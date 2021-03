A ocho años del pontificado de Francisco, los fieles organizaron una caravana por el conurbano

En vísperas de la festividad de San José, las comunidades de La Matanza realizan una Caravana en su honor. El Santo Padre se unió a los festejos con un mensaje.

La cita estaba pactada para este sábado 13 de marzo a las 9.30 horas. Bajo el lema “La Matanza peregrina por tierra, techo y trabajo”, los fieles de la parroquia San José Obrero organizaron una caravana para conmemorar los ocho años de pontificado del Papa Francisco.

Encabezada por camiones que transportaban figuras de la Virgen María y de San José, la hilera de vehículos partió desde la Parroquia San José Obrero (ubicada en el kilómetro 45 de la Ruta 3) en Virrey del Pino, con destino a Isidro Casanova. Además de los bomberos voluntarios, la escoltaban cientos de fieles que marcharon a pie al rayo del sol.

En el camino, hicieron dos paradas por distintas localidades de La Matanza para realizar bautismos que, según pudo saber este medio, fueron multitudinarios. El primero tuvo lugar en la Obra del Padre Mario, en González Catán, y estuvo oficiado por el obispo de Gregorio de Laferrere, Jorge Martín Torres Carbonell. El siguiente fue sobre la Ruta 3 y las vías del Ferrocarril General Belgrano (FCGB), en Isidro Casanova. Lo llevó adelante el Obispo de San Justo, monseñor Eduardo García.

Bajo el lema: “La Matanza peregrina por tierra, techo y trabajo”, los fieles de la parroquia San José Obrero organizaron una caravana para conmemorar los ocho años de pontificado del Papa Francisco.

El cierre de la actividad, a las 18 horas será con una misa en la parroquia San José de Isidro Casanova.

Al enterarse de la iniciativa, desde el Vaticano el Papa Francisco les envió un mensaje de aliento a los peregrinos, que se viralizó a través de YouTube .

“Queridos hermanos, sé que ustedes están haciendo la caravana de San José por toda La Matanza. San José los cuida con esa ternura de padre que tuvo para con Jesús . Gracias por hacer esta caravana en este mes de San José. Confíen en él, pídanle, él nunca defrauda. Fue el padre de Jesús acá en la tierra: el padre que Dios Padre, el verdadero de Jesús, mandó como su representante. Si cuidó a Jesús, ¿cómo no los va a cuidar a ustedes?”, sostuvo el pontífice.

Hacia el final, agregó: “Tengan confianza y les deseo una linda caravana, llena de Fe y de esperanza. Jesús los bendiga, la Virgen los cuide y San José esté siempre al lado de ustedes. ¡Ah! Y no se olviden de rezar por mí”.

Desde el Vaticano, el Papa Francisco saludó a los fieles de La Matanza: "San José los cuida con ternura de padre" sostuvo (Foto: EFE/EPA/GAILAN HAJI/Archivo)

Jorge Bergoglio, que hace 8 años, el 13 de marzo de 2013, se convirtió en papa Francisco, acaba de regresar de un trascendente viaje a Irak, el primero de un Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. Una visita arriesgada a una zona conflictiva del mapa mundial y una iniciativa que buscó llevar esperanza a la minoría cristiana ferozmente perseguida en años recientes y tender puentes que estrechen los márgenes para maniobras bélicas en la región.

Por otra parte, quince días atrás, el Papa fue noticia luego de que trascendieron algunas de las declaraciones que le hizo al periodista Nelson Castro, para el libro “La salud de los papas. Medicina, complots y fe. Desde León XIII hasta Francisco”. En una entrevista que mantuvieron, el pontífice afirmó que espera que la muerte lo encuentre en Roma, ya que descarta regresar a su Argentina natal.

“Siendo Papa, ya sea en ejercicio o emérito. Y en Roma. A la Argentina no vuelvo” , destacó el pontífice ante la pregunta “¿cómo imagina su muerte?” .

De su respuesta se desprende no sólo que no regresaría vivir a Buenos Aires, sino que no descarta que su papado pueda concluir con una renuncia, dado que se imagina, como Benedicto XVI, papa emérito. Esto también confirma que en buena medida Joseph Ratzinger, con su histórica decisión del año 2013, sentó jurisprudencia en lo que concierne a la sucesión vaticana.

Jorge Bergoglio dijo también que la muerte es un tema en el que piensa aunque esta no le produce temor “en absoluto”, si bien en el momento de la entrevista, que se realizó el 16 de febrero de 2019 en Roma, resaltó que se encontraba “muy bien”.

SEGUIR LEYENDO: