado, y la supuesta fecha para dentro de un mes. Me organizo y puedo bancar económicamente estos 30 días, cuatro pasajes nuevos es imposible e injusto”, finaliza

