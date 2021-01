Santiago del Estero: una mujer de 20 años y una nena de 10 fueron detenidas por no llevar barbijo

La niña que fue demorada

Luego del escándalo que se generó cuando un policía de la provincia de Santiago del Estero le impidió el ingreso a una niña paciente oncológica que había salido del distrito para ir a realizar un tratamiento médico, ahora trascendió que en la localidad de Brea Ponzo, una mujer de 20 años y una nena de 10 fueron demoradas durante varios minutos por no llevar barbijo en el rostro.

Según declaró la madre de la nena a LU4 Nacional Patagonia, “a mi nena la detienen con insultos y gritos por parte del Jefe de la Policía, de la Seccional 36. La llaman con agresiones verbales, la detienen, la ingresan a una comisaría alrededor de las 12:10 del mediodía”.

“Ella estaba con un mayor que estaba con barbijo, es una prima de ella. Estaba sentada en el banco, no había gente a esa hora. Mi nena no tiene el barbijo por problemas de salud, no se lo puso porque se olvidó y no la obligamos porque tiene problemas nasales”, explicó la mujer, que vive en la localidad que se encuentra a unos 80 kilómetros de la capital santiagueña.

En ese sentido, contó que “la ingresaron a la comisaría y estando allí me entero, por la prima de ella, que pidió un teléfono y me avisó. La policía no nos informó que la tenían detenida, fueron unos 20 minutos sin notificar”.

“Cuando llego a la comisaría me informaron que estaba detenida porque no tenía el barbijo puesto. Cuando llega mi esposo pedimos hablar con el Jefe de la Policía. Cuando le preguntamos por qué la detuvieron, el Jefe dijo que la quería asustar para que tome conciencia de lo que hace. Cuando mi marido le pregunta por qué ley u ordenanza la detienen, amenaza con detenerlo a él”, explicó Evangelina Luque.

Por último, reveló que denunciaron a Adrián Argañaraz, el titular de la policía: “La denuncia está hecha, esperamos que nos atienda la jueza y un psicólogo a mi hija. Anoche ella no durmió, me pregunta si ella luego va a poder salir en bicicleta”. El hombre finalmente fue separado de su cargo.

Tras el hecho, los padres, Marcelo Darío Peñaloza, de 50 años, y Evangelina Luque de Peñaloza, se retiraron con la menor.

Por su parte, para la mayor de edad, identificada como Yohana Figueroa, de 20 años, el Fiscal dispuso que se le labre un acta de infracción por el Decreto 580/2020 (falta de barbijo o tapaboca).

El Gobierno desmiente que la niña haya sido detenida

Ante la viralización de las imágenes, el secretario de Seguridad de Santiago del Estero, Marcelo Pato aseguró en un comunicado que “la menor nunca estuvo detenida, sino acompañando a otra persona (de 20 años) que estaba demorada” por la infracción de no usar el tapabocas en la vía pública.

“El grave hecho de exponer a una menor a tomas fotográficas en ese lugar significa una violación a los derechos del niño, niñas y adolescentes, desprotegiendo su imagen; esto ha motivado que el comisario Argañaráz Adrián Fernando, quien es responsable de permitir dicha acción, sea puesto a disposición por la Jefatura de Policía de la Provincia, apartado de la fuerza policial; sometiéndose a sumario administrativo junto al pase a disponibilidad preventiva”, añadió el comunicado.

La misiva además relató el hecho: “Personal policial divisa a una persona de sexo femenino sin el tapaboca colocado, quien lo hacía en compañía de una menor de edad. Debido a tal situación personal policial le llamó la atención, solicitando varias veces que se coloque bien el barbijo, al hacer caso omiso y reaccionando de manera agresiva contra el personal policial, se la hace comparecer a la dependencia, por una funcionaria policial”.

“Se hace resaltar que debido a la ausencia de otro mayor de edad que pudiera ser responsable de la menor que estaba acompañando a la joven, van caminando ambas hasta el destacamento. Una vez en el lugar se da aviso a los progenitores (padre y madre) que se presenten en esa dependencia, donde por disposición del fiscal interviniente, Robles Sebastián, quien previo de tener conocimiento de lo sucedido, dispuso la entrega de la menor en cuestión mediante acta respectiva a sus progenitores”, explicó el comunicado.

“Dentro de local policial se habrían tomado fotos que luego fueron publicadas por redes sociales (según el informe de la policía del lugar, habría sido el padre de la menor cuando retiraba a su hija)”, concluye el comunicado.

Seguí leyendo:

Santiago del Estero: su hija es paciente oncológica y debió cargarla 5 kilómetros en brazos porque le prohibieron ingresar en auto a la provincia