Un médico riojano tuvo que aclarar que no fue vacunado dos veces

Las fotos del médico Rafael Fernández durante el operativo de vacunación

La vacuna rusa Sputnik V comenzó a ser aplicada este martes en distintas provincias de la Argentina y muchos funcionarios publicaron fotos del operativo.

Tal como reconoció el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la divulgación de estas imágenes también busca llevar tranquilidad a la ciudadanía ante los cuestionamientos que recibió la vacuna rusa por la falta de datos técnicos que demuestren que su aplicación es segura.

“Hay que ponerle el hombro, literalmente. Con mi vacunación simplemente quiero manifestar mi punto de vista: mi absoluta y total confianza con esta vacuna, y con todas las vacunas en tanto y en cuanto las aprueba la ANMAT. Me vacuné para manifestar mi confianza absoluta en la ANMAT”, dijo Kicillof.

En la misma línea, la vicegobernadora riojana Florencia López participó hoy del operativo de vacunación en el Hospital Vera Barros. “¡Gracias a todo el Personal de Salud de la Provincia que estuvieron en la primera línea de batalla, hoy renace la esperanza en un día histórico cargado de muchas emociones!”, publicó la funcionaria, junto varias fotos de personal de salud recibiendo las primeras dosis.

Lo mismo hizo el ministro de salud provincial Juan Carlos Vergara, quien también publicó una serie de imágenes. Sin embargo, la polémica se desató en las redes sociales cuando algunos usuarios notaron que un médico aparecía dos veces recibiendo la vacuna, pero una en cada brazo y aplicada por enfermeros diferentes.

“Yo que ustedes tendría más cuidado, vacunan dos veces a la misma persona. O no están vacunando a ninguna”, comentó una usuaria con ironía.

Las fotos comenzaron a viralizarse y el protagonista buscó aclarar la situación. Rafael Fernández, presidente del Comité de Crisis del Hospital Vera Barros, fue contactado por varios medios locales. Y también recurrió a las redes sociales para hacer su descargo: “Quiero aclarar que no me he vacunado dos veces . Esta mañana sucedió que había un conglomerado importante de personas que querían participar de esta primera vacunación. Y para mayor comodidad de la prensa se decidió el cambio de lugar y el cambio de brazo”.

Y continuó: “El enfermero siguió vacunando su linea, por eso el cambio de personal. No sean mal intencionados con las interpretaciones”.

Fernández trabajó en el hospital con los infectados desde el inicio de la pandemia. De hecho, reveló que se contagió hace cuatro meses pero nunca presentó ningún síntoma.

El Plan Estratégico de Vacunación contra el coronavirus comenzó esta mañana en todo el país, luego de un operativo de distribución de 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V llegadas desde Rusia, que en esta etapa serán aplicadas al personal de salud, los primeros en la línea de batalla contra la Covid-19.

El esquema de vacunación tuvo su inicio en forma simultánea en todas las provincias, donde en las últimas horas recibieron las dosis en el marco de un operativo que incluyó para su logística cientos de conservadoras, toneladas de hielo seco y un gran número de camiones, y que concluyó con la llegada de las vacunas a 32 puntos del territorio nacional, según informó la cartera de Salud.

El ministro de Salud, Ginés González García, calificó al plan como una “gran epopeya, la vacunación más grande de la Argentina” y valoró que, gracias al trabajo conjunto con las distintas jurisdicciones, esta tarea se puede desarrollar “con equidad e igualdad de derechos para todos los argentinos”.

Seguí leyendo:

Provincia por provincia, cómo se inició la vacunación y cuántos gobernadores se aplicaron la primera dosis

Un ex directivo de Pfizer sugirió que Rusia está utilizando a la Argentina como sitio de prueba para la vacuna

Caso Ciccone: los fiscales volvieron a pedir que Boudou regrese a la cárcel tras la confirmación de las condenas

Juanfer Quintero, a corazón abierto: lo que debió sacrificar por el éxito y por qué se fue de River