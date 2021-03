Quiénes son los dos sanjuaninos que se anotaron para viajar gratis a la Luna junto a un magnate japonés en 2023

Prototipo del cohete Starship de Space, la nave que realizará el viaje a la Luna en 2023

Dos jóvenes sanjuaninos se anotaron en un concurso para ir a la luna en 2023 aprovechando la convocatoria de un magnate japonés. Anunció que llevará a ocho personas con él en un viaje de turismo astronómico.

Se trata de Andrés Jones, un especialista en arte audiovisual que se dedica a la astrofotografía, y de Silvina Luna Manrique, una licenciada en Turismo que también completó los formularios para la aventura.

La convocatoria para orbitar la luna dentro de dos años la lanzó el millonario japonés Yusaku Maezawa, en una inversión de apoyo a la empresa Space X, que ha iniciado las operaciones de poner cohetes reutilizables Starship para misiones espaciales y para turismo astronómico.

Días atrás Maezawa escribió en Twitter: “Los invito a unirse a mí en esta misión. Ocho de ustedes de todo el mundo” para abordar un vuelo privado sin precedentes que orbitará el satélite terrestre.

Frente a ello, desde la provincia de San Juan, dos personas se sumaron a la iniciativa y se anotaron en la página web dearmoon.earth. La inscripción finaliza el 14 de marzo y se calcula que en abril empezará la convocatoria para seleccionar a los futuros astronautas.

No se sabe aún cuáles serán las condiciones, pero se estima que habrá requerimientos de salud y preguntas filtro que cada candidato deberá responder en un proceso que demorará por lo menos un año.

De los dos sanjuaninos anotados, Jones -de 38 años- es un fotógrafo que hace trabajos para el Ministerio de Turismo local y que se especializa en “paisajes nocturnos combinados con la galaxia, la luna, el espacio profundo y otras galaxias lejanas”, según definió.

Para él “es sorprendente lo que puede descubrirse en una foto del cielo cuando se culmina con el procesado de una imagen”, y por eso la actividad se transformó en su pasión.

Andrés Jones, uno de los dos sanjuaninos que se anotaron para viajar a la Luna en 2023

Luego explicó en una entrevista con la Televisión Pública: “A mí me interesan los temas espaciales de astronomía y por eso estoy todo el tiempo consumiendo esta información. Vi la noticia y me llamó la atención. Vi que era una convocatoria de un magnate japonés para acompañarlo en un viaje a la Luna así que me anoté”.

Además, dijo a Télam: “Si me toca viajar, no voy a llevar menos de 5 máquinas, o las que me permitan, para fotografiar absolutamente todo, una bandera argentina y el recuerdo de mi familia”.

Por su parte, la otra inscripta, Silvina Luna, tiene 34 años, es licenciada en Turismo y profesora de una cátedra de desarrollo local que se dicta en escuelas del interior sanjuanino. Desde hace 10 años se dedica a la fotografía nocturna y hace un tiempo forma parte de un equipo de astroturismo en San Juan, que se inició en 2019 cuando un eclipse total de Sol convocó a especialistas de todo el mundo a reunirse en la provincia.

Su interés por el viaje es porque le parece “una aventura innovadora. Podría sacar fotos soñadas y ganar una experiencia única para apoyar mi carrera” y “sería muy bueno que una mujer integre el grupo que hará el viaje y como mi apellido es Luna, debería ser algo lógico que me tocara a mí”, afirmó.

Por ahora, los dos jóvenes sanjuaninos esperan expectantes el cierre de la inscripción, mientras se informan sobre la empresa Space X, sus operaciones y todo lo que podrían tener que resolver para ser seleccionados.

Yusaku Maezawa, el magnate japonés que invitó a ocho personas a viajar a la Luna en 2023 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Yusaku Maezawa es un magnate de la moda en línea, coleccionista de arte contemporáneo y mecenas y el primer cliente privado que ha reservado un vuelo a bordo de Starship, el futuro cohete habitable desarrollado por la empresa aeroespacial de Elon Musk.

El empresario japonés dijo que los solicitantes necesitarían cumplir solo dos criterios: estar listos para “ir más allá” de manera creativa y estar dispuestos a ayudar a otros miembros de la tripulación a hacer lo mismo.

Maezawa y su equipo de astronautas se convertirán en los primeros viajeros lunares desde la última misión estadounidense Apollo en 1972, si SpaceX puede llevar a cabo el viaje.

SEGUIR LEYENDO: