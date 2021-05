Vecinos de Punilla le piden al Presidente que frene la construcción de una autopista por su impacto ambiental

El proyecto de la autopista fue rechazado por muchos vecinos

Un grupo de vecinos de Punilla escribió una carta al presidente, Alberto Fernández, para intentar frenar la construcción de una autovía por considerar que afectará el ambiente y pone en peligro el abastecimiento de agua para buena parte de la población.

“Sr Presidente, somos ciudadanos de la provincia de Córdoba, principalmente, y nos dirigimos a Ud. preocupados por la concreción del proyecto de construcción de una nueva traza de la Ruta Nacional 38 en su recorrido por el departamento de Punilla. Esta obra destruirá gravemente el ambiente de este territorio donde se encuentra el manantial de agua para el 40% de los cordobeses. Su recorrido transcurre en un 30% por bosque catalogados como en zona roja, utiliza 21 enormes puentes para atravesar ocho cuencas hídricas que nutren al lago San Roque cuyas aguas ya se encuentran en proceso de severa eutrofización (descomposición) y el impacto que ahora sufrirán terminarán de degradar una región asolada por la falta de cloacas, los desmontes e incendios y la especulación inmobiliaria.”, se redactó en el comienzo de la carta

El gobierno de Córdoba impulsa la construcción de una autopista que atraviese el valle de Punilla abriendo camino para el corredor bioceánico de Porto Alegre (Brasil) a Coquimbo (Chile). “En su trayecto destruye irremediablemente las cuencas hídricas del manantial de agua de los cordobeses, cientos de punillenses se expresaron en una audiencia pública expresando su mayoritario rechazo a esta obra y el Presidente Fernandez habilitó su financiamiento otorgando los avales nacionales para gastar 100 millones de dólares en 21 km . En esta carta, más de 860 personas y organizaciones le piden al Presidente que anule los avales porque es una obra que atenta contra el ambiente que es de todos y que él se comprometió a cuidar.”, prosiguió la carta que hizo llegar a Infobae Medardo Ávila, coordinador de la Red de Médicos de los Pueblos Fumigados, impulsor de la misma y quien está entre los firmantes.

El reclamo surgió después de que el Gobierno aprobara un aval de 75 millones de dólares para la construcción de la autopista (@gobdecordoba)

“No es la obra que necesitamos para Punilla, como han expresado el 89% de los expositores (452) en la audiencia pública ambiental, irregular, que acaba de concretar el Gobernador [Juan] Schiaretti intentando forzar una licencia social que esta obra no tiene. Lo hemos escuchado a usted en oportunidad de presentar su Plan Nacional de Políticas Ambientales el pasado 21 de septiembre de 2020, expresar que …'hay corporaciones que se vuelven más poderosas que los países, ahí tenemos que ponernos firmes. Ningún negocio puede ser más rentable que cuidar el lugar donde vivimos. Si no, estaríamos privilegiando la rentabilidad de unos pocos en perjuicio de inmensas mayorías’. Además, usted expresó que: ‘Un habitante que no cuida al mundo es un habitante que desprecia su hogar, su casa. Nosotros no tratamos a nuestras casas como tratamos al mundo y no reparamos que el mundo es nuestra primera casa’. Más aún, usted propuso incluir el juramento al medio ambiente en el ámbito escolar. Sin embargo, su gobierno acaba de publicar en el Boletín Oficial que aprueba y otorga avales de hasta 75 millones de dólares para el financiamiento de esta obra de venas abiertas , contradiciendo totalmente sus afirmaciones y su deber, también manifestado en esa oportunidad”, continúa la carta.

“Tenemos derecho a ser parte de las decisiones que involucran nuestras vidas”, expresaron los ciudadanos del valle en la carta dirigida al Presidente Alberto Fernández y al Gobernador Juan Schiaretti la semana pasada, a pocos días de que Nación, en medio del debate, aprobara el modelo de Contrato de Garantía entre Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 75 millones para el financiamiento de la alternativa a la Ruta 38.

En esa línea, el titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), Raúl Montenegro, al conocerse la noticia del financiamiento, repudió el DNU en declaraciones a la prensa y aseguró: “Transforma a la audiencia pública en una fantochada”. La fundación ya había impulsado una denuncia ante la Justicia federal para que se investigue el proceder que tuvo el gobierno provincial respecto a los pasos que debe seguir un proyecto de esta envergadura, de acuerdo a la legislación.

La autopista de Punilla es una vía de cuatro carriles de 43,5 km (@gobdecordoba)

“Van a romper zonas montañosas, va a haber voladuras, taludes, porque es zona de topografía muy sensible. Van a romper cuencas hídricas que van a pasar expresamente sobre reservas naturales y arqueológicas, van a expropiar viviendas. Se va a ver afectada la cría de animales, la extracción de áridos. Sin agua, no hay vida y es claro que van a pasar por nacientes de cuencas y empalmes de ríos”, explicó semanas atrás, Silvia Cerino de la agrupación Árboles de la Cumbre e integrante de la Asamblea de Punilla.

La audiencia pública se prolongó durante 25 días por medio de debates. La Autovía de Punilla, como la menciona el gobierno cordobés, es una ruta de cuatro carriles de 43,5 kilómetros de extensión que unirá la variante Costa Azul, uno de los ingresos a Villa Carlos Paz, con la ciudad de La Cumbre. Tendrá un trazado paralelo a la vieja ruta nacional 38.

El 89 por ciento de los expositores en una audiencia pública expresaron su rechazo a la construcción de la autopista (@gobdecordoba)

Hubo un total de 508 expositores; de los cuáles 452 (89%) rechazaron los argumentos del gobierno de Schiaretti. El primer tramo de la obra, de 21 kilómetros, demandará una inversión de US$100 millones, de los cuáles el 75% provendrán de aportes extranjeros y el 25% restante correrá por cuenta de la provincia y los municipios por los que pase esta ruta serrana.

Respecto del costo, los firmantes sostienen que la obra es muy costosa. “Le solicitamos que en forma urgente se retire el aval del Gobierno Nacional a este proyecto. Por otro lado, queremos advertirle de algo que nos llama la atención y que Ud. debe conocer: la obra considera un costo que, al cambio actual, significa 4.608.294 dólares por kilómetro, o 753.424 pesos por metro. En Europa el costo promedio de autopistas considerando los accidentes geográficos ronda los 180.000 dólares el kilómetro, 25 veces menos.”, culmina la carta.

