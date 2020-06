“Cuando me desperté tenía la boca seca, me había hecho pis y estaba rodeada de caras y bullicio. Me pusieron un cuello ortopédico, me dieron oxigeno y me subieron a una camilla. Pensé que estaba en la ruta y había tenido un accidente. Las ventanas estaban abiertas y tenia mucho frío. Después entendí que estaba en lo de papá, pensé que nos habían querido robar y había habido un tiroteo. Entraba y salía gente que yo no conocía, hasta que se me acercó Juan y me dijo que me tranquilizara. Me alivió verlo. Pero quería saber como estaba el resto. Me subieron a una ambulancia y me llevaron al Hospital de Pacheco. Mi primo Santi me acompañó. Entonces pensé que tal vez nos habían querido envenenar con el sushi, ¿pero quien podría querer hacernos eso?”, recuerda María, nueve años después.