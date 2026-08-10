Uruguay busca mediar entre Milei y Lula: Orsi apuesta al papa León XIV para acercar a Argentina y Brasil

Javier Milei, Santiago Peña, Lula da Silva y Yamandú Orsi (Evaristo Sa / AFP)

Guardar

El gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay confía en que puede interceder entre sus principales socios de la región, Argentina y Brasil, para acercar las posiciones en medio de la crisis diplomática que enfrentan. El mandatario uruguayo se mostró preocupado por el enfrentamiento público entre Javier Milei y Lula da Silva, y dijo que el papa León XIV puede “dar una mano” para calmar las aguas.

Brasil y Argentina enfrentan una crisis sin precedentes, que se inició luego de la visita de Milei a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro en la carrera por la presidencia brasileña. Allí el argentino llamó a Lula “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”. Luego, entrevistado en LN+, ratificó sus dichos y le sumó: “Es un corrupto”.

PUBLICIDAD

Todo esto derivó que en Brasil retirara a su embajador de la Argentina y rebajara al mínimo la relación diplomática.

Javier Milei y Lula da Silva, en un momento de máxima tensión (Brazilian Presidency)

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, se refirió al episodio la semana pasada. “Por supuesto, ¿quién no lo estaría?”, respondió el mandatario al ser consultado sobre si estaba preocupado por esta situación.

“Cuanto menos opine, creo que es mejor. Hay que esperar que todo decante. Todo se acuerda, todo se arregla. La diplomacia está para eso”, agregó. Para Orsi, el mal relacionamiento entre ambos puede afectar el funcionamiento del Mercosur.

“La diplomacia está para hacer esas cosas y creo que el papa nos puede dar una mano”, señaló el presidente uruguayo.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al presidente argentino Javier Milei (Presidencia)

El gobierno uruguayo intentará acercar a Argentina y Brasil, ratificó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, un dirigente cercano a Orsi que tiene un rol similar al de un jefe de gabinete. “A nuestro juego nos llaman. El Uruguay tiene vocación de diálogo”, dijo el jerarca en una rueda de prensa.

PUBLICIDAD

“El Uruguay tiene vocación integracionista. Creo que puede ser un factor, junto con el presidente Yamandú Orsi, de acercar las partes; los países grandes del Mercosur a veces tienen conflictos y rispideces. Creo que el Uruguay puede jugar un gran papal. Nosotros tenemos la Presidencia del Mercosur y creo que parte de eso es lo que estamos tratando de abonar: que haya diálogo político”, señaló el secretario de Presidencia.

“Independientemente de las posiciones ideológicas que tengan los presidentes, la integración no se trata de ideología. Se trata de necesidades que tienen nuestros pueblos y para eso hay que respetar a los jefes de Estado que fueron elegidos por la ciudadanía. No hay que entrometerse en asuntos internos de otros países. Eso es una regla de oro para el Uruguay, que va a aportar lo que pueda para mejorar el clima de diálogo”, agregó.

PUBLICIDAD

Presidente de Brasil, Luiz inácio Lula da Silva, hablando con su homólogo de Uruguay, Yamandú Orsi (EFE/ Presidencia de Colombia)

Una visita “oportuna”.

La apuesta a la “mano” del papa se da en la misma semana en la que se confirmó oficialmente la llegada de León XIV a la región. En conferencia de prensa, Orsi dijo que esta visita es “muy oportuna”.

“Siempre es bueno porque el Vaticano no es solo poder religioso. Es también una opinión política relevante en el continente y para el continente Latinoamericano más. Más teniendo en cuenta que es alguien que estuvo más de 20 años viviendo en Perú. Tiene una vocación por nuestro continente y un afecto que lo está demostrando con este viaje”, dijo Orsi.

El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)

El presidente uruguayo tuvo una reunión con León XIV en Roma, en la que lo invitó formalmente a que visite Uruguay.

“En un mundo tan incierto, que alguien venga –y empiece por Uruguay la recorrida– es una señal de que se puede sostener la banderita de los acuerdos y la paz. No nos olvidemos que es el único continente que no tiene guerra. Eso, con la visita del papa, creo que se reafirma”, señaló el uruguayo.

PUBLICIDAD