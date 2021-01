Villa Gesell: homenajearon a Fernando Báez Sosa con una placa y una Misa a un año de su asesinato

A un año del asesinato de Fernando Báez Sosa, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, colocó una placa en memoria del joven, a metros del lugar donde le quitaron la vida.

A un año del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en la puerta del boliche Le Brique, esta mañana, el intendente de Villa Gesell colocó una placa a metros del lugar donde el joven de 18 perdió la vida. “ Las geselinas y los geselinos queremos que haya justicia y que los culpables tengan su condena. Abrazamos profundamente a la familia de Fernando. Nuestro compromiso es construir una Villa Gesell solidaria y sin violencia para que Nunca Más se repita un hecho semejante ”, escribió Gustavo Barrera en su cuenta de Twitter.

En horas de la tarde, vecinos de la ciudad lo recordaron acercándose al árbol, ubicado sobre la Avenida 3 y Paseo 102 (donde ocurrió el ataque durante la madrugada del 18 de enero de 2020), y dejaron flores en el cantero. Por otro lado, desde las 20 horas, el padre obispo Gabriel Mestre presidió una misa para rendirle homenaje a Fernando a 365 días de su asesinato. La ceremonia se llevó a cabo en la Parroquia de la Inmaculada Concepción, sobre Avenida Buenos Aires y Paseo 10.

“ Convocamos a esta misa en esta fecha especial por la paz y la justicia ”, señaló Mestre frente a decenas de vecinos y turistas, así como del intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera. “Nos hacemos eco de la fe que Fernando claramente profesaba con su familia, con un compromiso muy fuerte con los hermanos más necesitados”, señaló y sostuvo que “para que realmente la paz pueda ser duradera, se reclama un acto de verdadera justifica” por el crimen.

Además, consideró que “un acto de violencia asesina como lo que le pasó a Fernando, perdiendo su vida, no tiene que sacar lo peor de nosotros sino que tiene que sacar lo mejor, porque la violencia nunca se combate con violencia sino con justicia y buscando los caminos de la paz ”. En ese sentido, pidió “que nunca más haya un Fernando Báez Sosa ni en Villa Gesell, ni en Mar del Plata ni en ninguna parte”.

Vecinos de Gesell homenajearon a Fernando acercándose al árbol, ubicado sobre la Avenida 3 y Paseo 102 (donde ocurrió el ataque durante la madrugada del 18 de enero de 2020), y dejaron flores en el cantero.

Ayer, domingo 17 de enero, los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa encabezaron una colecta solidaria en nombre de su único hijo junto a amigos y familiares del joven en el Parque Rivadavia. El encuentro fue convocado para las 10 de la mañana y se extendió hasta las 19. “ A un año, honramos su recuerdo y solidaridad juntando alimentos no perecederos y útiles escolares para quienes más lo necesitan ”, decía el comunicado con el que lanzó la convocatoria a la colecta.

La iniciativa se dio a conocer a través de redes sociales y apuntaba a honrar la memoria de Fernando que, como es sabido, era un chico solidario. “A vos que diste TODO y te sacaron TODO”, aseguraba uno de los flyers. “Queremos que todos lo recuerden como era él: buen hijo, buen amigo, generoso y solidario. Les agradecemos de corazón a todos por tanto apoyo y acompañamiento en el pedido de Justicia por Fer”, agregaban los padres.

Al finalizar la jornada, visiblemente agradecidos, todos volvieron a pedir “Justicia por Fernando” y perpetua para los asesinos.

El domingo 17 de enero familiares y amigos de Fernando Báez Sosa lo homenajearon con una colecta solidaria (Nicolás Stulberg)

La semana pasada Silvino y Graciela se reunieron con el Presidente Alberto Fernández, quien los recibió en su despacho de la Casa Rosada. Del encuentro también participaron el legislador Leandro Santoro y el miembro del Observatorio de Víctimas del Delito y sobreviviente de la Masacre de Flores, Matías Bagnato.

En diálogo con Télam, Graciela Sosa describió el encuentro como “cálido” y aseguró que Fernández “se comprometió” a darles “su apoyo como Presidente y como padre”. “Estamos muy conformes con él por recibir su apoyo, que es muy importante. Nos atendió como si nos conociéramos, como un amigo”, dijo la mujer. Además contó que hablaron sobre la Justicia y que le pidió que “no haya otro Fernando”.

“Conversamos acerca de la vida de Fernando y por sobre todo hablamos de la Justicia para que no quedé en la nada, para que no haya otro Fernando en este mundo, que fue a divertirse y no regresó”, señaló.

La causa por el crimen quedó caratulada como “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” y por el hecho, que comprende la pena de prisión perpetua, se imputó a Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Michael Viollaz, Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi. Los acusados, actualmente detenidos en la Alcaldía N° 3 de Melchor Romero en La Plata, irán un juicio aunque todavía no se sabe en qué fecha.





