La respuesta de Amazon a un usuario sobre las Islas Malvinas que generó sorpresa en las redes sociales

Una respuesta de Amazon relacionada con las Islas Malvinas se viralizó en Twitter (Foto REUTERS/Marcos Brindicci)

Una curiosa respuesta por Twitter desde una de las cuenta oficiales de Amazon llamó la atención en las redes sociales. Ante la solicitud de un usuario, con su comentario la empresa estadounidense de comercio electrónico evidenció que las Islas Malvinas no pertenecen al Reino Unido.

Todo comenzó días atrás cuando el usuario @make_it_snow se contactó con representantes de la compañía frente a la imposibilidad de ver desde sus dispositivos un evento deportivo: ‘Hola @AmazonHelp Estoy tratando de ver la Copa de Naciones de Otoño de Rugby en Stanley, Islas Malvinas. ¿por favor ayuda?’.

El mismo 14 de noviembre, y solo siete minutos después, llegó la réplica que levantó revuelo virtual: ‘¡Hola! Nos disculpamos, pero al revisar su ubicación se encuentra en las Islas Malvinas. La cobertura de la Copa de Naciones de Otoño de Rugby está disponible exclusivamente para miembros Prime con base en el Reino Unido. No tenemos derechos sobre otros territorios’.

De esta manera, con su respuesta la empresa negó soberanía inglesa sobre el territorio en cuestión y la lectura “política” del tuit generó sorpresa y todo tipo de comentarios en las redes sociales. Miles de citas, retuits, memes y 'me gusta" provocaron la viralización del contenido.

El curioso intercambio de Amazon Help con uno de sus clientes (Captura Twitter)

El de las Islas Malvinas no fue el único caso. Ese mismo día Amazon también dio a entender que Irlanda del Norte tampoco formaba parte del Reino Unido. El suscriptor Chris Jones se comunicó al no poder acceder al partido de rugby entre Inglaterra y Georgia.

“Solo necesito que alguien mire mi cuenta y me diga si se me considera un cliente del Reino Unido o no. Si es así, ¿por qué el rugby no está disponible en eventos en vivo en Prime? Si no es así, ¿se puede cambiar esto ya que ahora resido en el Reino Unido?”, tuiteó. La respuesta fue similar a la esbozada sobre las Islas Malvinas. “No poseemos derechos sobre otros territorios que no pertenezcan al Reino Unido”.

La compañía reconoció su error. The Guardian citó el comunicado: “Pedimos disculpas por el error en la respuesta de nuestro colega. Nuestros suscriptores a Prime Video en Irlanda del Norte y el resto de territorios de Reino Unido pueden ver los partidos de la Rugby Autumn Nations Cup”, señalaron en esa oportunidad.

"No tenemos derechos para territorios que no pertenezcan al Reino Unido", aclaró Amazon Help en Twitter (Foto REUTERS/Carlos Jasso)

En los últimos días, la plataforma fundada por Jeff Bezos ya había sido noticia por el lanzamiento de ‘Amazon Pharmacy’, su propio servicio online para la compra y entrega de medicamentos recetados. Sin embargo, muchos usuarios argentinos se acordaron de la compañía por otra razón, y festejaron la intervención de @AmazonHelp.

El reclamo argentino por las islas no cesa. A principios del mes, el 6 de noviembre, el presidente Alberto Fernández ratificó la soberanía sobre Malvinas con un gran acto por los 200 años del primer izamiento de la bandera argentina en las islas.

Se trató de la toma de posesión del territorio por parte de David Jewett, comandante de la marina de guerra argentina, quien izó ese mismo día, pero de 1820, por primera vez la bandera argentina en las islas. Coincidió, además, con el primer avistaje hace 500 años de las Malvinas, según documentación de la Cancillería argentina.

