Mendez anticipó que van a haber más en el transporte después del 17 pero “hay que evaluar la evolución de la pandemia”. Respecto a la idea de suspender las tarjetas SUBE dijo que el plan sigue vigente. “Lo que pasó es que no quedó claro cómo van a ser los procesos. Aquella tarjeta SUBE que no esté vinculada a los permisos y se use durante tres días seguidos, estaremos hablando de alguien que sistemáticamente está saliendo todos los días. Y en ese caso esa tarjeta SUBE podría suspenderse por 15 días. En eso estamos trabajando. Recién hoy vamos a saber cuáles son esas tarjeta SUBE no vinculadas a un permiso que salieron los tres días seguidos”, finalizó.