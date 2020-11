El papá de Abigail Jiménez relató cómo tomó la decisión de cargar en brazos por 5 kilómetros a su hija enferma

Les prohibieron el paso a Santiago del Estero y llevó a su hija en brazos - #Informe





Poco después de que hablara públicamente la mamá de Abigail Jiménez, la nena que tiene un tumor en la pierna izquierda y que protagonizó una historia que se hizo viral, fue su padre, Diego, el que decidió dar una entrevista y contar por qué decidió cargar en brazos a su hija durante 5 kilómetros para poder ingresar a Santiago del Estero, ya que las autoridades locales no los dejaban entrar a la provincia.

Lo hizo un día después de que el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, les pidiera perdón por lo sucedido, a través de un video que difundió en las redes sociales y en el que se responsabilizó por lo que consideró que fue una “lamentable sucesión de hechos y errores”.

En diálogo con el programa Living in América, que conducen los periodistas Alejandro Fantino y Débora Plager, el hombre explicó que todo comenzó cuando llamó a la municipalidad para solicitar que lo trasladaran junto a su hija a Tucumán “por una urgencia”, pero le informaron que “la ambulancia estaba ocupada”.

“Entonces, les conté que yo no tenía auto en ese momento, porque otras veces la llevé en el auto de mi cuñado y ellos me pagaban la nafta para que pudiera viajar, pero en esta ocasión no tenía esa posibilidad”, recordó.

La imagen de Diego llevando en brazos a su hija se viralizó en las redes y fue compartida por varios dirigentes políticos (@mauriciomacri)

Ante esta situación, las autoridades pusieron a su disposición una camioneta de la municipalidad para que él pudiera manejar hasta el hospital de la provincia vecina, pero al llegar a la frontera comenzaron las complicaciones: “Me dijeron que me fuera sin problemas porque todos sabían lo que pasaba, ya estaba informado el intendente. En Tucumán me pararon, me sacaron una foto y me dieron un número para que yo les pasara los pocos papeles que tenía”, relató.

Ya en el hospital, Diego se quedó al lado de Abigail “un rato largo hasta que la atendieron” y posteriormente, cerca de las 12:30, emprendió su regreso a Santiago del Estero en el mismo vehículo oficial en el que había llegado, pero en el límite lo volvieron a retener. Lo que ocurrió después es lo que quedó grabado en el video que se hizo viral en las redes sociales.

“No lo conozco al policía que me paró. Me pidió el papel de emergencia y yo le dije que no lo tenía porque era una urgencia lo que le pasó a mi hija. Ahí empezó a llamar a gente, yo también llamé a los que conocía y nadie me atendió. A todo esto pasaron como dos horas y yo decidí alejar a mi hija de todo, de las moscas, de los policías, y me fui caminando” , recordó.

Gerardo Zamora se disculpó con la familia de Abigail





Ya en su casa y luego de la repercusión que tuvo el hecho, el hombre sostuvo que “no pasa el dolor”, pero reconoció que con su esposa ya están “más tranquilos” porque el gobernador Zamora se comunicó con ellos para disculparse.

“Llamó hace media hora y nos pidió disculpas y me dijo que en cualquier momento va a pasar por casa. Le dije que tiene que venir y pedirle disculpas a mi hija personalmente”, señaló Diego Jiménez.

Sobre el estado de salud de la pequeña, precisó que se “está recuperándose de los momentos malos que pasó”, aunque resaltó que ahora necesita “llevarla a otro lado para escuchar otras opiniones y hacerle nuevos estudios”.

Este domingo también habló la madre de la menor, Carmen, quien se mostró más dura con las autoridades y aseguró que “el pedido de disculpas del gobernador Gerardo Zamora no sirve de nada”, ya que “por el daño psicológico que causaron”, Abigail “está en una crisis muy mala”.

