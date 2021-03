Fuerte repudio de ADEPA a los concejales de Formosa que declararon “persona no grata” a un canal de noticias

Un grupo de concejales de la localidad formoseña de Palo Santo declararon "persona no grata" al equipo de TN que se encontraba realizando la cobertura periodística.

Desde hace meses, la situación que se vive en los centros de aislamiento de COVID-19 de Formosa es crítica. Tanto Amnistía Internacional como la organización Human Rights Watch reconocieron que en la provincia se violan los derechos humanos e investigan las denuncias al gobierno de Gildo Insfrán, acusado de obligar a permanecer aisladas a personas con síntomas leves, asintomáticas e incluso a personas que no tienen coronavirus y que terminan expuestas al contagio .

Ante este contexto, el canal de noticias Todo Noticias (TN) viajó a Formosa para contar lo que estaba ocurriendo en el centro de aislamiento en Clorinda. Los testimonios que recabaron fueron dramáticos. En un logro periodístico, el equipo de cobertura cargo de la periodista Paula Bernini (42), mostró imágenes de personas que sacaban las manos por las ventanas y pedían auxilio a los gritos. “ Necesito salir de acá, me estoy volviendo loca. Desde ayer que estoy llorando por estar encerrada acá ”, se escuchó decir a una mujer desde la ventana de la habitación en la que estaba alojada.

Dos días después de que se transmitieron esas imágenes, un grupo de concejales de la localidad formoseña de Palo Santo declararon, a través de una resolución, persona no grata al equipo de TN que se encontraba realizando la cobertura periodística. En el documento hablan de “ataques sistemáticos” por parte los medios de comunicación que buscan “imponer criterios y visualizaciones, con el fin de desacreditar la imagen del gobierno provincial comandado el Dr. Gildo Insfrán”.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas repudió enérgicamente la situación. A través de sus redes sociales, ADEPA habló de amedrentamiento contra el equipo periodístico de la señal Todo Noticias en la provincia de Formosa y dio a conocer los mensajes de audio del diputado provincial Roberto Vizcaíno (quién se desempeña como funcionario hace más de doce años), quien pidió “tomar acciones concretas” frente a la llegada del móvil del canal coordinado por Bernini, que se encuentra trabajando en las ciudad de Ingeniero Juárez.

“ Tenemos que actuar igual que cuando vino (Jorge) Lanata ”, fue el mensaje del legislador dirigido a un grupo de integrantes de las comunidades wichis, en alusión al acoso que sufrió ese periodista en 2012, cuando viajó a la provincia de Formosa para el programa Periodismo Para Todo (PPT). “Compañeros, este mensaje lo vamos a viralizar, porque no puedo escribirles a cada uno. Es para decirles que TN está en Juárez y posiblemente mañana vaya para El Potrillo. Sé que ustedes están organizados para esperarlos. Van Santillán y no sé si Félix Díaz (el líder de la comunidad qom)”, dice Vizcaíno en el audio. Para luego, pedirle a los “compañeros más cercanos” que lleven adelante un seguimiento del equipo periodístico que trabaja en el lugar.

Desde sus redes sociales, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, repudió el accionar de los concejales de Formosa que declararon “persona no grata” al canal de noticias TN.

“Tenemos que actuar igual que cuando vino Lanata. Cuando entren hay que acompañarlos y no dejarlos, porque si no el enemigo saca solamente lo que dice la oposición ”, advierte Vizcaíno. Y termina: “No tengo que dar más explicaciones, porque, como dice el gobernador, el pueblo formoseño y las comunidades somos un pueblo esclarecido. Ustedes sabrán cómo manejarse y organizarse”.

En el mismo sentido, ADEPA repudia la declaración por parte de un grupo de concejales de la localidad formoseña de Palo Santo que emitieron una resolución en la que señalaron como “persona no grata” al equipo de TN que trabaja en la provincia. Los ediles tomaron la decisión luego de que el canal hizo una nota desde un centro de aislamiento en Clorinda, donde hay personas aisladas por haber contraído coronavirus. Y relataron los abusos que allí se cometen .

Según argumentaron los concejales, la acción de TN formaría parte de un “ataque sistémico” por parte de los medios de comunicación nacionales, cuyo fin es “desacreditar la imagen del gobierno provincial”.

El extenso repudio de ADEPA

En diálogo con Infobae, Paula Bernini contó detalles de lo que está viviendo el equipo de TN que, de momento, se encuentra en la ciudad de Ingeniero Juárez, ubicada al oeste de la provincia. “ Nosotros llegamos a Formosa gracias al juez federal Pablo Morán, que hizo lugar a un pedido de hábeas corpus. Previo a eso, estuvimos dos meses intentando tramitar un permiso oficial vía web. Jamás lo conseguimos ”, sostiene Bernini, quien se desempeña como periodista en el canal desde hace más de dos décadas y que supo ser productora periodística en Telenoche Investiga.

Tras la viralización de los mensajes Vizcaíno y la declaración de la señal de noticias como “persona no grata”, la periodista y el equipo de cinco técnicos que la acompañan se cuestionaron si seguir adelante con la cobertura o no. “Teníamos miedo de que la gente no nos quisiera volver a hablar, pero sucedió todo lo contrario. Saben que estamos acá y nos vienen a buscar a la ruta con banderas de argentina”, explicó a este medio.

Paula Bernini con vecinos de la comunidad Wichi en Las Lomitas (Formosa).

La semana pasada la Corte Suprema de Justicia emplazó al gobierno de Gildo Insfrán a que informe si sigue funcionando el centro deportivo donde eran enviados los ciudadanos de Formosa sospechosos de tener COVID-19 y sus contactos estrechos y si existen más establecimientos como ese. También exhortó a la provincia a llevar un protocolo anticontagios respetando la Constitución Nacional.

Puntualmente, los ministros de la Corte piden saber si “el Centro de Atención Sanitaria ubicado en el ‘Estadio Polideportivo Cincuentenario’ ha sido desactivado de manera definitiva, o si se trata de una resolución condicionada a la reducción en el nivel de contagios” y, en tal caso, “bajo qué pautas se procedería a su reapertura” y “si subsisten en actividad otros centros de internación que funcionen bajo las mismas condiciones” que las referidas por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Formosa respecto del Estadio Polideportivo Cincuentenario.

Además, buscan saber si cumplen con “los protocolos para la protección de derechos humanos que deben respetar las autoridades provinciales que controlan y aplican la regulación sanitaria, incluso respecto de quienes cumplan cuarentenas domiciliarias”.

