Prorrogan la vigencia de la VTV hasta el 31 de agosto, con excepciones según región y vehículo

Los vehículos que circulen fuera del Área Metropolitana tienen plazo hasta el 31 de agosto (Santiago Salva)

“ La Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires informa la prórroga del vencimiento de la VTV, con excepciones según región y vehículo” , anuncia el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos desde su cuenta de Twitter. De acuerdo con la información brindada, el aplazamiento del trámite de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) será hasta el lunes 31 de agosto .

No es la primera vez que se extiende la fecha de vencimiento de este trámite. Desde que se decretó la cuarentena, el pasado 20 de marzo, es la segunda vez que se aplaza la VTV. Si bien las plantas se encuentran abiertas el objetivo es evitar la aglomeración de gente y fomentar el aislamiento “social, preventivo y obligatorio” (ASPO).

En el Área Metropolitana de Buenos Aires quedan excluidos de realizar este trámite transportes de pasajeros y cargas, servicios de fuerza de seguridad, fuerzas armadas, salud y transporte especializado. Los vehículos que circulen fuera del AMBA también se otorga el plazo hasta el último día de agosto y, además, quedan excluidos los vehículos afectados al traslado de personas exceptuadas y a la prestación de servicios o tareas declaradas esenciales para tener la VTV vigente y regularizar su situación.

El precio de la VTV para las motos es de $691 y para los automóviles, de $1838. Vale recordar que, durante las verificaciones, se evalúa el correcto funcionamiento del vehículo y se revisa que los frenos sean eficaces; el estado de los neumáticos y las llantas; las luces reglamentarias y la aptitud de la dirección y el tren delantero. Además, se controla el chasis, los elementos de seguridad y emergencia (matafuegos, balizas portátiles), el sistema de suspensión y los amortiguadores. Y también se verifica que el vehículo no contamine el ambiente con la emanación de gases.

La prórroga del vencimiento de la VTV será hasta el lunes 31 de agosto y tendrá excepciones según región y vehículo.

Mientras tanto, el resto de los vehículos seguirán sin poder realizar el trámite. Para los de CABA, el Gobierno de la ciudad dispuso un cronograma de turnos que cumple con las medidas de prevención del coronavirus COVID-19:

Diciembre y enero no tienen asignado ningún número específico, por lo tanto podrán realizar la VTV quienes no la hayan realizado en el mes correspondiente. Esto no exime de realizar la verificación según el cronograma, por lo cual en caso de encontrarse circulando el responsable de vehículo podrá ser pasible de sanciones.

En varias provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los vehículos con más de 2 años de antigüedad tienen la obligación de aprobar anualmente la Verificación Técnica Vehicular (VTV). En los meses de verano, las plantas que realizan estos controles suelen colapsar ya que los conductores desean salir a la ruta para vacacionar con los papeles en orden.

Los especialistas en seguridad vial recomiendan que, más allá de cumplir con esta verificación obligatoria que se realiza en talleres especializados y adaptados, existen revisiones que los conductores pueden y deben realizar periódicamente como por ejemplo, revisar el nivel de agua del radiador, el aceite y el líquido de frenos. Además, el dueño del vehículo puede verificar esporádicamente el filtro de aire, la batería y el funcionamiento de las luces del vehículo (de frenos, intermitentes, emergencia, altas y bajas).

