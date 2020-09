Crecen las tomas de las casas vacías de la Costa y a sus dueños no los dejan entrar a las ciudades

Propietarios de casas de la costa se movilizan por la ruta

El temor a ser víctimas de la ola de tomas ilegales de las últimas semanas en la provincia de Buenos Aires llevó a que decenas de dueños no residentes de casas del Partido de la Costa se movilizaran esta madrugada para proteger sus propiedades y ver en qué estado se encuentran luego de varios meses de no poder ir por la cuarentena. Sin embargo, la caravana de autos fue frenada por un retén policial en el kilómetro 290 de la ruta 11, en la entrada de la localidad de General Lavalle .

El protocolo sanitario les exige a los dueños de casas o departamentos de los distintos balnearios tramitar una autorización oficial que les permite estar durante no más de 72 horas. Muchos de ellos, al llegar al control lo presentaron pero igualmente no los dejaron avanzar. Es por eso que decidieron entre todos presentar un petitorio a las autoridades del Partido de la Costa para darle una solución al problema. Muchos de ellos están desde la medianoche al costado de la Ruta y la respuesta fue que recién hacia la media mañana les recibirían la solicitud. Sin embargo, siguen varados y sin poder ver el estado de sus propiedades.

Tradicionalmente los dueños de propiedades en la Costa viajan en el invierno para hacer tareas de mantenimiento. Esta vez no pudieron hacerlo por la extensa cuarentena argentina. Además, se sumó el miedo a una posible usurpación luego de que trascendieran imágenes de casa vandalizadas en distintas ciudades turísticas. Según se denunció, hay ya más de 500 viviendas y lotes intrusados en lugares como San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyu, Costa del Este, San Bernardo, Mar de Ajo.

“ Nuestro objetivo es entregar un petitorio para que nos reciban en nuestras casas. Tenemos el mismo derecho que cualquier propietario. Hay cosas del protocolo del Partido de la Costa que los propietarios no residentes no estamos de acuerdo. Nos dan plazos de 24 o 48 horas. Es un tiempo muy limitado para hacer trabajos de mantenimiento ”, dijo uno de los dueños en diálogo con TN.

En tanto, residentes de la Costa se oponen al ingreso y amenazan con bloquear los accesos.

“Somos un grupo de personas que está reclamando poder entrar a nuestras casas del Partido de la Costa, somos propietarios no residentes”, dijo por su parte Silvana -otra de las propietarias- a Telefe Noticias. “Nos estamos enterando que hay tomas de casas y terrenos que tienen dueños. No pedimos hacer turismo, solo exigimos que nos den libertad como propietarios e inversionistas del Partido de la Costa”, agregó.

Todos coinciden en que la cantidad de horas durante las cuales los autorizan a estar en la ciudades es muy poca ya sea para realizar cualquier arreglo o hacerle frente a una toma. Incuso están obligados a llevar sus propios materiales y víveres, ya que no pueden comprarlos una vez que ingresen a las distintas localidades. “Yo no quiero estar sólo 3 días. Necesito estar al menos 10 días para que vean que alguien dentro de la casa”, dijo otras de las propietarias, que viajó directamente desde San Martín para poder cuidar su propiedad.

Desde la Municipalidad de Lavalle ya les confirmaron que les aceptarán el petitorio aunque todavía no especificaron qué es exactamente lo que van a reclamar. “Acá somos todos vecinos, que pagamos los impuestos. No soy turista. Es una locura que no me dejen entrar a mi casa”, reclamó otro. “Estamos totalmente desprotegidos. nadie nos cuida. Si alguien me roba quien me responde”, exclamó un hombre en medio de aplausos.

“Cada vez están desvalijando más propiedades vacías y el Municipio apaña a los ladrones”, aseguró a Telefé Roberto, un docente que tiene una pequeña propiedad de veraneo. “Somos los que le damos valor a la costa, somos los que le damos vida y trabajo sobre todo. Queremos que nos den la libertad de entrar a nuestros hogares, cumpliendo con el protocolo correspondiente”, agregó.

En los últimos días General Lavalle volvió a fase 4 a partir de un aumento de casos. Según la nueva disposición, para poder ingresar al municipio es necesario demostrar un certificado de domicilio, contrato laboral o de prestación de servicios. Nada se especificó respecto a los dueños no residentes.

El intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardozo, se puso en contacto con los organizadores de la movilización y les aseguró que elaborarán un protocolo para que las víctimas de usurpaciones ingresen al distrito y puedan realizar las denuncias por teléfono o de manera digital. “Exigimos seguridad y a la vez la libre entrada de los propietarios que aportamos mes a mes todos los impuestos correspondientes. Sabemos que estamos en un momento de pandemia pero también queremos respuestas ante este pedido”, pidió Silvana.

