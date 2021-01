El falso centro geográfico de la Argentina: cuál es el monumento que engañó por décadas a los turistas de Carlos Paz

El monolito de la Comuna San Roque (Mario Sar)

Uno de los circuitos turísticos más recorridos por los visitantes que llegan hasta Carlos Paz, es el camino de las 100 curvas que lleva al paredón del Dique San Roque donde se encuentra el famoso embudo, que funciona como vertedero del embalse.

En numerosas ocasiones, ese paseo se extiende hasta la Plaza Federal, ubicada en la comuna de San Roque, se trata de un conjunto de mástiles de 8 metros de altura con la bandera de todas las provincias y un mástil superior con la bandera argentina al medio.

Pero esa plaza, ubicada apenas a 5 kilómetros del dique, se construyó en el año 2000 en ese lugar como punto turístico para acompañar el reconocido “Monolito del centro del país” que se encuentra a su lado, sobre la vera del Lago San Roque.

Durante años, si uno realizaba esa excursión con alguna empresa de la zona, podía escuchar al guía relatar: “… y a su izquierda van a poder observar el monolito que demarca el centro geográfico del país”. Gracias a la profesionalización de los guías, hoy ese relato ya no existe más. ¿Pero por qué?

La creencia popular indica que en ese punto se encuentra el centro geográfico de Argentina y por eso, como ocurre con otros puntos importantes, se colocó allí ese monolito. Pero la realidad es otra.

En 1892, apenas 6 años después de la culminación de la construcción del primer dique San Roque, en la comuna que se fundó como obrador del mismo, el gobierno de Manuel D. Pizarro, decidió construir allí un enorme pedestal de 6 metros de alto que serviría para sostener una enorme escultura de Cristóbal Colón que el gobierno Español regalaría a Córdoba como parte de los festejos de los 400 años de la llegada del marinero a tierras americanas.

El monolito fue instalado a fines del siglo XIX. Iba a sostener una estatua de Cristóbal Colón que jamás llegó

“Sin embargo, la estatua nunca llegó y el pedestal quedó sin estatua” , aclara la guía de turismo local Elizabeth Bocca.

El escritor Hernán Lanvers, en una publicación reciente, atribuye el origen de esta re significación que se le dio al monumento a los guías de turismo de la época, llamados Cicerones. Cansados de explicar porque había un monumento a Colón sin estatua en la zona, y en un lugar donde al que el marinero jamás llegó, a uno de ellos se le ocurrió la idea de mencionarlo como el punto de referencia del centro del país.

La ocurrencia fue difundida de inmediatamente y ese pedestal olvidado se transformó en un punto turístico y de referencia muy importante, donde todos los visitantes querían pasar, y porque no, sacarse una foto.

La historia caló tan profundo en el imaginario de la gente, que hoy al preguntar a cualquier lugareño, precisará que el viejo pedestal: “Está porque ahí está el centro geográfico de Argentina” . Tan es así que hasta la página oficial de Córdoba Turismo (https://www.cordobaturismo.gov.ar/localidad/san-roque/) así lo señala.

La guía de turismo local Elizabeth Bocca, cuenta su verdadero origen: “Nada más lejos de la realidad que eso. La información que tenemos nosotros es que es la base de un monumento que quedó trunco y que iba a ser donada por el gobierno español cuando se cumplieran los 400 años del descubrimiento de América. Se hizo al mismo tiempo que la plaza España en la Capital de Córdoba”, explica.

Bocca, con conocimiento de la situación, explica que es imposible que allí se encuentre el centro de Argentina: “Para hablar con propiedad, el centro geográfico del país se encuentra en la localidad de Villa Nueva, en el sur de Córdoba, si no contamos la parte insular. Ahora si contamos el territorio insular de Argentina, está en la localidad de Quemú Quemú, en La Pampa. Así que por más que nos gustaría, no, no tenemos en San Roque el centro del país” .

Sobre el origen de la invención, Bocca, asegura que no ha sido un guía de turismo, sino una creencia popular que se fue arraigando en la memoria de la gente.

“Con la historia real, ahora nació otro mito”, cuenta la guía y detalla: “Hay muchos que dicen que la estatua de Colón que tenía que llegar acá, en realidad quedó varada en el Puerto de Buenos Aires y es la que finalmente se colocó detrás de la casa Rosada y que permaneció hasta 2013. Pero claro, ese es otro mito que sabemos que tampoco es real”.

Claro, esa estatua en realidad fue donada por la colectividad Italiana en Argentina, en homenaje al marinero genovés y fue colocada en 1906, 14 años más tarde de la construcción del monolito de San Roque y de la no llegada de la estatua respectiva.

