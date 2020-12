“Senadores manchados con sangre de inocentes”: en el lado celeste hay pocas expectativas y apuestan a “un milagro”

Roberto Almeida Aveledo

La imagen más característica del lado celeste (aunque discutida por muchos incluso dentro del lado celeste), está hoy manchada de rojo. Es un bebé gigante bañado en sangre, tiene la cabeza extrañamente grande, y un pañuelo celeste alrededor de la muñeca izquierda. Está sobre un carro de los que se usan para juntar cartón, y tiene un cartel al lado que dice: “Senadores manchados con sangre de inocentes”.

Está al frente del congreso. A las cuatro de la tarde, todavía no hay mucha gente alrededor. La avenida Hipólito Yrigoyen en la intersección con Entre Ríos está semi vacía. Hay un escenario, también vacío, donde se darán los discursos y las arengas. Junto a ese escenario, una pantalla gigante transmite la sesión: se ven imágenes de senadores que, según sean verdes o celestes, despiertan diferentes reacciones. Hay música también, pero sobre todo se escucha el murmullo festivo que llega del otro lado de la plaza.

Quienes quieran estar presentes del lado celeste pueden llegar por la avenida Entre Ríos. A lo largo de ella estarán dispuestas las pantallas y los escenarios donde se replicará todo lo que suceda dentro del Congreso. De todas formas, si la convocatoria es similar a la de la votación del 10 de diciembre, fácilmente podrán llegar hasta el Congreso. Entre ambos grupos (verde y celeste) habrá una separación de 100 metros, la cual se hará mediante un vallado montado y controlado por la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a lo largo de la Plaza del Congreso. Hay decenas de baños químicos sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y un puesto de hidratación provisto por Aysa.

Roberto Almeida Aveledo

Más allá del bebé, la simbología que más se ve en las primeras horas de la tarde es la católica. Muchas cruces, la Virgen María, y cadenas de oración. La misa es una de las actividades que se repetirá durante todo el tiempo que dure el debate y la posterior votación.

“También nosotros estemos aquí hoy tranquilos, como estaba Jesús en la cruz, rezando, amando, y no perdiendo la confianza porque Dios hace milagros. Ojalá el señor hoy nos regale un milagro, y sino él sabe, y lo que estamos haciendo tiene valor igual, es lo más grande que puede hacer el hombre, mostrar frente al mundo que cree en Dios. El mayor regalo que podemos hacer a la humanidad, a nuestros hermanos que están en el error, es con mucho amor mostrarles la luz de Cristo viviente, el que ama la vida”. El que habla es el padre Lucas Martínez, párroco de la parroquia Santiago Apóstol, de Baradero, mientras celebra la primera misa de la tarde.

“Seamos generosos en este ofertorio de ofrecernos también a nosotros. Que nos pase algo a nosotros pero que esta ley no salga. Esa es la oración”, agrega antes de que empiece el canto.

Roberto Almeida Aveledo

Sucede del lado celeste de la plaza frente al Congreso, sobre una porción de césped bautizada “El campo de los inocentes”. Allí los militantes contra el aborto pusieron cruces para recordar -según explican- a los bebes abortados. Una de las cruces dice el nombre “Cruz”. “Es el nombre del bebé de una mujer que abortó y se sentía muy arrepentida y triste, estaba destruida, y me llamó y me pidió por favor que pusiera una cruz en conmemoración. Me pidió que le pusiera Cruz de nombre porque no supo si iba a ser nene o nena”, explica Mariana Rodríguez Varela, una reconocida activista contra el aborto legal.

Es conocida además como “la mujer de los bebitos”, por ir a todos lados con unos pequeños bebés de plástico que regala a las personas. “Desde los veinte años pensaba dedicarme a salvar bebés, sobre todo por la enseñanza de mi familia”, explica ahora a Infobae, al pie del Congreso.

“Cuando tenía 20 años el tema no estaba en agenda, pero ya se escuchaban las historias que llegaban principalmente de Estados Unidos. Acá nos parecía muy lejano pero sabíamos que se estaban haciendo abortos en algún lugar de la patria, y yo tenía una vida muy feliz y pensé que no podía seguir como si nada. Y hace cuatro años decidí cambiar mi vida por completo y dedicarme solamente a esto. Y hoy ese es mi día a día: intentar salvarlos ”, explica.

Mariana Rodríguez Varela, conocida como "la mujer de los bebitos", está en el Congreso desde las primeras horas de la tarde.

Los bebés los recibe desde Alemania, se los manda una militante de allá que comenzó hace años a hacer y repartir bebitos de plástico. Hoy Mariana es una de las principales referentes del movimientos “por las dos vidas”, pero ella prefiere no hacerse cargo de ese rol.

Fabián Barrera, otro cura con muchos seguidores, va a celebrar misa cerca de las 18 horas. Será también junto al campo de los inocentes. Según los principales referentes, se espera que llegue más gente que a la votación en Diputados, con algunos micros que lleguen desde las provincias.

“En un año marcado por la pandemia de coronavirus y la pérdida irrecuperable de más de 42.000 argentinos, con la economía en crisis y la pobreza golpeando al 50% de las familias, la discusión del aborto es una ofensa a la sociedad en su conjunto. Los manifestantes exigen el respeto al derecho humano que parece olvidado, el derecho a la vida, siendo que el texto en discusión instaura el aborto libre y a simple demanda”, dice la gacetilla del colectivo Unidad ProVida.

Según informan, los principales hitos de la manifestación serán los siguientes:

-18.00: comenzará la animación desde el escenario central

-18.30: espacio musical melódico y de reggae

-19.10: un grupo de niños leerá una carta abierta a los senadores

-19.50: espacio musical con una murga

-20.30: madres de barrios vulnerables darán un testimonio ante el público

-20.50: espacio musical pop y freestyle

-21.15: ecografía en vivo a una mamá cursando un embarazo en el primer trimestre

-22.10: jóvenes y adultos con discapacidades hablarán sobre el riesgo que esta ley supone para las personas con discapacidades

-23.00: animación desde el escenario con la participación de Viviana Canosa

-00.45: testimonios de mujeres que trabajan con personas que han abortado

SEGUÍ LEYENDO:

Se enteró de un secreto familiar y se convirtió en militante celeste: “Estuve a punto de ser abortado”

Aborto legal: se acordó un pequeño cambio en el Senado para garantizar los votos a favor de la aprobación