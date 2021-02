Historia de amor en pandemia: ella es argentina, él norteamericano y se enamoraron a través de las redes

Ella es argentina, él es norteamericano, se conocieron a través de Instagram mientras sucedían las protestas por el asesinato de George Floyd. Se enamoraron, aunque con el cierre de fronteras, solo pudieron encontrarse en México

Fue hace casi un año. Ella, Florencia Grillo (25), estaba en Buenos Aires cubriendo para distintos medios de comunicación la campaña electoral norteamericana del 2020. Él por su parte, Craig Hudson (28), estaba haciendo algo similar pero a través de la lente de su cámara en Washington DC.

Florencia es politóloga y jamás imaginó que la actualidad sociopolítica norteamericana -en la cual se especializó- la llevaría a encontrar el amor a miles de kilómetros. “Cuando suceden las protestas en todo el país por el asesinato de George Floyd el 25 de mayo, mi vida cambiaría para siempre”, relata Florencia.

Flor quiso compartir su historia de amor a la distancia con sus seguidores en las redes sociales, conmoviendo a más de un usuario. “ Voy a contarles una historia de amor en tiempos de pandemia porque no todo fue una mierda durante el 2020. Al menos para nosotros dos... Un estadounidense y una argentina” , escribió. La publicación acumula más de 40.000 me gusta.

El tweet que compartió y conmovió a los usuarios. La publicación tiene miles de mensajes positivos.

Como parte de su rutina laboral empezó a seguir cuentas de Instagram relacionadas con la temática para mantenerse informada. Entre todos los seguidores apareció él, Craig.

Muy metida y comprometida con el tema, un día Florencia decide tomar acción. “Compartí una publicación suya en mi historia (como hacía con los 3829292983 fotoperiodistas que seguía), pero él y solo él, decidió contestar, obviamente, todo empezó hablando sobre Donald Trump, porque no podía ser de otra manera”, reconoce.

El primer paso: un mensaje

Esa noche hablaron durante seis horas seguidas de asuntos varios, no solo del ex presidente norteamericano. Él, sabe una palabra de español, Flor está dominando el idioma extranjero. Hasta que se animó al primer paso. “Me atreví a pedirle su número. Ahí empezó a desmadrarse todo”, reconoce. “Él vivía en Washington DC y yo en Buenos Aires, era imposible”.

Durante los siguientes días, Flor y Craig estuvieron más conectados que nunca a pesar de los miles de kilómetros de distancia. “De repente nos encontramos haciendo videollamadas, compartiendo un vino, hablando sobre la situación de su país, de historia argentina, latinoamericana, Perón, el Che, San Martín, Bolívar y Abraham Lincoln”, recuerda, como el inicio de todo.

Clases de español, un poco de historia argentina y flechazo por Zoom

La conexión entre ambos fue instantánea (IG: @chudsonphoto)

“En julio de 2020, hablando sobre Latinoamérica le pregunté por qué no había aprendido español. Me dijo que no tenía tiempo. Pero estamos en el año más raro de la historia, ¿por qué no hacerlo? ‘ Yo te enseño si querés’”, le dijo.

Las videollamadas por Zoom se convirtieron en clases de español y cultura local. “Terminé enseñándole historia argentina, tanto le gustó que para su cumpleaños la mamá le regaló un libro sobre nuestro país”, siguió la joven. Después de varios intercambios por redes, Craig se animó a dar un paso más. “Quiero ir a tu país a conocerte”, le propuso.

Los meses pasaban y la conexión entre ambos era cada vez más profunda. Pero las restricciones de la pandemia dilataban el esperado encuentro. Decidieron buscar una opción para ambos. El único destino que los recibía era México. “En un país desconocido en medio de una pandemia, nos encontramos. Estoy con un ‘desconocido’ que ni siquiera habla mi mismo idioma . Pero me enamoré”.

El esperado encuentro con alcohol en gel y barbijo

Miles de preguntas empezaron a aparecer en la cabeza de Flor. “¿Y si no nos llevamos bien personalmente? ¿Y si todo esto es solamente algo de internet? ¿Y si ni siquiera nos gustamos? ¿Y si este sentimiento ni siquiera es real? ¿Qué hacemos si nos llevamos mal?”. Nada de eso ocurrió.

Después de volar por más de 10 horas entre barbijos, test de PCR y mucha ansiedad, verse cara a cara fue único. El beso, tan ansiado, tan soñado y tan imaginado no tardó en llegar. Lo que siguió después de aquel primer encuentro fue vertiginoso y emocionante. Ocurrió ni bien aterrizaron en Ciudad de México. “Tuvimos que esperar a salir del aeropuerto, porque adentro respetamos las reglas de distanciamiento. Esperamos a estar en un lugar sin gente, alejados y esperando el Uber le dije “sos mucho más lindo personalmente” y me dijo “vos también”, me abrazó y me dio un beso. Fue muy romántico”.

Y sigue contando: “La Ciudad de México entró en semáforo rojo por la pandemia, todo está cerrado. Estamos pasando Año Nuevo juntos en nuestro departamento. Me preparó una cena romántica y me hizo la pregunta más difícil que podía hacerse para terminar el año: ‘¿Querés ser mi novia?’”.

La cena romántica sorpresa que le preparó Craig a Florencia

De novios y enamorados, Florencia debió volver a casa y Craig a la suya. Hoy están a 14 países de distancia “pero más cerca que nunca”, reconoce. Y sigue: “Es duro, es triste por momentos pero tenemos un solo objetivo en común: vivir juntos en la misma ciudad. No nos importa dónde, ni qué idioma hablen”.

Compartieron varios días en Ciudad de México

Flor se encargó de impregnarle algo de cultura local: historia argentina, costumbres como el mate y algo de gastronomía como el choripán. Mas alla del idioma universal del amor, hablan en spanglish. Él le dice “I had un hermoso día today” o “I’m very cansado”. “Es realmente muy divertido escucharlo hablar así”.

- Qué tienen en común?

- Mucho más de lo que creíamos a pesar de las diferencias culturales, y de ciertas prácticas sociales. Diría que lo más importante es la amabilidad, el respeto por el otro, el hecho de apoyarnos en todas, ser súper compañeros a pesar de la distancia y la pasión y admiración por el trabajo del otro.

Se acerca San Valentín, y ya tiene pautada una cita virtual con vino y velas. “Tendremos tiempo de festejar nuestro San Valentín cuando nos veamos otra vez”.

Esta historia tiene más capítulos por completar. Craig tiene boleto para viajar a la Argentina en marzo de 2021, si las fronteras aéreas están abiertas. “Tengo planeado llevarlo a Bariloche y que conozca la ruta de los 7 Lagos, me parece planazo para que saqué 473483 fotos espectaculares”.

Enamorada, y con ganas de un próximo reencuentro cercano, Florencia cierra: “Ojalá todos tengan un amor así. Que se arriesgue cuando tiene más para perder que para ganar. Que soporte la distancia y el tiempo”.

(Si tenés una historia de vida para compartir, podés escribirme @camilahotano o cotano@infobae.com)

SEGUÍ LEYENDO:

Amor predestinado: ella encontró la guitarra de él en África, chatearon durante 8 meses y ahora recorren América juntos