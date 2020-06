—Creo que hay que ser muy cuidados en la valoración de la situación y no subestimar la dimensión del problema. El uso de apelativos que tienen un sesgo de desprecio por el virus y sus implicancias, incluyendo la pérdida de muchas vidas en todo el mundo, no me parece conducente. Estando lejos del país no tengo la sensibilidad del impacto del día a día de las medidas adoptadas, pero la seriedad del coronavirus (tomando como referencia las pérdidas provocadas en otros países en donde los sistemas de salud se suponen muy sólidos) requiere de decisiones firmes.