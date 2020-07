La trayectoria y la trascendencia en la comunidad de la orquesta escuela sorprendieron a Ringo, quien previo a la celebración les dedicó un mensaje: “Agradezco especialmente a todos los chicos de Chascomús, ¡Argentina! Todo su trabajo artístico se ve grandioso. Tengo visión extra y puedo ver a través del mundo… ¡Paz y amor!”. Días más tarde, la orquesta interpretó la histórica canción “All you need is love”.