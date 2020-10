Florencia Kirchner celebró el Día de la Lealtad con una imagen de Eva Duarte: “No hay tibieza que yo busque"

Instagram

Pasadas las 14.30 de este sábado, Florencia Kirchner compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el cual celebró el Día de la Lealtad junto a una foto de Eva Duarte. Allí también hizo alusión al “cuestionamiento de los términos históricamente impuestos”.

“Hace años-muchos-comencé a escuchar una definición que abunda, la de ‘librepensador’. Quienes normalmente lo utilizaban eran personas que no se alineaban con ningún movimiento, partido, etc. Pregunté por qué eso tenía como lógico significado ser libre, ser una persona que tenía decisiones propias. Por qué quienes creíamos en la política y nos sentíamos identificados bajo alguna bandera no éramos considerados personas libres y personas pensantes. Por qué la libertad siempre terminaba asociada a nada, o a estar solx”, expresó la hija menor de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Y continuó: “Y por qué, también, si el uso de mi lógica y mi razón me llevaban a un movimiento colectivo, socialmente no se me podía considerar libre ni pensante. Dolía. ¿Por qué desde su libertad anulaban la mía?”.

Florencia Kirchner agregó: “A lxs que van por ahí paternalizando nuestro pensamiento -acción tan patriarcal, además- les contestamos que todavía esperamos que, de esa tan utilizada libertad en su lenguaje, algún día nazcan también transformaciones sociales y políticas (léase derechos). Cuestionar los términos históricamente impuestos, es también libertad. También siempre tan necesario recordar por estos lares, que nuestra historia no es la europea ”.

“¡Feliz día de la lealtad! Encontré esta foto de Evita y esa cara me lo dijo: no hay tibieza que yo busque” , completó la joven cineasta.

Por la mañana, Cristina Kirchner también utilizó las redes sociales para conmemorar el 75° aniversario de una jornada en la cual una masiva movilización obrera y sindical se manifestó a favor de Juan Domingo Perón. La vicepresidenta lo hizo mediante su cuenta de Twitter.

“ Que la lealtad a las convicciones, al pueblo y a la Patria sigan inalterables en tiempos de pandemia. Con la misma pasión y el amor de siempre”, dijo la ex presidenta, quien acompañó su mensaje con una foto del ex presidente Néstor Kirchner.

Otros referentes del espacio como Aníbal Fernández, Jorge Taiana, Verónica Magario o Daniel Filmus hicieron lo propio a través de Twitter. “A 75 octubres de aquel 17 que cambió la historia política de nuestro país. Gobernamos con el compromiso y las convicciones de buscar el bienestar del pueblo, seguir el legado de Perón, Eva, Néstor, y acompañar a Alberto y Cristina”, escribió la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

“La mejor manera de festejar el 17 de octubre es seguir trabajando por una Argentina justa, libre y soberana. ¡Feliz Día de la Lealtad¡”, escribió el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus.

“Un 17 de octubre diferente, el mismo sentimiento de lealtad”, escribió el senador nacional Jorge Taiana, mientras que el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se explayó un poco más: “Hace 75 años, una multitud al calor de una manifestación espontanea reclamaba la liberación del llamado “Coronel del Pueblo”. Nacía así, el liderazgo más influyente e importante de nuestra historia contemporánea”.

El peronismo organizó una serie de actividades que tendrá como eje principal la presentación del presidente Alberto Fernández en la sede de la CGT, el cual se podrá seguir de manera virtual. Previo al acto que se realizará en el salón Felipe Vallese de la sede histórica ubicada en Azopardo al 800, el mandatario y una comitiva reducida visitaron durante el mediodía la isla Martín García, sitio en donde estuvo detenido Perón.

