Hasta cuándo seguirá la lluvia en la Ciudad de Buenos Aires y en qué momento comenzará a subir la temperatura

La lluvia continuará en el comienzo de la semana en la Ciudad de Buenos Aires

Luego de varios días de extremo calor que afectaron a los porteños y tras un fin de semana “pasado por agua”, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una semana casi otoñal: con mucha nubosidad, algunas lluvias y poca presencia de sol.

Para el lunes se esperan tormentas para gran parte de la jornada y recién por la noche se espera que pare de llover. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados máxima y los 17 grados de mínima.

El martes no se aguardan lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y si bien las marcas térmicas no ascenderán demasiado –máxima de 24 grados y mínima de 19 grados- la gran noticia será la aparición del sol después de varios días.

Promediando la semana, el miércoles el sol sí será esta vez protagonista y aunque acompañado por algunas nubes a lo largo de toda la jornada, los porteños tendrán un día agradable con una máxima de 25 grados y una mínima de 20 grados.

El jueves otra vez las lluvias y el cielo cubierto dirán presentes en Buenos Aires porque aunque en la mañana el sol luche por sobreponerse a las nubes, su batalla estará perdida ya que para la noche se esperan lluvias y tormentas con una temperatura máxima de 27° y una mínima de 17 grados.

El viernes será el mejor día de la semana en cuanto al tiempo se refiere y el otoño en pleno verano va quedando atrás. Ya sin lluvias, ni tormentas, ni nubes, el sol aparecerá en todo su esplendor y junto a un cielo despegado a lo largo de toda la jornada permitirá que la temperatura máxima marque 29° y una mínima de 18 grados.

En el primer día del fin de semana, para el sábado, se espera un cielo algo nublado sin lluvias con una máxima de 27° grados y una mínima de 19 grados que permitirá a los porteños poder disfrutar del aire libre sin temor a mojarse a lo largo de toda la jornada.

Rige un alerta amarilla por tormentas y vientos que se extenderá hasta la mañana de hoy en toda la zona costera

Es desde destacar durante este domingo por la tarde, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas y vientos que se extenderá hasta la mañana de hoy en toda la zona costera del Río de La Plata.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes que pueden estar acompañadas por intensas ráfagas, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, detalló el organismo

El alerta rige para todos los municipios cercanos al Río de la Plata, que podría presentar una crecida producto del viento sudoeste. San Fernando, San Isidro, Vicente López y Tigre; en la zona norte del conurbano; la Ciudad de Buenos Aires; y Avellaneda, Berazategui, Quilmes, Ensenada y La Plata, en la zona sur; entre otros, son los partidos que podrían verse afectados.

Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional describió una serie de recomendaciones para evitar problemas: 1) No sacar la basura. 2) Retirar objetos que impidan que el agua escurra. 3) Evitar actividades al aire libre. 4) No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. 5) Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. 6) Estate atento ante la posible caída de granizo. 7) Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

