“Hablemos de Lennon”: el gran ícono cultural del siglo XX en la voz de tres artistas argentinos

Hablemos de John Lennon #Informe

El crimen. Los disparos. Nueva York. El fanático. El asesinato del ídolo. Y un suceso que lo cambió todo. Esa noticia que convirtió al músico en mito y que terminó por darle un nuevo sentido a toda una obra artística de décadas. Esa muerte de John Lennon a los 40 años, acribillado en la puerta del hotel Dakota, que llevó a Andrea, una joven de 18 años que daba sus primeros pasos como baterista, a llorar frente las páginas de un diario en un departamento de Mar del Plata; ese crimen que le produjo a Pedro, un adolescente de 16 años, una tristeza sin demasiada explicación en una plaza de Gerli; ese mito que se convertiría en el leit motiv artístico de Javier, un joven de Lanús que había nacido recién unos meses antes de ese asesinato.

Hoy se cumplen 40 años del asesinato de John Lennon, quien posiblemente se haya erigido como el gran ícono artístico del siglo XX en todo el planeta . Un crimen que alteró el escenario cultural global y que elevó al nacido en Liverpool a convertirse en el referente de todo tipo de artistas alrededor de cualquier rincón del mundo.

De tal manera, Infobae reunió los testimonios de tres artistas argentinos a los que la obra del beatle los atravesó a lo largo de sus vidas. Desde la reconocida baterista del rock nacional Andrea Álvarez hasta el guionista y director de cine Pedro Saborido o el actor e impersonator Javier Parisi, fuera nada menos convocado por la familia de la leyenda para que viajara desde Lanús a Reino Unido a representarlo en una obra teatral.

“Si la muerte de Lennon no hubiera sido por asesinato, no lo recordaríamos de la misma manera”, reflexionó Saborido en una charla informal en la terraza de un bar de Belgrano R.

“La vida de la mayoría de los rockeros termina con el morir intoxicado. Los mitos murieron por excesos, de alguna manera, es como una vida incompleta que se hace más mito porque lo asesinaron (...) Todo se vuelve a mirar a través de esa muerte violenta, donde, por ejemplo, el tema Imagine empieza a tomar otro significado”.

Andrea Álvarez reveló que Lennon influyó en su obra musical a lo largo de toda su carrera

En la misma sintonía, Andrea Álvarez consideró que la muerte violenta y repentina de un Lennon de apenas 40 años terminó de cambiar la percepción sobre la figura de la leyenda. Incluso, advirtió una preponderancia por el personaje revolucionario, el hombre de la militancia, el defensor “mediático” de la paz por encima del músico.

“Lo que pasó con Lennon es que al haberlo matado, y con toda la situación de su activismo social y político, medio que se lo comió el personaje en el imaginario colectivo. Y es como que la música no está tan presente como el personaje, la leyenda. Y yo creo que la música es 10 millones de veces más importante que el personaje. El personaje puede chamuyar, pero la música no miente. Es lo que nos quedó para siempre”, afirmó.

Los Beatles fueron determinantes para la vida de estos tres artistas argentinos. Desde una Álvarez que empezó a escuchar a la banda de Liverpool desde sus siete años hasta un Parisi que, ya con el grupo disuelto, le pidió a sus 8 años a su madre que lo llevara a clases de inglés y de guitarra, “para poder entender e interpretar a los Beatles”.

“Pasé por el televisor de mi casa en Lanús y estaban pasando A hard day’s night en un programa de Pinky. Ahí empecé a comprar discos, libros, les escribía cartas. Y así transité toda mi vida con pasión y dedicación por los Beatles y a John”, describió Parisi.

Javier Parisi tomó conciencia de su parecido con John Lennon a los 17 años

La música de los Beatles representó la esencia del amor que los tres desarrollarían a lo largo de sus décadas de vida por los cuatro de Liverpool. Y aún convocados para charlar sobre Lennon, necesitaron destacar la trascendencia de Paul McCartney para el desarrollo de la carrera de John.

“John y Paul no habrían sido ellos sin el otro y Lennon no habría sido Lennon sin los Beatles”, destacó Saborido.

“La mirada que hay de Lennon es la de ese loco lindo, transgresor, arriesgado, que luchó por la paz y terminó asesinado. Que se juntó con Yoko Ono, se animó a separarse de los Beatles. Y McCartney termina personificando lo contrario, el burgués, lo predecible, lo planificado, lo familiar, lo convencional (...) Lennon no tenía una locura planificada, sino espontánea. La de McCartney es una locura planificada, organizada, que sabe adónde va a terminar, adónde va a llegar. En lo musical, creo que Lennon arriesgaba más que McCartney. Y a su vez, todo lo que pensaba McCartney era maravilloso. Si era por Lennon, quería que todo un disco fuera como la canción Revolution 9, pero Paul le decía ‘jeje, todo bien, pero somos los Beatles…’”.

Tras esos 8 años ya fugaces en los que los Beatles no solo removieron los estándares de la música internacional sino que prácticamente se convirtieron en los embajadores del marketing y de la globalización del rock, Andrea Álvarez encontró en Yoko Ono la figura disruptiva para el tramo final de la vida de Lennon.

“Su militancia con respecto a la importancia de la mujer. La importancia de militar para cambiar el mundo, sabiendo que él era importante y se podía hacer algo con eso. El tener una pareja absolutamente nada convencional a la que le dedicaba devoción. Pero tenía esa relación como una forma de arte también y era una postura ante la vida . Esa mujer más grande que él, que estaba recontra re loca, entre los dos creían que se podía cambiar el mundo de verdad y hacían performance”.

“Además, todo esto de la mujer es lo negro del mundo, como la oscuridad y culpable de… y como si fuera la culpable de algo, sacándole autoridad a los cuatro hombres, como si cuatro hombres no pudieran resolver algo por sí solos ”, añadió la ex Rouge, la primera banda del rock argentino compuesta íntegramente por mujeres.

Los Beatles y John Lennon marcaron un punto de encuentro entre Pedro Saborido y sus amigos durante su infancia

Tanto Álvarez como Saborido recuerdan qué estaban haciendo y cómo se enteraron del asesinato de John Lennon, en manos de Mark David Chapman, durante la noche del 89 de diciembre de 1980.

“Yo tenía 18 años y ya no estaba tan fanática de él. Ya estaba tocando en mis bandas, estaba en medio de otra cosa. Me acuerdo de la cama de una casa de Mar del Plata en la que me senté a leer la noticia del diario que me había traído mi papá”, afirmó Álvarez. Mientras, Saborido, completó: “Me enteré por mis amigos, en la plaza. Estábamos dando vueltas ahí y me lo dijeron, nunca me replanteé si era cierto o no”.

“Hay algo de ese momento, en el que Lennon volvía con un disco después de muchos años sin hacer nada. Se había habitualizado que el tipo ya estaba medio borrado. Nadie sabía incluso la imagen que tenía Lennon en ese momento. Entonces, como estaba volviendo con un disco nuevo y la manera de la muerte, todo cobró una nueva carga”, agregó el guionista.

Parisi había nacido apenas unos meses antes. Quizás la mayor conmoción de su vida respecto al asesinato del astro de los Beatles surgió en la actualidad, justo cuando alcanzó la misma edad de Lennon al ser asesinado.

“Me da mucha tristeza que su vida se haya ido a los 40 años. Yo ahora tengo 40 años y tengo esa tristeza de pensar cómo puede ser que se haya ido tan joven. Tengo 40 años no viví nada y él en 40 vivió las cosas que uno vive en 80 o ni siquiera con tanta intensidad . Pero la tristeza que me da es por la falta que me hace tenerlo acá”, advirtió el imitador.

Yoko Ono y John Lennon, un combo que se asentaría como la imagen de la revolución en la década del '70

Al mismo tiempo, la historia de Chapman y ese fanático que imaginó y perpetró un crimen para arrebatarle protagonismo a su ídolo, también habilitó un análisis sobre la devoción y sus extremismos.

“Es la enfermedad del fan. Esa es otra historia. El ‘Kill your idol’. El fanatismo que hasta hoy existe de matar al ídolo. Ese ‘Te amo, te odio, dame más’. Está tan vigente hoy y es esa necesidad de ser visible a través de matar a alguien. Y en especial a alguien que todo el mundo quiere”, reflexionó Álvarez.

“El tema es que en todo lo que emitís como una figura casi religiosa no sabés qué le termina pasando a un delirante y lo que terminás provocando. La persona no tiene el control de lo que provoca”, advirtió Saborido.

El asesinato definitivamente cambió la figura de Lennon y toda su obra cobró un significado que lo ubicó entre los íconos culturales del reclamo social en el mundo.

“El mito de Lennon aparece porque lo matan y no porque muere de otras razones más rockeras. Se está valorando a los que son muertos o asesinados por el hecho de protagonizar esa injusticia. Básicamente, lo mismo que Jesús. Sobre eso se construyó todo el ícono religioso”, analizó el director de cine.

Y resaltó: “ Todos los ídolos que mueren de esa manera no pecan más. Son eternamente jóvenes, como Evita, como el Che. Ya no pecan más, se santifican. Se les borra su pasado. Su primer hijo Julian pudo haber dicho ‘Ustedes tenían un ídolo pero yo tuve a un papa que estuvo cuatro años sin verme’. Entonces, eso ya no es una figura humana, no es un humano sino un ícono ”.

La imagen de Mark David Chapman, el asesino de John Lennon (EFE)

Los tres artistas asumieron la influencia de los Beatles y de Lennon en sus vidas y en sus carreras artísticas. El caso de Parisi, de hecho, escaló a una fase aún más comprometida, debido al esfuerzo y los meses de sacrificio realizado para poder incorporar los modismos, el lenguaje, la figura y la esencia de Lennon en su rol de impersonator.

“Lennon era miope. Entonces, cuando tenía que hablarle a alguien fijo, el movimiento de cabeza lo tenía que llevar de adelante para atrás. En la boca hay como una masticada de un chicle, era como una cosa rumiante. Lennon no tenía el apodo característico de Liverpool, el ‘scouse’ al completo. Pero para eso también tuve que estudiar: el scouse utiliza la parte nasal para hablar. Nosotros en el español no tenemos ese sonido nasal. Es un sonido que tenés que empezar a aprenderlo y adquirirlo. Fueron años y años de esfuerzo”, valoró Parisi, quien en 2019 fue convocado nada menos que por una hermana de John, Julia Lennon para que interprete al ex Beatle en un musical biográfico a presentarse en las salas de Liverpool.

El símbolo de Imagine, en pleno corazón de Nueva York

Y así, este 8 de diciembre permitirá a todos los fanáticos de los Beatles y a los amantes de la música poner alguno de los discos del cuarteto de Liverpool en el Spotify y viajar mentalmente a la cabeza de ese joven que en apenas 40 años reunió al genio musical, al revolucionario, a un referente cultural y también a un hombre imperfecto.

“ No hay universidad para ser John Lennon. Es la universidad de la necesidad . Y ahí es donde se arma el verdadero rock y la verdadera cultura. Hay una gran necesidad que es el mostrar que la vida es una porquería y que hay que decirlo fuerte para que la realidad cambie. Al menos con la música lo podemos expresar y acompañar a otro para que esa realidad no sea tan amarga ”, sentenció Andrea Álvarez.

