Violento corte de ruta en Chubut: un camionero llevaba respiradores y no lo dejaron pasar

Los cortes en la ruta fueron levantados el lunes pasado

Durante cuatro días grupos de manifestantes “antimineros”, con el apoyo de varias organizaciones, mantuvieron bloqueado el acceso norte a la ciudad de Trelew, sobre la ruta nacional 3, en protesta luego de que la Legislatura de Chubut rechazara la iniciativa popular que pretendía prohibir la actividad minera en la provincia patagónica. Si bien los cortes fueron levantados el lunes, la tensión siguió y el vicegobernador Ricardo Sastre y su hermano Gustavo, intendente de Puerto Madryn, fueron agredidos por manifestantes en la puerta de su casa.

Pero no fueron los únicos episodios de gravedad. En medio de los cortes en la ruta se dio una dramática e insólita situación: un camionero que llevaba respiradores desde Buenos Aires hasta Tierra del fuego fue retenido en el piquete y no le permitieron el paso. El transportista estuvo varado en medio de la ruta por más de 18 horas.

“Llevo respiradores para Tierra del Fuego y no me dejan pasar”, sostuvo el chofer en diálogo con la radio Cadena Tiempo el viernes pasado cuando todavía no sabía lo que iba a pasar y estacionado en una extensa fila de vehículos que alcanzó los 15 kilómetros de longitud. “ Estoy parado desde las 9 de la noche (del jueves). Transporto respiradores que llevo a la fábrica en Río Grande . Allá los arman y los mandan de nuevo. Pero no me dejaron pasar. Respeto la medida, pero no es así”, señaló indignado el camionero.

El transportista aseguró que es una falta de empatía de parte de los manifestantes: “Cuando llegué, en la bajada a Trelew ya había cola ¿Dónde está el gobierno?”. La prolongación del corte agrupó en la ruta, además de camiones con alimentos y otras cargas, un importante número de vehículos particulares.

El proyecto que originó el conflicto fue presentado por el mecanismo de democracia indirecta, que sumó 30.000 firmas y prohibía la minería metalífera. Las asambleas reclaman que sea debatido con más tiempo y con su participación al tiempo que piden que se retire el proyecto oficial que busca avalar la megaminería.

Los cortes comenzaron el jueves pasado

Sin embargo, en un trámite exprés la comisión de Recursos Naturales emitió un dictamen negativo y pasó al recinto en donde se impuso el rechazo en una votación que contabilizó 13 votos negativos y 12 positivos, más dos abstenciones.

La respuesta inmediata fueron marchas y cortes. El más importante es el de la Ruta Nacional Nº 3, a la altura de Puerto Madryn. “Ni siquiera convocaron a los vecinos, hicieron una campaña de prensa durante dos semanas diciendo que la propuesta amenazaba la producción de petróleo y rechazaron el proyecto.

Nosotros vamos a estar firmes. Estuvimos un año buscando apoyos y redactando la propuesta. Y no nos vamos de la ruta hasta que saquen el proyecto oficial“, dijo Pablo Ceballos, asambleísta de Puerto Madryn.

Tras los ataques que sufrió él y su hermano, el vicegobernador lamentó el episodio y dijo que “es una lastima la forma de manifestarse de esta gente, con tanta violencia”. “ Agredieron a mi familia, a mis vecinos.(...) Es una actitud irresponsable de los políticos que los acompañan ”, dijo en diálogo con la misma emisora.

“Me atacan por el solo hecho de generar violencia. Soy el vicegobernador y mi hermano intendente. No tenemos ni voz ni voto en la legislatura. Pero esto no significa que avale cualquier tipo de agresión a algún diputado. Digo que lo que quieren es confundir a la gente. No es la primera vez que pasa. Son vándalos, no son vecinos como dicen”, dijo Sastre.

En Chubut rige una ley que prohíbe la megaminería desde 2003 , pero el proyecto del Ejecutivo provincial busca habilitarla con una propuesta de zonificación que permitiría la megaminería en los departamentos de Telsen y Gastre para la explotación de plomo, plata y cobre en el yacimiento Navidad, una instalación de la canadiense Pan American Silver que espera por su desarrollo desde hace 11 años.

