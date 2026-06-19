Sociedad

Encontraron en Chaco a una mujer que desapareció en Buenos Aires hace 11 años

Personal policial la halló en una estación de servicio de la Ruta Nacional 16. La mujer declaró estar en ese lugar por voluntad propia

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Vista exterior de una estación de servicio YPF con su edificio principal y varias bombas. Hay vehículos estacionados, un camión y vegetación alrededor. El cielo es azul
La imagen muestra la estación de servicio YPF en Chaco donde fue hallada una mujer que estaba desaparecida hace 11 años desde Buenos Aires (Google Maps)

Durante la tarde del pasado miércoles, efectivos de la Comisaría de Presidencia de la Plaza, provincia de Chaco, realizaron un hallazgo inesperado durante un patrullaje de rutina en inmediaciones de la estación de servicio, ubicada sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 115. Dieron con el paradero de una mujer que era buscada desde hacía 11 años. La última vez que se la vio fue en Buenos Aires.

Los oficiales se encontraron con dos mujeres y, al consultar los datos de ambas en el sistema policial, los agentes detectaron que una de ellas, de 35 años, registraba dos pedidos de averiguación de paradero vigentes, ambos provenientes de organismos judiciales de la provincia de Buenos Aires.

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La constatación de estas medidas activas puso en marcha el protocolo habitual para este tipo de situaciones: las dos mujeres fueron trasladadas a la dependencia policial local para la realización de las actuaciones correspondientes y la comunicación inmediata con las autoridades judiciales intervinientes.

De acuerdo con la indicación a la que pudo acceder el medio local Diario Norte, el ser identificada, la mujer figuraba con dos pedidos de localización activos. El primero fue emitido el 20 de agosto de 2015 por la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de Lomas de Zamora, mientras que el segundo, mucho más reciente, correspondía a una orden de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49, fechada el 31 de enero de 2026. Según se informó, estos requerimientos suelen dictarse en casos en que se desconoce el paradero de una persona y es necesario establecer si su ausencia responde a una situación voluntaria o a algún hecho que revista gravedad.

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La presencia de ambos pedidos en los registros policiales motivó la intervención inmediata de los organismos judiciales que los habían solicitado. En la dependencia, la mujer manifestó que se encontraba de manera voluntaria en la provincia de Chaco por decisión propia, sin que existieran situaciones de fuerza o coerción que explicaran su presencia lejos de Buenos Aires.

Tanto la mujer como su acompañante fueron trasladadas a una dependencia policial
Tanto la mujer como su acompañante fueron trasladadas a una dependencia policial

La intervención se desarrolló conforme a los protocolos establecidos para casos de averiguación de paradero. En este tipo de procedimientos, la prioridad es garantizar la integridad física y los derechos de la persona involucrada, así como despejar toda duda sobre eventuales situaciones de riesgo.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía en turno de Resistencia, a cargo de la fiscal Rosana Soto, quien dispuso la elevación de las actuaciones para que se continúe con el trámite judicial necesario. De acuerdo con lo informado por las autoridades policiales, se dio intervención a los organismos judiciales de la provincia de Buenos Aires que habían solicitado los pedidos de paradero, a fin de que evalúen los pasos a seguir y determinen si corresponde el cierre o la actualización de las medidas.

Y a partir de ahora, la investigación continuará bajo la órbita de los organismos judiciales que emitieron los pedidos, quienes deberán resolver la situación de la mujer en función de sus declaraciones y la información recabada por la policía chaqueña.

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