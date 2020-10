Cuáles son las líneas de colectivos que están de paro por el asesinato del conductor

Más de 40 líneas de colectivos de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires adhirieron al paro.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó en la madrugada del viernes un paro de colectivos para todo el día a raíz del asesinato del chofer Pablo Flores, conductor de la línea 218 de la empresa Almafuerte, mientras circulaba por el barrio San Javier, en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en La Matanza.

La medida de fuerza se extiende a las unidades que transitan por la zona oeste de la provincia de Buenos Aires . La Unión de Tranviarios Automotor (UTA) anunció que la huelga se extendería a “más de 40 líneas” de colectivos en reclamo de mayores medidas de seguridad para conductores y pasajeros.

"Abrazamos a la familia de nuestro compañero y a todos los trabajadores que cada día sufren el horror de la violencia que ya parece incontenible, teniendo en cuenta la cantidad de episodios cotidianos de inseguridad y la crueldad irracional de los delincuentes”, lamentó el sindicato a través de un comunicado.

Además de la empresa Almafuerte, el paro se extiende a las firmas GRUPO T.I.S.J, La Cabaña, La Vecinal, NISA, La Perlita (MORENO)~ATLÁNTIDA, Quirno Costa, Pedro de Mendoza y Siglo XXI, entre otras.

Según relevaron la cuenta especializada @ciudaddebondis y medios zonales, el nivel de acatamiento de la huelga puede variar de acuerdo a cada empresa y al momento del día.

El epicentro de la protesta se producía en la zona del barrio porteño de Liniers.

Líneas nacionales

1-2-4-29-37-46-49-53-55-63-86-88-96-97-103-109-113-123-126-136-153-163-166-172-174-180-181-182-185-193

Líneas provinciales

205-218-236-237-238-242-244-252-253-263 EVG-266-269-276-284-288-297-298-302-303-311-312-314-317-321-322-325-326-327-329-336-338-343-350-355-365-382-386-390-392-395-406-410-422-429-441A/B-443A/B-461-462-463-463

Líneas municipales

500 Merlo y Rodríguez, 501 Moreno, 503 Merlo, 504 Ituzaingó y Merlo, 510 Almirante Brown, 564 Lomas de Zamora, 620, 621, 622, 624 y 628 La Matanza 634-635 Morón.

Una dura protesta

Las medidas de fuerza de los conductores continuaba esta mañana con un corte total de la avenida General Paz, a la altura de Juan Bautista Alberdi, lo que ocasionaba complicaciones y desvíos en el tránsito.

Anoche, la protesta se convirtió en una jornada de furia . Conocido el homicidio de Pablo Flores -quien recibió un disparo en la cabeza por al menos un desconocido durante el recorrido- un grupo de choferes y vecinos realizaron una manifestación frente a la comisaría de Virrey del Pino que concluyó en graves incidentes.

La tensión se desbordó. Los manifestantes arrojaron piedras al edificio y a la hora de la intervención de la policía hubo forcejeos, balazos de goma y gases lacrimógenos. Además, se incendiaron varios móviles policiales.

El piquete de los conductores de la UTA sobre la avenida General Paz.

Sus compañeros de trabajo expresaban su consternación por el crimen de Flores y manifestaban su descontento por el aumento de la inseguridad en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires.

“Yo venía viajando con él últimamente. La verdad, era un re compañero. Ahora no se puede llevar a gente parada y él lo hacía porque sabe que en ese barrio (San Javier) hay muchos robos y el suyo es uno de los últimos colectivos que pasa. Yo me bajo en una plaza que está unas cuadras antes (del lugar del crimen), pero no tenía ningún problema, nada. Un tipazo”, conto a TN uno de los pasajeros de la víctima, presente en la protesta.

“Estamos esperando a Berni a que baje como ministro de Seguridad. Estamos cansados de la promesa de la policía, que te hace dos días un operativo y después no están más. En La Matanza, la inseguridad está terrible para los choferes, pasajeros y comerciantes”, sostuvo el conductor Mariano Mandato al programa Ruleta Rosa, por radio Rock and Pop.

FOTOS: Lihueel Althabe

