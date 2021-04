Abrió sus puertas Philo Café, el primer local de “alimentación real” en Argentina

Philo Café, el primer local de alimentación real ubicado en la calle Migueletes 925 (Las Cañitas), abrió sus puertas el sábado 17 de abril y fue un suceso

Faltan un par de días para que Philo Café haga su inauguración oficial. Sin embargo, los vecinos de Las Cañitas ya se pasean por la puerta del local, ubicado en la calle Migueletes 925, y espían hacia adentro. Están tanto o más ansiosos que Florencia Raele, médica especializada en Medicina Funcional y Orthomolecular y alma máter, junto a Milagros de Nicola, de este proyecto. “ Esto es un sueño hecho realidad ”, sintetiza la joven de 35 años, autora de los libros “Nutrición Holística” y “Medicina Ancestral y Epigenética”, también conocida en Instagram como @beautyfreak.room.

Philo Café, explica Raele en charla con Infobae, es la materialización de Philosopheat: una tienda online de alimentos saludables que surgió hace dos años, gracias a la fusión de la médica con Fava Catering, una empresa de catering -fundada por Beatriz Fava y sus hijos Paula y Maximiliano- con más de dos décadas de trayectoria. “Después de tres intentos fallidos, en Fava encontré los socios perfectos. Hasta ahora veníamos trabajando bajo la modalidad delivery y en distintas dietéticas, pero este año decidimos dar un paso más y abrir el primer local de alimentación saludable del país ”, apunta Raele sobre Philo Café que, finalmente, abrió sus puertas el sábado 17 de abril.

Philo Café ofrece mesas al aire libre para que el público haga su pedido en el mostrador, recoja los alimentos de las heladeras y se siente a comer afuera

Con una propuesta arquitectónica a cargo de Juan Falcucci, Philo Café se ajusta a los tiempos que corren: jardines verticales y mesas al aire libre, para que el público recoja los alimentos de las heladeras, pague su pedido en el mostrador y se siente a comer afuera o recurra a la modalidad takeaway. Además, el lugar también ofrece un almacén natural donde exhibe productos saludables , especialmente elegidos por su creadora.

A la hora de enumerar lo que tiene el menú, Florencia Raele se entusiasma. “ Nuestra carta incluye una variedad de alimentos que se habitan en el primer mundo, como las limonadas con agua de mar o kéfir y el café con hongos medicinales . Asimismo hay opciones veganas y vegetarianas, paleo y keto, bajas en carbohidratos y libres de azúcares, aceites y harina de trigo, cebada y centeno. Tartas con harina de almendras, ensaladas, sándwiches, bagels, wraps: todos platos elaborados con ingredientes frescos, reales y de primera calidad, que aporten proteínas, fibras, grasas de calidad y vegetales fibrosos”, dice.

Florencia Raele (centro) y Milagros y Martina de Nicola (nietas de Beatriz Fava). Entre las tres idearon Philosopheat junto a Maximiliano Fava. Ahora, Milagros y Florencia materializaron esa tienda online con Philo Café

Según Raele, todavía hay muchas personas que asocian los alimentos saludables, como la mermelada bajas calorías o el pan ‘Light’, con alimentos que no son saludables. “La realidad es que, si prestás atención a las etiquetas, todo tiene harina y conservantes. La propuesta de Philo Café es volver a la alimentación ancestral: ir al mercado y no al supermercado ”, dice Florencia. Con respecto a los precios, la médica asegura que son accesibles. “Lo saludable no es más caro que lo ultraporcesado”, agrega.

El café es una de las especialidades de Philo Café . Se puede comprar en taza chica, mediana o grande para consumir en el local o para llevar. Entre los adicionales, se puede elegir leche de almendras, crema o aceite MCT. ¿El recomendado? El café a prueba de balas o bulletproof coffee. “Tiene mantequilla o ghee que desacelera la metabolización de la cafeína. Si lo tomás en ayunas, no te saca del ayuno. Es todo muy innovador”, apunta Raele y sugiere acompañarlos con un muffin saludable o un budín de chocolate.

El café es una de las especialidades de Philo Café. Se le puede poner leche de almendras, crema o aceite MCT. ¿El recomendado? El café a prueba de balas o bulletproof coffee

Aunque inauguró hace poco, Philo Café busca trascender fronteras y seguir abriendo espacios, tanto en el interior de Argentina, como en Uruguay y hasta en Miami, donde Maxi Fava reside actualmente. Así lo explica María Bosch, directora comercial de la marca. “Esta filosofía puede replicarse en cualquier parte del mundo porque, a nivel global, existe una gran identificación con lo que ofrecemos y la gente quiere formar parte de esta clase de movimientos e iniciativa”, dice Bosch.

Y eso no es todo: el espacio también apunta a ser una plataforma para que marcas y profesionales alineados a su filosofía de “alimentación real” cuenten con un espacio de difusión para sus productos y sus valores . “Contamos con el apoyo estratégico de Sarapura, quienes realizaron la selección musical: ´Philo Café by Sarapura’. Serán además nuestros socios para incorporar en el local todos los aspectos técnicos a la hora de organizar eventos presenciales con difusión por plataformas digitales”, indica la directora comercial de la marca.

En la carta hay 6 variedades de ensaladas con ingredientes frescos, reales y de primera calidad





