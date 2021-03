“¿Esta cocina y pedís 50 lucas de alquiler?”: el desahogo de un inquilino que se hizo viral

Desde su usuario @funk_kaz, Martín hizo catarsis en Twitter y su comentario fue viral

Martín F. (42) jura que se cansó de ver costosas viviendas en alquiler en estado deplorable pero que jamás se había topado con algo así. “Fue la joya de la corona”, describió a modo de broma cuando en un portal encontró una publicación que le llamó poderosamente la atención por las dimensiones, el diseño y la distribución que tenía la cocina de un departamento en Martínez, partido de San Isidro.

La propiedad está situada sobre la Av.Santa Fé al 2200, tiene 48 años de antigüedad y ocupa el primer piso de un PH donde en la planta baja hay un comercio. Tiene una superficie cubierta de 90 m2, dos dormitorios, un living y un balcón que da al frente.

El aviso contaba con 15 fotografías pero a Martín detuvo su mirada en las últimas tres donde mostraban la cocina. Esto le llevó a hacer catarsis en Twitter y compartir en su cuenta una de esas imágenes con la siguiente pregunta: “¿Esta cocina y pedís 50 lucas de alquiler?”.

La propiedad está situada sobre la Av.Santa Fé al 2200, tiene 48 años de antigüedad y ocupa el primer piso de un PH donde en la planta baja hay un comercio

Las respuestas no tardaron en llegar e instalaron el debate acerca de la necesidad de una regulación en el precio de los alquileres. Y como no podía ser de otra manera, también aparecieron los que le pusieron una cuota de humor a la situación y los que salieron a defender a los propietarios.

“¿Y te cocina Francis Mallman?”, posteó uno de sus seguidores, mientras que otra contó que había visto “un departamento TOP con cocina y sin espacio para heladera”. Indignada, compartió la respuesta del agente inmobiliario; que le había sugerido poner la heladera en el living. “Tranca. Pues no. Yo decido dónde poner la heladera, y la quiero en la cocina. 50000 pe por esa cocina es abuso”, escribió.

Pero hubo un comentario en particular que alertó sobre las falencias en la remodelación que presenta ese ambiente. “A favor, la cocina es nueva. En contra, todo el resto (la instalación de gas no está aprobada, no puede estar la llave abajo de la flama, y la llave de paso de agua del año del pedo indica que las cañerías de agua deben ser de metal)”, tuiteó otro usuario.

A pesar de que otro admitió que “es feo y caro” pidió no olvidarse de que “el dueño puso USD 150.000 y cobra USDA 300 mensuales”. Y agregó: “Se devalúa y en 3 años le estás pagando USD 70..Ponen ese precio porq es un riesgo alquilar. Hay gente q prefiere tenerlo vacío y no tener bardo. Lo q va a generar menos oferta y más subida”.

La cocina tiene una ventana interna, que da un pasillo

La nueva disposición del AFIP que grava a los alquileres también se coló en el debate. “Porque vivimos en un país con impuestos que ni el primer mundo te cobra, ahora hasta tenes que pagar al AFIP por un departamentito y muchos inquilinos te dejan la propiedad destruida y se tiene que hacer cargo el dueño, además de la inflación por las nubes, todo influye”, remarcó otro seguidor.

Al igual que sucede en todos los temas de actualidad, la “grieta” siempre está vigente y hubo quienes apoyaron las declaraciones de Martín y quienes se burlaron hasta subiendo memes.

“Esta cocina es una locura total, es invivible. Nunca había visto algo así. No tiene ventana al exterior, tiene mal hecha la instalación de gas y ni siquiera entra una mesa de medidas estándar; con suerte entraría una de esas chiquitas para dos personas”, se indignó Martín al ser consultado por Infobae ya que está en la búsqueda de un nuevo hogar porque se le vence el contrato el 1 de diciembre.

Martín es nuevo en el mundo de los inquilinos. Separado hace un poco más de un año, tuvo que mudarse a un dúplex en Olivos para dejarle la casa que era de su propìedad a su ex mujer y a sus hijas.

“Actualmente estoy pagando $60 mil por un dúplex con dos habitaciones, living y playroom. Pero mi incertidumbre tiene que ver con cuál será el incremento del alquiler que proponga la dueña teniendo en cuenta que se pronostica una inflación del 50%. En ese caso se iría a $90 mil” , explicó para justificar su necesidad de mudarse a un lugar más accesible.

La propiedad cuenta con dos habitaciones

Mientras, continúa en la búsqueda de tres ambientes en Olivos: “Tengo mi vida armada acá. Trabajo en la zona, los chicos van al colegio y estoy cerca de donde ellos viven. Aunque también estuve ampliando el espectro hacia Martínez, donde hay algunas zonas más razonables y los precios son más acorde a lo que ofrecen los propietarios”.

Al hacerse eco de este tuit, Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, le dijo a este medio que “ es hora de que en Argentina se discuta una regulación del precio de los alquileres y su relación con las condiciones, la antigüedad, el valor, el barrio y las características generales del inmueble” porque sino “las consecuencias serán aún más graves”.

Luego del revuelo que se armó en Twitter, Infobae intentó comunicarse con la inmobiliaria que había publicado el aviso pero un cartel advertía que “la propiedad ya no se encuentra disponible”.

Seguí leyendo: