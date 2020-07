La oposición le reclamó más “firmeza” al gobernador de Santa Fe contra los responsables de los incendios en el Delta del Paraná

Incendios en el Delta del Paraná

Ante los graves incendios presuntamente intencionales en las islas del Delta del río Paraná y que invadieron de humo al Gran Rosario, el diputado nacional santafesino de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, le reclamó al gobernador de esa provincia, Omar Perotti, y al intendente de la ciudad rosarina, Pablo Javkin, que actúen con “mayor firmeza” para encarcelar a los responsables.

“Estamos frente a una catástrofe ambiental, que está generando un daño de una envergadura sin precedentes para todo el ecosistema del delta del río, y realmente vemos que hay una actitud tardía en el intendente de Rosario y en el gobernador de Santa Fe para plantarse firmes y exigir soluciones”, manifestó Angelini, quien agregó que el mandatario provincial “está ausente porque quizá no quiere pelearse” con su par de Entre Ríos, Gustavo Bordet, gobernador de la provincia donde se originó el fuego.

“El intendente debería estar exigiéndole a la Casa Rosada, acompañado por todos nosotros, para que el ministro de Ambiente también intervenga con mayor solidez, y no mandando fotos de la NASA”, expresó el legislador. “Es momento de dejar Twitter, o de hacer shows como la sesión que se quiere hacer en las islas, y pedirle al Gobierno Nacional el apoyo de las fuerzas federales, porque hasta ahora lo poco que se hizo, no trajo resultados ”, sostuvo.

“Hay que meter presos a los responsables de este grave perjuicio que se está generando en la salud de los santafesinos y en el ecosistema, y sinceramente no vemos ni al gobernador de la Provincia ni al intendente de Rosario ocupándose de esto”, enfatizó el diputado. “Realmente pareciera que no se quiere defender a los santafesinos, porque recién ahora, después de varios meses de incendios, el Poder Ejecutivo Municipal comunica que se va a constituir como querellante, cosa que debería haber hecho hace semanas atrás. No es algo nuevo esto de las quemas”, subrayó.

“ Necesitamos acciones concretas pero ya. Cada minuto que pasa las pérdidas en los humedales son irreversibles y la toxicidad del humo afecta gravemente a los ciudadanos ”, afirmó el referente santafesino y vicepresidente del PRO, quien además pidió que la Corte Suprema se expida con mayor celeridad frente al recurso de amparo presentado.

Desde hace varias semanas la quema de pastizales afecta a diferentes localidades santafesinas y entrerrianas. Ya a mediados de julio se habían registrado la misma cantidad de incendios ocurridos durante todo el mes anterior.

Las llamas volvieron a aparecer en esta misma zona, por lo que el Gobierno nacional destinó apoyo económico y logístico que se sumó al combate terrestre de los numerosos brigadistas forestales de Santa Fe y Entre Ríos, que junto a bomberos voluntarios, trabajaron para sofocar los focos de fuego.

Firmas contra la quema

Debido a la gravedad de la situación, reúnen firmas para hacer que el gobierno de Entre Ríos y el Ministerio de Ambiente de Nación, cuyo titular es Juan Cabandié, actúen ante las quemas ilegales que se producen en la isla Victoria, en Entre Ríos, cuyo humo llega a la ciudad de Rosario y genera problemas para respirar a muchos de sus habitantes.

“Las quemas van en perjuicio de nuestra salud, destruyen áreas protegidas y dañan severamente la flora y fauna del lugar, incluidas especies en peligro de extinción”, dijo la rosarina que reúne firmas a través de la página Change.org y que ya lleva casi 100.000 adhesiones. “A mi primer embarazo lo viví bajo el humo, por momentos insoportable. Y lo viví también con un enorme sentimiento de impotencia ante la destrucción del humedal. Corría el año 2008. Las quemas ilegales todavía continúan, diez años después. Es hora de decir basta. Los incendios en el humedal dañan la calidad de vida y la salud de las personas. Destruyen un área natural protegida, perjudicando de manera irreversible la flora y fauna del lugar. Y generan ademas pésimas condiciones de tránsito en la ruta Rosario Victoria.”, expresó la mujer en su convocatoria dirigida al Concejo Municipal de Rosario.

