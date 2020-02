Consultada acerca del ajuste exhorbitante de la cuota, desde la inmobiliaria señalaron la responsabilidad de la propietaria del inmueble, quien es la que fijó ese precio porque no quiere perder ante la inflación. “ Nosotros somos intermediarios y entendemos a las dos partes. De hecho, he recibido muchos insultos a raíz de ese aviso. Traté de hablar con ella para hacerle entender la situación pero me respondió que con la inflación que hay, cada vez que finaliza un contrato tiene que invertir mucho dinero para volver a poner el departamento en condiciones”, dijo Ana Rojas.