Desde la secretaría de Seguridad local, informaron que tanto el vehículo particular como el camión regresaron al partido de la provincia de Buenos Aires donde la pareja y sus hijos tienen domicilio. Darío Oroquieta, secretario de seguridad del partido, repasó la historia en diálogo con TN: “Uno de los funcionarios se da cuenta que había algo que no cerraba en la conformación de la historia y por las cosas que venían arriba del vehículo. Hay un perfilamiento que hace el personal para detectar ciertas anomalías. Empezaron las preguntas de rigor y notaron que había algo fuera de lo normal. Más allá de la posición y del llamado telefónico del abogado, un tiempo después apareció un camión de mudanza. El conductor dijo que era el camión de mudanza que venía con el auto que estaba estacionado. Se les rechazó, se les explicó y no querían entrar en razones. Con la mentira de por medio, más imposible aún ”.