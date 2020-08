En cuarentena y por Zoom: cómo es el primer Mundial de Baile de Tango que se realiza en la Argentina de manera virtual

Las 10 parejas finalistas de la categoría "Pista" del Mundial de Baile de Tango. Además, otras cinco parejas competirán en la categoría "Escenario".

La final tan esperada en el escenario del Luna Park quedará para la edición 2021. El festival de tango que se había pensado para este año, al igual que muchos otros organizados en el mundo, no pudo ser pero con el objetivo de mantener en pie el evento porteño más importante, los organizadores decidieron adaptarlo al formato virtual y que el 2x4 siga sonando.

Así, sin milongas ni pistas iluminadas, los bailarines lustraron los zapatos para las cámaras; y los trajes y los vestidos de encaje y lentejuelas se lucieron sólo en los salones hogareños, para que sus celulares propios reemplacen a las decenas de grandes cámaras acostumbradas a seguir sus pasos con detallados primeros planos.

Esta cuarentena, el Mundial de Baile invitó a participar a “bailarines y bailarinas solos y/o con parejas convivientes desde sus casas”, decía la convocatoria, a través de videos.

Pese a todos los pronósticos, el inédito y virtual Mundial de Baile convocó a más de 200 bailarines de países como Brasil, Rusia, Japón, Colombia, Malasia, Estados Unidos, Uruguay, Italia, Corea del Sur, Suiza, España, Bolivia, Noruega y, por supuesto, la Argentina. El 55% de las parejas que se anotaron fueron internacionales, un 16% residentes de la Ciudad de Buenos Aires y el 29% del interior de país.

Ellos se presentaron, video mediante, frente a las pantallas del jurado, que este año estuvo integrado por los reconocidos bailarines, maestros y coreógrafos Gaspar Godoy, Gabriela Elías, Johana Copes y Martín Ojeda, que seleccionaron a las diez parejas finalistas de la categoría “Pista”, o estilo tradicional, y cinco de “Escenario”, esa que se luce por las figuras, piernas extendidas y saltos.

Los finalistas fueron presentados públicamente el pasado miércoles durante la apertura virtual del máximo evento porteño. Esta vez, la final quedó por completo en manos del público que vota para elegir a la pareja ganadora a través de la web Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La pareja campeona por voto popular será anunciada este domingo 30 de agosto a las 19:40 horas.

La apertura se realizó el miércoles 26 a través de las plataformas del Gobierno de la Ciudad con un gran concierto que tuvo como eje central a la mujer y su rol en el tango. El cierre de esa jornada estuvo a cargo de Amelita Baltar, acompañada por Sonia Possetti, que interpretó “Los pájaros perdidos” de Astor Piazzolla y Mario Trejo.

Amelita Baltar participó de la apertura del Festival Tango CABA





El paso previo a la elección de los finalistas fue una reunión virtual del jurado con la organización del evento, que envió a cada uno de los cuatro electores un listado con todos los participantes y los respectivos links de los vídeos que habían recibido. Gaspar Godoy (36), uno de los miembros del jurado, compartió con Infobae la experiencia de evaluar a las competidores a través de una conferencia por la plataforma Zoom. “Vimos los videos de cuatro parejas al mismo tiempo, casi de la misma manera que sucede cuando la competencia es en el lugar. Eso ayudó a tener la sensación de que estaban compitiendo en ese mismo momento” , aseguró. “Tuvimos que verlos en nuestras casas, en ese formato y jurarlos de esa manera. Fue una doble jornada que se inició el domingo 24 y se extendió hasta el lunes siguiente. En esos días vimos todos los videos y llenamos nuestras planillas con los puntajes, lo bueno de esto fue que la organización grabó todo para tener un registro audiovisual de las calificaciones que poníamos a cada video, y que cada uno decía además en voz alta, para que no queden dudas al respecto”. Vieron unas 80 parejas compitiendo en la categoría “Pista” y más de 20 en “Escenario”.

Godoy es jurado de Mundial de Tango BA desde 2012 y ser parte de esta particular experiencia le dejó nuevos aprendizajes y emociones: “Como experiencia fue nueva para todos y más allá de nuestra tarea virtual esto implicó comprender las dificultades sociales y culturales de cada país y de cada pareja que se presentaba en cuanto al espacio y las posibilidades de las que disponían para poder brindar lo mejor. Por otro lado, fue muy emocionante porque sentimos que estábamos en la casa de cada uno, que tantas personas nos abrieron las puertas de sus hogares para dejarnos entrar y poder ver la realidad que están viviendo en diferentes partes del mundo. ¡Eso fue muy emotivo!”.

Gaspar Godoy, uno de los miembros jurado de la edicón virtual del Mundial de Tango.

En lo que respecta a lo técnico y las técnicas a evaluar, Godoy se sintió algo extraño evaluando de esa manera pero aseguró que todos hicieron lo mejor para que la competencia no perdiera su esencia pese a pequeñas dificultades. “A los participantes se les envió un link con la explicación de cómo tenían que filmarse y hubo veces en que se nos dificultó la tarea pero tuvimos en cuenta que no todos los participantes se llevan bien con la tecnología. Por ejemplo, entre las parejas de Tango Pista había personas mayores que simplemente pusieron el celular a grabar y se filmaron sin notar que salían de plano mientras bailaban, cosa que también dio cuenta de la improvisación, y desde este lugar tratamos de poner la mejor voluntad y entender cada situación. No nos paramos de forma tan estricta como lo hubiéramos hecho de manera presencial”, confió.

Godoy baila tango desde hace 22 años, fue campeón de este certamen en 2003 y la pandemia lo encontró de gira, junto a la pareja ganadora de la categoría Pista de 2019, en Japón. Allí quedó varado hasta que junto a su pareja, de baile y de vida, Carla Mazzolini, pudieron viajar hasta Uruguay, de donde ella es oriunda.

Allí están viviendo una vida “casi normal”, dijo. “No pudimos entrar a Argentina y nos quedamos en Uruguay donde hay otra forma de vida, por suerte estamos bien con todo esto del Covid-19 porque no hay muchos contagios y en esta ciudad podemos hacer una vida normal, dando clases presenciales en dos escuelas y en un club de Golf y en dos semanas vamos a presentar un espectáculo de tango junto a una cantante local. Además seguimos trabajando de manera virtual ofreciendo clases desde todas las plataformas que te puedas imaginar”, aseguró.

Gaspar Godoy, jurado de la edición virtual del Mundial de Tango, junto a Carla Mazzolini, la uruguaya que es su pareja de baile y de vida.





Volviendo a su experiencia virtual agregó que considera que “llegó para quedarse”. “Lo hablé con varios colegas, de todos los géneros, y coincidimos en que lo virtual llegó para quedarse no como una única opción pero sí para complementar lo que ya estamos haciendo en todos los aspectos: desde las clases hasta los shows porque esta pandemia también sirvió para demostrar que se puede seguir trabajando desde la casa y a través de las redes sociales, buscando plataformas que permiten abrir nuevas opciones y posibilidades. Creo que esta modalidad se podría agregar a la presencial, que, claro, es la que siempre tiene magia. Esta experiencia servirá para evaluarlo pero hay que estudiarlo todo bien, pulir bien los detalles y armar una propuesta interesante... Sí, creo que sería muy bueno mantener un formato virtual. Es interesante”, finalizó.

Del otro lado de la pantalla, mientras Gaspar Godoy hacía su evaluación como jurado, estaban Louise Junqueira Malucelli y Marcos Esteban Roberts, una pareja que por primera vez se postula como competidora. Lo hicieron en la categoría Pista cuando, horas antes de emperifollarse para el video, cumplían un mes de repatriación en Argentina.

A ellos, la pandemia los encontró de gira por Londres y el 15 de marzo, cuando debían regresar a Argentina la aerolínea canceló los vuelos por el cierre de fronteras. Al día siguiente pudieron aterrizar en Brasil, donde Louise tiene familiares.

“Nos enteramos mirando internet que justo ese domingo cerraban las inscripciones así que nos anotamos. Nos dieron un tema para bailar, lo practicamos un poco, tomamos el celular, nos grabamos y lo mandamos”, resumió Marco a Infobae. Este miércoles supieron que habían sido seleccionados como finalistas y que habían quedado en el quinto lugar.

Louise Junqueira Malucelli y Marcos Esteban Roberts, una de las parejas finalistas





Marco y Louise bailan juntos desde hace 15 años. Él, a sus 16 supo que lo único que deseaba era ser bailarín de tango. Así, en plena adolescencia en Comodoro Rivadavia, cambió las ropas gauchas que usaba en las clases de folclore y le declaró su amor a la música ciudadana.

La pareja baila profesionalmente “tango escenario”, el de las piruetas en el aire, pero desde hacía un tiempo habían comenzado a incursionar en el “tango salón”, de pista o tradicional. Gracias al mes previo en cuarentena pudieron practicar los cortes, los ganchos, ochos y caminatas. Por eso cuando supieron del certamen estuvieron listos para participar.

“Lo que caracteriza a esta categoría es la improvisación, mientras que en la otra se arma una coreografía. Generalmente, las parejas pueden tener algo armado, algún adorno o un paso, pero se va improvisando con la música. En este caso la organización nos dio el tango “Paciencia”, de Juan D´Arienzo, y tuvimos que grabarnos improvisándolo. Claro que antes lo bailamos para conocer los cortes, pero grabamos una vez porque en las competencias se baila una vez frente al jurado. Esa era la idea”, destacó Marcos.

La pareja supo este miércoles y vía mail que había clasificado entre los 10 finalistas de la categoría y que obtuvo el quinto puesto. “Eso para nosotros ya es mucho porque competimos con más de 80 participantes y es la primera vez que lo hacemos en esta categoría en la que estamos incursionando, ya que trabajamos como bailarines profesiones de tango escenario”.

Esta primera experiencia fue buena para ambos, pero queda el reto de saber qué hubieran sentido los finalistas sobre el escenario del teatro Luna Park, frente a 20 mil espectadores y al jurado, que esta vez los veía en diferido y detrás de una pantalla.

Louise Junqueira Malucelli y Marcos Esteban Roberts

“Esta experiencia es muy loca porque creo, y espero, que no lo volverá a ver nadie nunca más. Pensar en esperar una final solos en casa es muy extraño porque esto debía terminar en el Luna Park, entre la gente, con otros participantes. Ahora la decisión queda en el público que debe votar en la página del Festival de Tango de la Ciudad y allí ingresar a Participación Ciudadana”.

“Hoy, mi primer pensamiento es que esto pase rápido y poder volver a la pista, a disfrutar de la música, del baile, de la gente y abrazarnos. Y mi meta con el tango es seguir trabajando de esto, que es lo que amo. Es lo único que me interesa en la vida: vivir el hoy, porque el futuro es muy incierto, y vivir este hoy bailando tango. Así el resto de mi vida”, concluyó.

Se puede votar entre los cinco finalistas de la categoría Estilo Tango Escenario y los 10 de la categoría Estilo Tango de Pista por medio de la web de Participación Ciudadana (en este este enlace). Quien gane será anunciado el mismo 30 de agosto a las 19:40 horas.

Tanghetto: videoclip finalista del Festival y Mundial de Tango 2020.





El público también podrá votar, desde la misma web, y elegir también al participante ganador de las dos convocatorias nacionales realizadas por el Festival: Cantá en el Festival y Videoclips.

Además, Tango BA ofreció para el público clases de baile online , milongas a través de la plataforma Zoom; propuestas digitales relacionadas al género para los más chicos de la mano de Laura Gutman con títeres musicales.

Entre los homenajes diarios a grandes artistas de la cultura tanguera se sigue recordando a Astor Piazzolla, Mariano Mores, Aníbal Troilo y Osvaldo Pugliese; como así también a bailarines y bailarinas como Juan Carlos Copes, Gloria y Rodolfo Dinzel, María Nieves y Gloria Arquimbau.

