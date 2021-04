La Ciudad remarcó que el transporte público tiene los mismos niveles de ocupación que la semana previa al inicio de clases

"Desde el inicio de las actividades escolares presenciales el uso de transporte público de pasajeros y pasajeras en el AMBA se incrementó en un 25%”, explicaron desde Nación

Una de las razones que esgrimió el gobierno nacional para explicar la suspensión de la presencialidad escolar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estuvo relacionada al crecimiento de los pasajeros en el transporte público durante las últimas semanas.

En el decreto 241/2021 se enfatizó que “desde el inicio de las actividades escolares presenciales el uso de transporte público de pasajeros y pasajeras en el AMBA se incrementó en un 25%”. Los datos fueron aportados por el Ministerio de Transporte de la Nación y desmentidos por la ciudad de Buenos Aires. Al menos en su distrito.

Desde la gestión porteña indicaron todo lo contrario. En un informe sostuvieron que el transporte público posee los mismos niveles de ocupación que la semana previa al inicio de clases. Mediante un trabajo realizado por la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la ciudad de Buenos Aires (con datos de las tarjetas SUBE), se concluyó en que a partir de la vuelta a clases hasta la actualidad, “se obtiene que el porcentaje de boletos estudiantiles sobre el total de boletos vendidos en CABA indica una reducción del 75% del volumen de viajes que realizan los escolares”.

“Hubo una planificación para dar respuesta a la demanda y el transporte público se adecuó, organizó y preparó especialmente: se aumentó 20% la oferta de colectivos en horas pico, se estableció la prioridad para estudiantes y maestros, se reforzaron los controles en Centros de Trasbordo y el cumplimiento del aforo en las unidades, distanciamiento, uso de tapaboca y ventanillas abiertas”, explicaron.

Entre los puntos más destacados, se remarcó que durante la semana en que se iniciaron las clases hubo, en promedio por día, 903 mil usuarios únicos. Esta última semana se registraron 848 mil. “Los niveles se mantienen constantes desde el 17 de febrero al día de la fecha”, agregaron. También compararon las cifras con los niveles pre-pandemia (octubre 2019). “Se estima que 3 de cada 4 familias que utilizaban transporte público modificaron su forma de viaje para evitarlo y ahora se mueven a pie, en auto o en bici”, revelaron.

El propio jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, indicó que “la cantidad de gente que viaja en transporte público al día de hoy es igual a la que viajaba antes del comienzo de las clases. Segundo, uno de cada tres que iban a la escuela usan transporte público. Ahora es uno de cada cuatro”.

Por otra parte, sostuvo que “los viajes en colectivo no aumentaron la cantidad de contagios. Todos los datos muestran que no hay un mayor riesgo en el transporte público . Y si la preocupación es lo que sucede en la entrada de los colegios, tenemos el sistema Sube y baja, para que (las madres y los padres) dejen a los chicos sin bajar del auto. Si ese fuera problema, es mucho más fácil y menos costoso evitar las aglomeraciones que hacer que no vayan a las clases”.

El nuevo decreto publicado -”Medidas Generales de Prevención”- establece que el transporte público solo podrá ser utilizado por las personas afectadas a las actividades y servicios esenciales , para atender circunstancias excepcionales, y quienes “deban concurrir para la atención de su salud, o tengan turno de vacunación, con sus acompañantes, si correspondiere”. En estos casos deberán portar el “Certificado Único Habilitante Para Circulación - Emergencia COVID-19″, que se obtiene a través de la app Cuidar o en la web oficial del gobierno nacional. En transporte privado se podrá circular sin restricciones ni controles desde las 6 de la mañana hasta las 20.

El Presidente declaró: “No es que se mueven alumnos: se mueven alumnos, docentes, no docentes, transportistas, padres, madres... Un número muy importante de gente que representa a casi un tercio de la circulación presente”.

El informe porteño detallaron que “durante el año 2019, en situación pre-pandemia, el 3,5% de los viajes en transporte público eran realizados con boleto estudiantil. De los datos recabados desde la vuelta a clases hasta la actualidad, se obtiene que el porcentaje de boletos escolares sobre el total de boletos vendidos en la ciudad de Buenos Aires es de tan solo 2,8%, lo que indica una reducción del 75% del volumen de viajes que realizan los escolares ”.

También que “la flota en calle de los colectivos de Jurisdicción Nacional, que circula por el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, ha aumentado partiendo de una base de 5.761 colectivos en calle el 17 de febrero, estabilizándose estos últimos días en 6.800 colectivos, lo que significa un promedio de 20% de aumento de la flota”.

Esta tarde, Rodríguez Larreta reveló que su gobierno presentó un recurso de institucionalidad. “Estamos esperando que la Corte Suprema lo trate lo antes posible. Hicimos lo que nos comprometimos. Cumplimos con nuestro compromiso de hacer todo lo posible para que el lunes tengamos clases”.

