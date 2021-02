Video: un bombero destrozó el parabrisas de un colectivo con una barreta tras un incidente vial

El chofer del colectivo registró el hecho con su teléfono celular

Un incidente vial entre un colectivo de la línea 140 y un automóvil Chevrolet Celta rojo terminó ayer en un nuevo episodio de furia en las calles de la localidad bonaerense de Villa Adelina, donde el conductor del vehículo de menor porte, un joven bombero voluntario de 20 años, destruyó con una barreta los vidrios del transporte público.

El hecho quedó registrado en un video y tras viralizarse las imágenes, desde los Bomberos Voluntarios de Villa Ballester, institución a la que pertenece el conductor del auto, decidieron separarlo del cargo mientras se lleva a cabo un sumario interno.

En la grabación, que fue filmada por el propio chofer del colectivo, se observa al bombero vestido con su uniforme y desencajado. Con una barreta en su mano derecha, golpea primero los cristales de la ventana del conductor y luego los del frente de la unidad.

Mientras eso ocurre, le exige al chofer que descienda y, entre insultos, le repite varias veces: “Todo el auto me rompiste. Y no frenaste. Bajate porque me rompiste el auto”. Y por último le advierte: “Me voy a quedar acá hasta que venga un patrullero”.

En tanto, el conductor del transporte público le pregunta a uno de los pasajeros: “¿Podés llamar al 911? Porque me rompió la nariz”. El hombre, llamado Roberto, también sufrió algunas lesiones en un hombro y un ojo. Más tarde contó: “Hubo un roce y yo estaciono el colectivo. El hombre entonces ya baja con el hierro, se dirige hacia mi ventanilla y sin mediar palabras, me escupe”.

Según el relato de Roberto, debido al estado de exaltación del joven, no quiso bajar del colectivo. “No voy a poner en riesgo mi salud. Y además nosotros tenemos prohibido hacerlo”, explicó, por lo cual decidió “ir directo a la empresa donde me sentía más seguro para intercambiar los datos”.

El comunicado de los Bomberos Voluntarios de Villa Ballester

“Estábamos a 10 ó 12 cuadras de la terminal. Entonces me empezó a seguir hasta que en un momento me pasa y me cruza el auto adelante y ahí pasó lo que se ve en el video”, dijo al canal TN. “Cuando llegó la policía, este hombre ya se había ido”, agregó.

Luego de que se conocieran públicamente las imágenes del violento episodio, la Jefatura del cuerpo activo y la Comisión Directiva de los Bomberos de Villa Ballester resolvieron pasar a disponibilidad al conductor del Celta, separarlo del servicio e iniciar un sumario interno.

“Lamentamos y repudiamos enérgicamente los hechos de violencia ocurridos, que no representan en absoluto el espíritu que esta institución defiende. Quedamos a disposición de las autoridades correspondientes para lo que soliciten en virtud de esclarecer lo sucedido”, manifestaron a través de un comunicado.

El jefe de los bomberos de Villa Ballester, Mario Oyarzo, contó que el joven desplazado era parte de la institución desde hacía cuatro años. “Estuvo dos años como cadete y después pasó a ser bombero. Ayer estaba de guardia y fue a llevar a su novia a la casa cuando pasó esto. Nos llama la atención, nunca tuvo este tipo de actitud. Está arrepentido de lo que hizo”, comentó, al tiempo que se solidarizó con el chofer herido.

Por el hecho se inició una causa por lesiones. Ambos conductores ya se presentaron a la policía.

