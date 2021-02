Esther y Nasir: la historia real de la argentina y el indio que sorprendieron a todos en This Is Us

El momento en que se conocen Esther y Nasir: primera escena del octavo episodio de la quinta temporada de This Is Us

Ella se acerca, lo mira -curiosa-, lo saluda. Él tiene un libro en las manos, la mira tímidamente, se incomoda con el descaro con el que ella le habla.

-Yo soy Esther -dice ella.

Él -Nasir- le dice su nombre. Sonríen. Ella es de Argentina, él de la India. Inmediatamente nace una complicidad entre ellos y comienza el romance. Del otro lado nosotros -los televidentes- no entendemos nada. ¿De dónde salió esta pareja? ¿Qué tiene que ver con la historia de This Is Us? Se trata de un micro relato que aparece como una burbuja en el episodio número 8 de la quinta temporada de la serie sobre la familia Pearson. Y se trata, por primera vez en la serie, de una historia real. La única, desde que comenzó.

Vale aclarar algo antes de que cunda el pánico: esta nota no tendrá spoilers. Es que la trama entre Nasir y Esther es una especie de isla en medio de la historia, y conocerla no arruinará en ningún aspecto el relato.

Volvamos a la historia: ¿quién es la mujer argentina que aparece en el episodio de This Is Us? Se explica al final del capítulo: se llama Esther Pariente, y más adelante en esta nota contaremos gran parte de su carrera. Pero comencemos por lo que sabemos a través del episodio: es la mujer de Nasir Ahmed, uno de los científicos clave en una investigación de los años setenta que derivó en que hoy tengamos la tecnología suficiente para hacer, por ejemplo, videollamadas.

La intención de los guionistas fue homenajear a Nasir y Esther, y a través de ellos a muchos científicos y científicas, que permitieron que en medio de la pandemia podamos seguir conectados. ¿Qué relación tiene esto con los Pearson? Nada y todo, en tanto son una familia que, como cualquier otra, también se mantiene en contacto a través de la tecnología. No diremos más del capítulo para respetar la promesa de no spoilear, pero sí podemos ir más a fondo con nuestros dos personajes inesperados.

Al final del octavo episodio se muestra esta foto y se cuenta que algunos guionistas de This Is Us y el mismo Dan Fogelman (el creador) tuvieron una conversación por Zoom con Nasir y Esther, quienes aparecen en la foto

En la serie, Nasir es un personaje sumido en su trabajo que llega a su casa a cualquier hora y su mujer -argentina- le pide que le explique qué corno es lo que está investigando y por qué está tantas horas fuera de la casa. Bueno, lo que está investigando -inventando, más bien- es una tecnología llamada Transformación Discreta del Coseno (DCT). Corrían los años setenta y era completa ciencia ficción imaginar que alguien podía hablar por teléfono viendo la cara de la otra persona, o que se podrían mandar fotos por mail, o whatsapp, o Facebook (aunque ni siquiera esas tres tecnologías existían). Es decir, la DCT es la tecnología que hizo posible la transmisión de imágenes y videoconferencias, o la tecnología que está detrás de estas herramientas.

En el episodio, ella y él se conocen en Albuquerque, Estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Ahí es donde Nasir y Esther desarrollaron parte de sus carrera. Él estudió primero en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Bangalore, India, y se recibió en 1961. Esther por su parte estudió en la provincia de Tucumán, donde nació.

El ingenieron Nasi Ahmed de joven. Si bien ya se jubiló, es profesor emérito en la Universidad de Nueva México

Detengámonos ahora en ella. Su nombre completo, según pudimos reconstruir, es Socorro Esther del Valle Pariente. En algunas publicaciones aparece también con el nombre (o sobrenombre) “Queli”. Nació en Monteros, una pequeña ciudad de un poco más de 23 mil habitantes, a 50 kilómetros de la capital Tucumana. Realizó la secundaria en la Escuela Normal de la ciudad, y luego comenzó a cursar el Profesorado de Inglés en la Facultad de Filosofía de Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Según distintas reseñas de su carrera, obtuvo una beca estando en cuarto año para estudiar Perfeccionamiento en Literatura Americana en el Instituto Internacional de Educación, en Albuquerque, allí donde Nasir realizaba sus estudios de posgrado en ingeniería electrónica e informática.

En 1964 se recibió de Profesora de Inglés en la UNT, y luego -diez años después, ya casada e instalada en Estados Unidos- realizó una maestría en Inglés en la Universidad Estatal de Kansas, y más adelante incluso un Doctorado en Letras en la Universidad de Nueva México. ¿Su especialidad? Nada más y nada menos que la obra del escritor argentino Ernesto Sábato.

Según una reseña de un evento realizado en Tucumán en el año 2018 y al que asistieron tanto Nasir como Esther, la pareja se casó varias veces. Primero el 11 de enero de 1965, pero dicha unión no tuvo valor legal, entonces se volvieron a casar por civil en Albuquerque el 27 de enero de 1965, y luego por iglesia al día siguiente, el 28. El 17 de abril del mismo año tuvieron una cuarta celebración: se casaron en Chicago porque al parecer eso hacía que el matrimonio tuviera validez también en la India. Un año después, en 1966, viajaron al país natal de Nasir y tuvieron allí su último casamiento. Cumplieron hace menos de un mes 56 años de casados (o 55, según qué fecha se tome).

Nasir y Esther en el 2018 durante la presentación, en Tucumán, de un libro escrito en conjunto. La pareja nunca dejó de venir a la Argentina. Fotos: Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán

Los hijos no fueron tan numerosos como las celebraciones: tuvieron uno solo, Michael Ahmed-Pariente, nacido en Minessota el 2 de Junio de 1968. No siguió la tradición investigadora de los padres y se recibió de abogado, también en la Universidad de Nueva México. Hoy tiene un estudio legal en Las Vegas llamado Pariente Law Firm.

Aquel evento en Tucumán se realizó el 1 de octubre del 2018 y fue justamente la presentación de un libro escrito en conjunto por Esther y Nasir. El título parece premonitorio de su inclusión en la serie: se llama “Queli y Nasir, Vidas Paralelas en el Espacio Curvo”. Y qué sino en eso son especialistas los creadores de This Is Us, en mostrarnos los tiempos de la vida en forma paralela, como si la historia de cualquier familia fuera también un espacio curvo.

"Queli y Nasir, Vidas Paralelas en el Espacio Curvo", el libro escrito en conjunto por Esther -apodada Queli- y Nasir, que fue editado y presentado en Tucumán, por el Archivo Histórico de la provincia

Así estamos entonces hablando ya no de los Pearson sino de los Pariente-Ahmed, y subiendo fotos a esta nota con una tecnología que -siguiendo la línea de la Historia, con mayúscula- es posible también gracias al protagonista de la misma nota, es decir, Nasir. Es que a través de sus investigaciones Nasir Ahmed creó un algoritmo que es el corazón de la tecnología “JPEG” o “JPG”, que permite comprimir datos de archivos de imágenes, y que se usa en el mundo desde 1974 . Básicamente, gracias a esto es posible la transmisión de imágenes a través de internet, televisión de alta definición, cámaras digitales y películas en DVD.

La pregunta puede volver a aparecer una vez más en la cabeza de cualquier fanático: ¿qué tiene que ver esto con la serie? Nada, y tanto como aquello que en This Is Us nos habla de nosotros: nadie en este mundo es una isla. Y en pandemia, quizás gracias a Nasir y Esther nos hayamos salvado de serlo.

