El día del funeral de su madre, él no pudo ir al cementerio. Estaba tan “volado”que lo olvidó por completo. No la pudo llorar, no la pudo despedir y esa angustia lo acompaña hasta hoy. “Toda mi familia se avergonzó de mí y yo sentí su desprecio durante mucho tiempo. Creo que fue ese puñal en el pecho lo que me hizo tomar las riendas de mi vida... Quise ser una persona mejor”, confiesa emocionado. Luis estaba dispuesto a recuperar a sus seres queridos y además quería sentirse útil nuevamente. Ya había perdido muchos años de su vida y el tiempo no iba a volver atrás. “No podía borrar el pasado, pero podía construir un mejor futuro”, se dijo. Supo desde ese instante que en su mundo ya no había lugar para las drogas. Quería salir. Y decidió pedir ayuda.