Incendios en Chubut: hay al menos 15 personas desaparecidas y declararon el “estado de desastre ígneo” en la Comarca Andina

Los focos más importantes fueron controlados, pero este jueves continuarán los trabajos para mitigar el fuego (REUTERS)

La situación en Chubut es de un dramatismo inimaginable. El fuego arrasó con miles de hectáreas de bosque patagónico, se cobró la vida de animales, destruyó autos y casas, hirió personas y, a muchas otras que se encuentran evacuadas, el incendio las dejó sin nada. Hay al menos 15 desaparecidos y más de 100 viviendas afectadas.

La lluvia que cayó en la zona ayer por la madrugada apaciguó las llamas, pero aún hay focos que se mantienen activos en los que se encuentran trabajando brigadistas, bomberos y personal de defensa civil. “Es un incendio activo, con un comportamiento muy bajo”, explicó el director provincial de Defensa Civil del Gobierno de Chubut, José Mazze, quien en declaraciones a Río Negro, indicó que los incendios en Lago Puelo y El Hoyo se encontraban “con poca actividad”.

Los brigadistas continuarán trabajando este jueves en esa zona de la Comarca Andica Paralelo 42 para evitar -si mejoran las condiciones climáticas- que el fuego se reactive a niveles de extrema peligrosidad como los ocurridos esta semana.

El incendio forestal en la zona de El Hoyo y Golondrinas en cercanias de El Bolson consumió decenas de viviendas (Foto: Marcelo Martinez - Río Negro)

Puntualmente en Lago Puelo, el director de Defensa Civil municipal, Julián Cayun, informó ayer a última hora que el incendio interfase “urbano forestal, que mezcla el bosque con las viviendas, se encuentra contenido y en procedimiento de extinción”. “La lluvia ayudó mucho”, agregó, y precisó que el objetivo para hoy es “tratar de extinguir los focos dentro del área quemada”.

“Hay que trabajar bien sobre la periferia para poder controlar que no se escapen de ahí y que no tengamos algún otro incidente”, expresó Cayun, quien advirtió que si si hoy levantan las temperaturas “habrá presencia de viento”. En la zona no hay servicio de electricidad, ni de agua potable, justamente por las bombas se paralizaron por la falta de energía.

(Crédito: Río Negro)

A última hora de este miércoles, la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios informó que el fuego en El Hoyo “está extinguido”, por lo que “se repliega personal”. Sin embargo, se mantendrá una dotación atenta a cualquier imprevisto.

Las Golondrinas, una de las zonas más afectadas por el fuego

El Gobernador Mariano Arcioni declaró este miércoles el “estado de desastre ígneo en la Comarca Andina” , por el plazo de un año a raíz de las “consecuencias devastadoras” generadas por los incendios forestales que se iniciaron el último fin de semana. En el decreto que firmó el mandatario provincial se describió que “se produjeron incendios y éstos se propagaron de manera imprevista, generando consecuencias devastadoras en la población y daños materiales, tanto en establecimientos como en viviendas”.

La resolución adoptada por el Gobierno de Chubut autoriza modificaciones presupuestarias para atender los daños originados por los incendios. En efecto, se anunció un desembolso de 10 millones de pesos para asistir a las familias que fueron afectadas por las llamas y para las tareas de reconstrucción.

Ayer por la tarde, Alberto Fernández anunció el envió de 2 helicópteros, 3 aviones hidrantes 12 autobombas, vehículos de apoyo y 62 brigadistas convocados por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego: “Seguimos de cerca lo que ocurre con los incendios en Río Negro y Chubut”.

Incendios en Chubut y Río Negro

Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, indicó que hay “15 personas en condición de desaparecidas, porque no conocemos su paradero, y más de 100 casas afectadas por el fuego”. Con respecto a los desaparecidos, el intendente de El Hoyo, Pol Huisman, intentó llevar tranquilidad al mencionar que “no tenemos ninguna información de víctimas”.

El jefe comunal señaló que se encuentran entrecruzando datos de personas evacuadas y autoevacuadas, para precisar su paredero. “Sucede que mucha gente decidió irse por su lado, estamos tratando de contactar a esas personas”, expresó.

Hay una veintena de heridos, pero solo uno de gravedad. Se trata de una mujer, de 51 años, tuvo que ser trasladada de urgencia a Bariloche y se encuentra en terapia intensiva, con más del 60% del cuerpo quemado, con pronóstico reservado.

Más de 2 mil hectáreas fueron afectadas en las últimas horas (REUTERS)

Sobre las viviendas afectadas por el fuego, Augusto Sánchez, intendente de Lago Puelo, graficó como “una foto dantesca, dramática, dolorosa” y planteó que “ahora será el momento de sentarse y pensar cómo viene la reconstrucción”.

Los intendentes de la Comarca coincidieron que, si bien no están definidas las causas del incendio, “no fue algo natural”. Ayer Cabandié firmó una denuncia penal que se presentará en juzgado federal de Esquel “para que la Justicia identifique, investigue y castigue a los responsables de los incendios en Río Negro y Chubut. Es urgente que se avance y que este #ecocidio no quede impune”. El ministro indicó que se puso a disposición “recursos del Estado para frenar el incendio y más de 100 brigadistas trabajan en la zona”.

Por la noche llegó a Río Negro para recorrer las zonas afectadas “y coordinar las tareas de mitigación, junto a brigadistas, especialistas en el combate al fuego y autoridades que ya se encontraban trabajando en los focos”, indicó el funcionario en sus redes sociales.

Daniel Catalán, brigadista del sistema chubutense del Manejo del Fuego, consideró que “se podría haber evitado” el incendio y responsabilizó a “la política”. “Son incendios intencionales o por negligencia, por causas humanas”, afirmó en diálogo con TN.

“La propagación que tuvo este incendio fue muy rápida, no se podía llegar a tiempo. A tiempo se llega en la prevención, en trabajar con la gente del lugar, explicarle a los que viven allí para evitar este tipo de desastre. Hay gente en el servicio que no está capacitada, son nombrados a dedo, son cargos políticos. Hay muchas irregularidades que vienen a terminar de la peor manera. La situación es lamentable”, graficó el biragadista e insistió: “La responsabilidad es completamente del gobierno provincial”.

