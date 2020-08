1.037 porteños disfrutaron los primeros cuatro días de reapertura de los deportes en la Ciudad

Ante la habilitación de las actividades deportivas individuales al aire libre, el Gobierno de la Ciudad abrió distintos escenarios donde se llevaron a cabo distintas disciplinas. El martes fue el turno del complejo deportivo Manuel Belgrano, más conocido como KDT, ubicado en Av. Costanera y Salguero, donde se puede practicar tenis y ciclismo. El miércoles, en el sur porteño se abrió el Autódromo, y en Palermo se habilitó el Golf.

Con estrictos protocolos, la vuelta al deporte congregó a 1037 usuarios en tan solo cuatro días y en los tres espacios habilitados esta semana.

Los distintos usuarios vivieron la reapertura con gran emoción. Pero a diferencia de lo que sucedía antes de la pandemia, en esta oportunidad todos debieron inscribirse previamente, con un mínimo de 24 horas de antelación y ya ninguna persona puede ingresar a ningún predio sin estar previamente registrada con reserva de turno. El objetivo es evitar colas o aglomeración de gente esperando su lugar, para lo cual la Ciudad desarrolló una plataforma que permite hacerlo a través de la web: www.buenosaires.gob.ar/deportes.

Otro de los cambios es el referido a los vestuarios y los baños. Todos ellos están cerrados, conforme a la normativa vigente de restringir las “áreas comunes” y está prohibida la permanencia anterior y posterior a la práctica deportiva. Obviamente, tampoco se permiten asistentes ajenos a los deportistas: las prácticas son sin público ni acompañantes.

Reapertura de actividades deportivas

A toda persona que ingrese a las instalaciones se le toma la fiebre y en caso de presentar 37,5°C o más, no puede entrar. El uso de alcohol en gel o al 70% para higiene de manos al ingreso y egreso de las instalaciones es obligatorio y todos los usuarios deben conservar una distancia de al menos 2 metros.

Las recomendaciones y restricciones generales de las instalaciones, como aquellas particulares de cada deporte, las cuales fueron desarrolladas por las distintas federaciones y asociaciones deportivas.

Las condiciones para la práctica de las distintas disciplinas son las siguientes:

Tenis

El complejo Manuel Belgrano (ex KDT) cuenta con 8 canchas de polvo de ladrillo donde esta semana jugaron 346 personas. En el marco de los protocolos definidos, sólo se puede jugar en formato singles, con dos personas por cancha, sin excepción.

Abren de lunes a viernes de 10 a 18 y las canchas deben ser reservadas con antelación de manera online. Las reservas son de una hora y no se permite ingresar al predio a quien no tenga el turno sacado previamente. El costo de la cancha de tenis asciende a $190 y el estacionamiento sale $80.

Los jugadores deben tomar las recomendaciones desarrolladas por la Asociación Argentina de Tenis para su práctica, donde se destacan:

-Utilizar un máximo de seis pelotas, las cuales deben estar previamente desinfectadas y procurar que cada jugador tenga sus propias pelotas para el saque.

-El ingreso a la cancha deberá realizarse de a un jugador por vez manteniendo el distanciamiento correspondiente y ubicarse en extremos opuestos de la cancha para dejar sus pertenencias.

-Evitar los cambios de lado y tratar de realizar peloteos desde el fondo de la cancha, sin aproximarse a la red.

Ciclismo

En el Parque Manuel Belgrano se habilitó tanto la pista de 1,2 km. como el velódromo, para lo cual se debe reservar lugar vía web donde se desee. Ambos circuitos están disponibles de lunes a viernes de 9:30 a 17:30 con un cupo máximo de 20 personas en simultáneo en cada uno para asegurar el distanciamiento social requerido. Los turnos para cada ciclista son de dos horas, contemplando como máximo 1 hora y media de práctica, mientras que el tiempo restante es para ingreso, egreso y preparativos.

Esta semana pasaron 259 ciclistas por el ex KDT. Cada usuario paga $30 el turno y en caso de ir con vehículo el estacionamiento asciende a $80.

Así como sucede con el resto de los deportes, se deben respetar los protocolos de las instalaciones y además los propios de esa actividad deportiva, desarrollados por la Federación Argentina de Ciclismo. En este sentido, estará prohibido el drafting, que es cuando dos o más atletas se pegan a una corta distancia. La distancia entre ciclistas debe ser mayor a 10 metros y en caso de sobrepaso se deberá guardar un espacio no menor a 2 metros.

Golf

En Palermo abrió el campo de golf porteño y en los cuatro días pasaron 432 golfistas. Está disponible de martes a domingos, de 8 a 14. Las salidas son de a 3, cada 10 minutos, con un máximo de 18 jugadores por hora, capacidad que será ampliada la semana entrante. Como el resto de las actividades, también será con turno previo de manera online desde la web.

En cuanto a los precios de mayores para sábados, domingos y feriados es de $300 para 18 hoyos y $160 en caso de 9 hoyos, mientras que de martes a viernes los 18 hoyos tiene un precio de $230 y los 9 hoyos $150. Los menores, sábados, domingos y feriados abonan $125 para 18 hoyos y $90 para 9 hoyos, mientras que de martes a viernes sale $120 en caso de 18 hoyos y la opción 9 hoyos sale $60. Habrá tarifas especiales de $120 para jubilados (lunes a jueves) y promoción Damas (martes).

Durante el juego, los asistentes deben seguir las recomendaciones de la asociación Argentina de Golf, que entre sus puntos más específicos de la actividad se destacan:

-No tocar ningún objeto que pueda haber quedado en el campo, incluyendo las astabanderas colocadas en cada hoyo en sí o bolas perdidas por otros jugadores.

-Al haberse retirado los rastrillos de todos los bunkers, tener especial cuidado en alisar la arena con el palo o el pie al salir.

-Luego de sacar la bola del hoyo, tener la especial precaución de desinfectar tanto la bola en sí como las manos. Una toalla con agua + lavandina, o con alcohol al 70%, o bien con hipoclorito de sodio al 0,5%, debe ser parte del equipamiento del jugador.

Automovilismo

La otra gran actividad deportiva que emprendió su vuelta fue el automovilismo, a través de la reapertura del autódromo Oscar y Juan Gálvez, que durante una primera etapa contempla sólo pruebas de pista, sin competencias.

Los primeros pilotos en salir a la pista fueron Guido Mogia, Esteban Fernández, Henry Martin, Pablo Otero, Diego Azar, Juan Manuel Damiani y Leandro Elizalde, quienes hicieron sentir el ruido de los motores de sus autos de Top Race, Súper TC2000,Turismo Pista y Copa Porsche.

Los días de prueba en esta primera etapa serán miércoles y viernes, de 9 a 17 horas y los turnos se pueden sacar en el sitio web: https://ciudadautodromo.com a través de donde, en sólo 24 horas de abiertas las reservas, se llenó el cupo de toda la semana próxima.

Dentro de las cuestiones más destacadas del protocolo, se limitará la cantidad de autos a probar a no más de 16 por día y no más de 4 personas en boxes por equipo de competición. Se trabajará bajo el concepto de célula, cada equipo tendrá que permanecer en su box el tiempo que se desarrolle la actividad, no podrá ingresar nadie de otro box.

