En un teatro y con shows en vivo: elegirán a la Miss Chica Trans Mar del Plata por primera vez en la historia

El evento se desarrollará mañana, en el Teatro Del Ángel, a partir de las 19

Mañana por la tarde acontecerá un evento que quedará en la historia de La Feliz: desde las 19, en el céntrico Teatro Del Ángel, se llevará a cabo la elección de Miss Chica Trans Mar del Plata 2021.

Para el concurso de belleza se inscribieron más de 150 chicas trans de todo el país , de las cuales únicamente seis competirán por la corona y los premios. “Estaba programado desde el año pasado. Originalmente se iba a realizar en vacaciones de invierno. Nosotros no somos una organización, somos una comunidad”, explicó Karen Díaz, organizadora del evento, a Infobae.

Díaz agregó: “Si nosotras hubiéramos pedido apoyo a alguna organización no nos hubieran dado bola. Porque nosotras no estamos lucrando. Todo lo que se genere va a ser para las chicas que están en situación de calle, para las que están privadas de su libertad”.

Los premios incluirán la clásica banda, la corona, dinero en efectivos, productos de maquillaje y artefactos eléctricos.

El flyer con el cual anunciaron la convocatoria al evento

“Esto se dio hace un mes, tuvimos que hacer un casting por videollamada porque un montón de chicas querían ser parte. Por eso elegimos seis. Hubo muchas más pero no se podía”, contó Díaz.

Las participantes serán Georgeete (Bariloche), Lorena Cufré (Mar del Plata), Rous Flores (La Plata), Linda San Martín (Miramar), y Sandra y Kaira (Buenos Aires). La conducción y animación estará a cargo de la actriz y humorista marplatense Pia “La Veneno” Braga, quien integra el elenco de “Rejuntados” con Daniel “Tota” Santillán.

“Esto nació por conversaciones entre compañeras. Originalmente iba a ser Miss Chica Trans Universo, en donde iban a venir representantes de otros países. Pero decidimos hacerlo local por la pandemia”, dijo Karen, quien es dueña de una peluquería y también se dedica a la venta de ropa.

Junto a sus compañeras, Karen pretende demostrar que decir “trans” no debe traducirse como prostitución o sexualidad. “Podemos conectarnos con lo profesional, artístico e intelectual. Quiero que este proyecto quede instalado en la ciudad durante los años siguientes”, manifestó.

La decisión de la corona recaerá sobre un grupo de jurados. Karen insistió en que “las chicas estamos mal vistas, somos discriminadas. Sé que es un tema político, que va a traer controversia, pero de eso se trata. De que puedan ver y analizar lo que pasa; que nosotras podemos desenvolvernos como cualquier persona”.

Karen Díaz, la organizadora del evento

La entrada costará $600 y durante el concurso habrá cuatro cambios de prendas entre las seis participantes. “Vestirán ropa carnaval, trajes de baño, fantasía y vestidos de gala”, reveló Karen, quien agregó: “Hoy a las 17 va a haber una conferencia de prensa en donde vamos a elegir a Miss Fotogenia, el rostro más bello”.

La organizadora detalló que el gasto del teatro corre por cuenta de ellas y cómo fue la conversación con el encargado del teatro para realizarlo allí: “ Le dije que este tipo de eventos nunca se hacen así, siempre fueron a escondidas, puertas cerradas , nosotros queríamos que se viera, que se hiciera realidad, que se cumpla y esté avanzando. No podemos estar escondidas como ratas para poder hacer algo”.

Ante las críticas de organizar un evento en pandemia y que tenga como propósito la belleza de las personas, Díaz respondió: “Están totalmente equivocados, nosotras no tenemos nada en contra nadie, queremos dar otro mensaje. Que hay capacidad, talento, no solo belleza. Muchas chicas están solas y aisladas y no se logran desenvolver como merecen”.

Y completó: “Sé que nos van a criticar para bien y para mal, la gente tiene todo el derecho. Una chica trans para ser chica trans da miles de pasos, con muchos problemas. Pero de esto se trata, de organizarnos, crecer. A muchas hemos enterrado, apoyado, sacado de situación de calle, drogadicción. Aún no somos una organizacón, ojalá podamos serla en un tiempo ”.

